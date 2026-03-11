Dróntámadás érte az amerikai diplomáciai kirendeltséget Irakban

Összesen hat drónt indítottak a komplexum felé, amelyek közül ötöt lelőttek. Egy azonban elérte az amerikai létesítményt – mondta a biztonsági tisztviselő, aki nem tudott sérültekről, és a helyzet érzékenysége miatt névtelenséget kért. A drón egy őrtorony közelében csapódott be.

A külügyminisztérium riasztása szerint az érintettek számbavétele folyamatban van, és a létesítményben tartózkodóknak azt az utasítást adták, hogy húzódjanak fedezékbe, és maradjanak lent. Irak védelmi minisztériuma elítélte az iraki bázisok közelében történt támadásokat, de a megrongálódott amerikai létesítményt nem említette – írja a The Washington Post.

A biztonsági tisztviselő szerint a támadást valószínűleg az Iraki Iszlám Ellenállás ernyőszervezetéhez tartozó milíciák hajtották végre.

Ez egy iráni támogatású fegyveres csoportokból álló koalíció, amely azóta fokozta a támadásait, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án nagyszabású katonai műveleteket indított. Ezek során meghalt Irán legfelsőbb vezetője, aki a síita muszlimok világszerte milliók által tisztelt vallási vezetője volt.