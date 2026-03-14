támadásIránIrakamerikai nagykövetség

Támadás érte az Egyesült Államok nagykövetségét Bagdadban

Rakéta csapódott be az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségének területén, miközben Washington további tengerészgyalogosokat és hadihajókat készül a Közel-Keletre vezényelni. A támadás azután történt, hogy az Egyesült Államok csapást mért Irán egyik kulcsfontosságú olajexportközpontjára, a Kharg-szigetre.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 14:00
Az iraki amerikai nagykövetség székhelye Bagdadban (Fotó: AFP)
Rakétatalálat érte az amerikai nagykövetséget Irak fővárosában, Bagdadban – számolt be róla a Reuters hírügynökség forrásokra hivatkozva. A hírek szerint a becsapódás után füst szállt fel a nagykövetség épületének közeléből, a károk mértékéről azonban egyelőre nem közöltek részleteket – írja az Origo.

Az iraki amerikai nagykövetség székhelye Bagdad erődített „Zöld Zónájában” (Fotó: AFP)
Az Associated Press szerint a rakéta az amerikai nagykövetségi komplexum egyik helikopter-leszállóhelyét találta el. Az AFP hírügynökség ugyanakkor arról számolt be, hogy egy drón csapódott a létesítménybe.

A támadás nem sokkal azután történt, hogy Bagdadban végrehajtott csapásokban két Irán által támogatott fegyveres életét vesztette – közölték több forrásra hivatkozva.

Mindeközben az amerikai média arról számolt be, hogy az Egyesült Államok további katonai erőket küld a Perzsa-öbölbe.

A tervek szerint egy úgynevezett kétéltű készenléti harccsoport (amphibious ready group – ARG) érkezhet a térségbe, amely akár 5000 tengerészgyalogost és tengerészt is magában foglal – közölte a BBC.

A csoportot várhatóan a Japánban állomásozó USS Tripoli kétéltű rohamhajó vezeti majd. Egy ilyen egység rendszerint több hadihajóból áll, amelyek képesek partra szálló járművek, valamint nagyszámú helikopter szállítására. 

A csapatmozgások arra utalnak, hogy a Pentagon többféle katonai lehetőséget is mérlegel. 

Ezek közé tartozhat a kereskedelmi hajózás védelme a Hormuzi-szorosban vagy akár egy korlátozott kétéltű partraszállás végrehajtása.

Az egyik lehetséges célpont az Irán partjaitól mintegy 35 kilométerre fekvő Kharg-sziget lehet. A kis terület Irán egyik legfontosabb olajexportközpontja: az ország olajkivitelének mintegy 90 százaléka innen indul útnak.

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy az amerikai hadsereg csapást mért a szigetre, és állítása szerint minden katonai célpontot „teljesen megsemmisítettek”. Hozzátette ugyanakkor, hogy az olaj-infrastruktúrát szándékosan nem vették célba.

Az elnök figyelmeztetett: ha Irán vagy más szereplők akadályoznák a hajók szabad és biztonságos áthaladását a Hormuzi-szoroson, Washington újraértékelheti ezt a döntést.

Teherán válaszul közölte: ha Irán energiaipari létesítményeit támadás érné, azonnal megsemmisítenék azokat az olaj- és energetikai infrastruktúrákat, amelyek az Egyesült Államokkal együttműködő vállalatokhoz tartoznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
