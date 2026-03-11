A csapás a Bagdadi Diplomáciai Támogatóközpontot érte. Ez egy kiterjedt logisztikai központ az amerikai diplomaták számára az iraki katonai bázisok és a bagdadi repülőtér közelében. Ezek a létesítmények az amerikai offenzíva kezdete óta többször is támadás célpontjává váltak.
Dróntámadás érte az amerikai diplomáciai kirendeltséget Irakban
Dróntámadás érte az Egyesült Államok egyik jelentős diplomáciai létesítményét Irakban. Egy biztonsági tisztviselő és egy, a The Washington Post által áttekintett belső amerikai riasztás szerint a támadást feltehetően Teheránhoz köthető milíciák hajtották végre, megtorlásként az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja miatt.
Összesen hat drónt indítottak a komplexum felé, amelyek közül ötöt lelőttek. Egy azonban elérte az amerikai létesítményt – mondta a biztonsági tisztviselő, aki nem tudott sérültekről, és a helyzet érzékenysége miatt névtelenséget kért. A drón egy őrtorony közelében csapódott be.
A külügyminisztérium riasztása szerint az érintettek számbavétele folyamatban van, és a létesítményben tartózkodóknak azt az utasítást adták, hogy húzódjanak fedezékbe, és maradjanak lent. Irak védelmi minisztériuma elítélte az iraki bázisok közelében történt támadásokat, de a megrongálódott amerikai létesítményt nem említette – írja a The Washington Post.
A biztonsági tisztviselő szerint a támadást valószínűleg az Iraki Iszlám Ellenállás ernyőszervezetéhez tartozó milíciák hajtották végre.
Ez egy iráni támogatású fegyveres csoportokból álló koalíció, amely azóta fokozta a támadásait, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án nagyszabású katonai műveleteket indított. Ezek során meghalt Irán legfelsőbb vezetője, aki a síita muszlimok világszerte milliók által tisztelt vallási vezetője volt.
A Trump-kormányzat a harcok első napjait katonai sikernek nevezte, amely súlyos csapást mért Irán haditengerészetére és ballisztikusrakéta-programjára. Ugyanakkor elismerték, hogy amerikai katonák is életüket vesztették, és az energiaárak jelentősen megemelkedtek.
Az elmúlt héten több amerikai nagykövetséget és konzulátust is találat ért feltételezett iráni támadások során, köztük egy nagykövetségi épületet Kuvaitvárosban és a dubaji konzulátust. Az amerikai külügyminisztérium több tucat, nem létfontosságú feladatot ellátó diplomatát rendelt haza a Közel-Keletről, legutóbb Törökországból és Szaúd-Arábiából is.
A szaúd-arábiai Rijádban működő amerikai nagykövetség közelmúltbeli kárfelmérése – amelyet feltételezett dróntámadás ért – megállapította, hogy az épület egyes részei helyreállíthatatlanul megrongálódtak, ezért azokat le kell zárni – derül ki egy belső külügyminisztériumi értékelésből.
A támadás az épület legfelső emeletén működő CIA-állomást érte. Ez szimbolikus siker Irán nehéz helyzetben lévő vezetése számára, amely régóta egyik fő ellenségének tekinti a CIA-t, különösen azért, mert Washington titokban támogatta az 1953-as katonai puccsot.
Borítókép: Egy iráni zászlót lengető személy (Fotó: AFP)
