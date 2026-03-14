Támadás érte az Egyesült Államok nagykövetségét Bagdadban

Az Associated Press szerint a rakéta az amerikai nagykövetségi komplexum egyik helikopter-leszállóhelyét találta el. Az AFP hírügynökség ugyanakkor arról számolt be, hogy egy drón csapódott a létesítménybe.

A támadás nem sokkal azután történt, hogy Bagdadban végrehajtott csapásokban két Irán által támogatott fegyveres életét vesztette – közölték több forrásra hivatkozva.

Mindeközben az amerikai média arról számolt be, hogy az Egyesült Államok további katonai erőket küld a Perzsa-öbölbe.

A tervek szerint egy úgynevezett kétéltű készenléti harccsoport (amphibious ready group – ARG) érkezhet a térségbe, amely akár 5000 tengerészgyalogost és tengerészt is magában foglal – közölte a BBC.