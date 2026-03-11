Egyesült ÁllamokIránhajó

Trump türelme elfogyott: az Egyesült Államok lecsapott

Az amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok hadereje kedden csaknem egy tucat, aknák lerakására kialakított iráni hajót semmisített meg. Donald Trump figyelmeztette Teheránt: ha Irán megpróbálja elaknásítani a Hormuzi-szorost, annak példátlan katonai következményei lesznek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 7:30
Donald Trump amerikai elnök
Forrás: AFP
Az amerikai haderő megsemmisített csaknem egy tucat, aknák lerakására kialakított iráni hajót – jelentette be Donald Trump amerikai elnök kedden a közösségi oldalán.

Az Egyesült Államok iráni aknatelepítő hajókat semmisített meg
Fotó: AFP

Az elnök által a Truth Socialon közzétett bejegyzés szerint az iráni katonaság tíz vízi járművét kedden süllyesztették el. Egy másik közleményében arra figyelmeztette a teheráni vezetést, hogy amennyiben megkísérli elaknásítani a Hormuzi-szorost, elzárva a kulcsfontosságú energiaszállítási tengeri útvonalat, a katonai következmények Iránra korábban nem látottak lesznek.

Donald Trump közölte: az amerikai haderő ugyanúgy jár majd el minden hajó ellen, amelyik megpróbál aknákat elhelyezni a Hormuzi-szorosban, mint ahogy azt tette a Karib-tenger térségében a kábítószercsempész hajók esetében.

Az elnök egyben arra szólította fel Iránt, hogy amennyiben már elhelyezett robbanóeszközöket, azokat azonnal távolítsa el. Közölte, ha Teherán teljesíti az elvárást, és hatástalanítja a már esetleg lerakott aknákat, akkor azt az Egyesült Államok egy jó irányba tett hatalmas lépésként értékeli.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

