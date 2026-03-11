Az amerikai haderő megsemmisített csaknem egy tucat, aknák lerakására kialakított iráni hajót – jelentette be Donald Trump amerikai elnök kedden a közösségi oldalán.
Trump türelme elfogyott: az Egyesült Államok lecsapott
Az amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok hadereje kedden csaknem egy tucat, aknák lerakására kialakított iráni hajót semmisített meg. Donald Trump figyelmeztette Teheránt: ha Irán megpróbálja elaknásítani a Hormuzi-szorost, annak példátlan katonai következményei lesznek.
Az elnök által a Truth Socialon közzétett bejegyzés szerint az iráni katonaság tíz vízi járművét kedden süllyesztették el. Egy másik közleményében arra figyelmeztette a teheráni vezetést, hogy amennyiben megkísérli elaknásítani a Hormuzi-szorost, elzárva a kulcsfontosságú energiaszállítási tengeri útvonalat, a katonai következmények Iránra korábban nem látottak lesznek.
További Külföld híreink
Donald Trump közölte: az amerikai haderő ugyanúgy jár majd el minden hajó ellen, amelyik megpróbál aknákat elhelyezni a Hormuzi-szorosban, mint ahogy azt tette a Karib-tenger térségében a kábítószercsempész hajók esetében.
Az elnök egyben arra szólította fel Iránt, hogy amennyiben már elhelyezett robbanóeszközöket, azokat azonnal távolítsa el. Közölte, ha Teherán teljesíti az elvárást, és hatástalanítja a már esetleg lerakott aknákat, akkor azt az Egyesült Államok egy jó irányba tett hatalmas lépésként értékeli.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Dömötör Csaba gyorsan felvilágosította a képviselőtársát, miután több tízezer német veszti el az állását
Több problémára mutatott rá a politikus.
Neves külföldi rendező állt ki Orbán Viktor mellett + videó
Videóüzenetet tettek közzé.
Ukrán drónok csaptak le, Zelenszkij átlépett egy határt
Az akciót helyi partizánsejtek is segítették.
Ukrán politológus vallomása: Magyar Péter engedne a brüsszeli nyomásnak
A Tisza vezetője feloldaná az ukrán hadikölcsön blokkolását.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Dömötör Csaba gyorsan felvilágosította a képviselőtársát, miután több tízezer német veszti el az állását
Több problémára mutatott rá a politikus.
Neves külföldi rendező állt ki Orbán Viktor mellett + videó
Videóüzenetet tettek közzé.
Ukrán drónok csaptak le, Zelenszkij átlépett egy határt
Az akciót helyi partizánsejtek is segítették.
Ukrán politológus vallomása: Magyar Péter engedne a brüsszeli nyomásnak
A Tisza vezetője feloldaná az ukrán hadikölcsön blokkolását.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!