A Fehérvár bajnokiján újraélesztett jégkorongozó állapotáról új hírek jelentek meg

A hazaiak egyik játékosának rosszulléte miatt kedden este félbeszakadt a Hydro Fehérvár AV19 klagenfurti mérkőzése az osztrák jégkorongliga negyeddöntőjében. A rekordbajnok Klagenfurt játékosa, Jordan Murray felépüléséért a Fehérvár és a város polgármestere, Cser-Palkovics András is imádkozik.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 8:41
A Klagenfurt játékosa, Jordan Murray rosszul lett a Fehérvár ellen
Az osztrák jégkorongliga alapszakaszából, majd nyolcaddöntőjéből is komoly izgalmak után továbbjutott Hydro Fehérvár AV19 a Klagenfurt elleni negyeddöntő első, ausztriai mérkőzését nem tudta befejezni kedden, miután az első harmad végén, 1-0-s hazai vezetésnél egészségügyi vészhelyzet miatt a találkozót félbeszakították. A 18. percben a korábban az Egyesült Államokban, Lettországban, Svédországban és Németországban is megfordult Jordan Murray a padnál, a jégen rosszul lett anélkül, hogy bárkivel kontaktusba került volna. A 33 éves kanadai játékost az osztrák ORF televízió információi szerint újra kellett éleszteniük a mentősöknek, miközben a csarnokban kiürítették a hazai cserepadot és a pad mögötti lelátót is.

A Hydro Fehérvár AV19 ellen rosszul lett Jordan Murray a német Schwenninger Wild Wings jégkorongcsapatától igazolt tavaly a Klagenfurt együtteséhez
A Hydro Fehérvár AV19 ellen rosszul lett Jordan Murray, aki a német Schwenninger Wild Wings jégkorongcsapatától igazolt tavaly a Klagenfurt együtteséhez. Fotó: DPA/Tom Weller

Klagenfurt–Fehérvár: Jordan Murray állapotáért aggódnak

A mérkőzést a 18. percben megszakították egy egészségügyi vészhelyzet miatt, és most az érintett játékos, Jordan Murray állapota a legfontosabb – olvasható a Klagenfurt közleményében. „A Hydro Fehérvár AV19 csapata egy emberként imádkozik Jordan Murray felépüléséért” – írta a székesfehérvári klub, hozzátéve, hogy a hazai csapat a későbbiekben ad tájékoztatást a további lépésekről. Az osztrák rekordbajnok Klagenfurt hivatalos oldala cikkünk megjelenéséig nem tett közzé friss hírt a jégkorongozó állapotáról, 

a helyi sajtó ugyanakkor arról írt, hogy Murray a jégen szívrohamot kapott, a kórházba pedig az újraélesztése után életjelekkel, de eszméletlen állapotban szállították.

A magyar klubhoz hasonlóan emlékezett meg a történtekről Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is, aki a hivatalos Instagram-oldalán üzent az esettel kapcsolatban: „Gondolatban, imákban Jordan Murray-vel és családjával vagyunk, bízunk teljes felépülésében” – írta.

Az eredeti tervek szerint a negyeddöntős párharc második mérkőzésére csütörtökön Székesfehérváron került volna sor, a történtek miatt azonban bizonytalanná vált a folytatás.

 

