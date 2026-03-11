Trump türelme elfogyott: az Egyesült Államok lecsapott

Az elnök által a Truth Socialon közzétett bejegyzés szerint az iráni katonaság tíz vízi járművét kedden süllyesztették el. Egy másik közleményében arra figyelmeztette a teheráni vezetést, hogy amennyiben megkísérli elaknásítani a Hormuzi-szorost, elzárva a kulcsfontosságú energiaszállítási tengeri útvonalat, a katonai következmények Iránra korábban nem látottak lesznek.