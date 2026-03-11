Fordulópont a láthatáron? Egyre több jel utalhat a háború végére

Steve Witkoff amerikai különmegbízott szerint már láthatók egy lehetséges fordulópont jelei az orosz–ukrán háborúban, megjegyezve, hogy a felek kimerültek és elfáradtak – írja az Ukrinform.

Január végén Moszkvában találkozott az amerikai és orosz delegáció, a genfi találkozó pedig fordulópont volt a háborúban. Fotó: AFP

Ez a tárgyalás céltudatos tárgyalás. […] Az ukránok maguk mondják, hogy a genfi, első találkozók óta nagyobb előrelépést értünk el, mint az elmúlt négy évben. […] Pozitívan fogunk hozzáállni ehhez. Ez egy olyan háború, amelynek véget kell érnie

– mondta Witkoff. Hozzátette: reméli, hogy a felek akár már idén közelebb kerülhetnek egy békemegállapodáshoz.