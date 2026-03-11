orosz-ukrán háborúPutyinZelenszkij

Fordulópont a láthatáron? Egyre több jel utalhat a háború végére

Az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalások új szakaszba léphetnek. Steve Witkoff amerikai különmegbízott szerint mindkét fél kimerültsége akár fordulópontot is hozhat a folyamatban. A diplomata úgy látja, a genfi egyeztetések óta jelentős előrelépés történt, és reális esély nyílhat arra, hogy közelebb kerüljenek egy megállapodáshoz.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 10:10
Volodimir Zelenszkij és Steve Witkoff Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Steve Witkoff amerikai különmegbízott szerint már láthatók egy lehetséges fordulópont jelei az orosz–ukrán háborúban, megjegyezve, hogy a felek kimerültek és elfáradtak – írja az Ukrinform.

Január végén Moszkvában találkozott az amerikai és orosz delegáció, a genfi találkozó pedig fordulópont volt a háborúban
Január végén Moszkvában találkozott az amerikai és orosz delegáció, a genfi találkozó pedig fordulópont volt a háborúban. Fotó: AFP

Ez a tárgyalás céltudatos tárgyalás. […] Az ukránok maguk mondják, hogy a genfi, első találkozók óta nagyobb előrelépést értünk el, mint az elmúlt négy évben. […] Pozitívan fogunk hozzáállni ehhez. Ez egy olyan háború, amelynek véget kell érnie

 – mondta Witkoff. Hozzátette: reméli, hogy a felek akár már idén közelebb kerülhetnek egy békemegállapodáshoz.

Én logikus ember vagyok. […] Úgy gondolom, hogy Donald Trump elnök általában sikeresen rendezi az ilyen ügyeket. Ebben a konkrét esetben – és ő maga is mondta – tovább tart, mint gondolta. De kezdünk jeleket látni arra, hogy mindkét fél kimerült és belefáradt. És remélhetőleg ez a fordulópont kezdete

 – mondta a különmegbízott. Hozzátette, hogy hasonló helyzet korábban a Közel-Keleten is előfordult.

Volt egy fordulópont, amikor egyszerűen – Jared Kushner és én – mindketten azt éreztük, hogy már elegük van a háborúból. Reméljük, hogy most is eljutottunk ehhez a ponthoz vagy hamarosan eljutunk

 – mondta Witkoff. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország delegációi közötti háromoldalú tárgyalásokat – amelyet erre a hétre terveztek – az amerikai fél kérésére elhalasztották a közel-keleti konfliktus miatt. Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy isztambuli béketárgyalásról szóltak a hírek.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Steve Witkoff (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkapitány

A szikár tények

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu