Rakétatalálat érte az amerikai nagykövetséget Irak fővárosában, Bagdadban – számolt be róla a Reuters hírügynökség forrásokra hivatkozva. A hírek szerint a becsapódás után füst szállt fel a nagykövetség épületének közeléből, a károk mértékéről azonban egyelőre nem közöltek részleteket – írja az Origo.
Támadás érte az Egyesült Államok nagykövetségét Bagdadban
Rakéta csapódott be az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségének területén, miközben Washington további tengerészgyalogosokat és hadihajókat készül a Közel-Keletre vezényelni. A támadás azután történt, hogy az Egyesült Államok csapást mért Irán egyik kulcsfontosságú olajexportközpontjára, a Kharg-szigetre.
Az Associated Press szerint a rakéta az amerikai nagykövetségi komplexum egyik helikopter-leszállóhelyét találta el. Az AFP hírügynökség ugyanakkor arról számolt be, hogy egy drón csapódott a létesítménybe.
A támadás nem sokkal azután történt, hogy Bagdadban végrehajtott csapásokban két Irán által támogatott fegyveres életét vesztette – közölték több forrásra hivatkozva.
Mindeközben az amerikai média arról számolt be, hogy az Egyesült Államok további katonai erőket küld a Perzsa-öbölbe.
A tervek szerint egy úgynevezett kétéltű készenléti harccsoport (amphibious ready group – ARG) érkezhet a térségbe, amely akár 5000 tengerészgyalogost és tengerészt is magában foglal – közölte a BBC.
A csoportot várhatóan a Japánban állomásozó USS Tripoli kétéltű rohamhajó vezeti majd. Egy ilyen egység rendszerint több hadihajóból áll, amelyek képesek partra szálló járművek, valamint nagyszámú helikopter szállítására.
A csapatmozgások arra utalnak, hogy a Pentagon többféle katonai lehetőséget is mérlegel.
Ezek közé tartozhat a kereskedelmi hajózás védelme a Hormuzi-szorosban vagy akár egy korlátozott kétéltű partraszállás végrehajtása.
Az egyik lehetséges célpont az Irán partjaitól mintegy 35 kilométerre fekvő Kharg-sziget lehet. A kis terület Irán egyik legfontosabb olajexportközpontja: az ország olajkivitelének mintegy 90 százaléka innen indul útnak.
Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy az amerikai hadsereg csapást mért a szigetre, és állítása szerint minden katonai célpontot „teljesen megsemmisítettek”. Hozzátette ugyanakkor, hogy az olaj-infrastruktúrát szándékosan nem vették célba.
Az elnök figyelmeztetett: ha Irán vagy más szereplők akadályoznák a hajók szabad és biztonságos áthaladását a Hormuzi-szoroson, Washington újraértékelheti ezt a döntést.
Teherán válaszul közölte: ha Irán energiaipari létesítményeit támadás érné, azonnal megsemmisítenék azokat az olaj- és energetikai infrastruktúrákat, amelyek az Egyesült Államokkal együttműködő vállalatokhoz tartoznak.
Borítókép: Az iraki amerikai nagykövetség székhelye Bagdadban (Fotó: AFP)
