A KISS legendája nekiment a Trumpot támadó sztároknak: „Fogjátok be, és maradjatok a szakmátoknál!”

Gene Simmons keményen nekiment azoknak a hírességeknek, akik rendszeresen politikai kérdésekben szólalnak meg. A legendás rockzenész szerint a színészeknek és előadóknak inkább a saját szakmájukra kellene koncentrálniuk, nem pedig politikai véleményeket hangoztatniuk – írja a NewYork Post.

Gene Simmons, az amerikai KISS rockegyüttes basszusgitárosa és énekese. Fotó: AFP

A 76 éves, magyar származású sztár a TMZ-nek nyilatkozva bírálta azokat a hollywoodi szereplőket – köztük Ben Stillert és Mark Ruffalót –, akik rendszeresen támadják a volt amerikai elnököt, Donald Trumpot, különösen az Irán elleni amerikai légicsapások kapcsán.

Egyszerűen fogjátok be. Csináljátok a dolgotokat, és kész

– fogalmazott a KISS ikonja. Hozzátette: szerinte senkit sem érdekel, hogy a hírességek kire szavaznak vagy milyen politikai nézeteket vallanak.

A rockzenész szerint az amerikai emberek keményen dolgoznak a mindennapokban, és

nem kíváncsiak arra, hogy luxusban élő hírességek kioktassák őket politikai kérdésekben.

Úgy fogalmazott: itt az ideje, hogy a szórakoztatóipar szereplői inkább a munkájukkal foglalkozzanak.

Gene Simmons ironikusan azt is megjegyezte, hogy ha már a színészek politikáról beszélnek, akkor akár a realitysztár Kylie Jenner véleményét is meg lehetne kérdezni a háborúról.

A vita hátterében az áll, hogy Ben Stiller nemrég az X közösségi oldalon bírálta a Fehér Házat, miután a kormányzat egy jelenetet használt fel a Trópusi vihar című filmjéből.

A színész azt írta: a produkció készítői nem adtak engedélyt arra, hogy a részletet politikai célokra használják.

Közben Mark Ruffalo is élesen kritizálta a Trump-adminisztrációt az Irán elleni légicsapások miatt. A Marvel-filmek sztárja a közösségi médiában arra buzdította követőit, hogy lépjenek kapcsolatba a szenátorokkal és kongresszusi képviselőkkel, és tiltakozzanak egy esetleges háború ellen.