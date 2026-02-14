Rendkívüli

A KISS legendája kiakadt a rap miatt, nem kellett sokat várnia a kemény reakcióra

Gene Simmons, a KISS frontembere szerint igazságtalan, hogy Grandmaster Flash bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, miközben az Iron Maiden még mindig kimaradt. A kijelentésből azonban komoly botrány lett, miután a zenész a „gettó” kifejezést is használta.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 12:54
Ismét fellángolt a rock és a hiphop közti vita, miután Gene Simmons, a KISS frontembere kétségbe vonta a rap helyét a rock intézményrendszerében. A Public Enemy frontembere szerint a rock and roll mindig is több volt puszta gitárzenénél – írja a Loudwire

Kennedy Centre Honours recipient musician Gene Simmons of the rock band KISS, receives a medal from US President Donald Trump during the Kennedy Centre Honours medal presentation ahead of tomorrow's ceremony, in the Oval Office of the White House in Washington, DC, December 6, 2025. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
A Kennedy Központ kitüntette Gene Simmons zenészt, a KISS rockegyüttes tagját, aki átvette az érmet Donald Trump amerikai elnöktől (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

Komoly vitát kavart Gene Simmon miután egy podcastbeszélgetésben bírálta a hiphop műfaját és a Rock and Roll Hírességek Csarnokának döntéseit. 

A magyar származású zenész azt nehezményezte, hogy olyan rapelőadók, mint Grandmaster Flash, már bekerültek a Rock and Roll Hall of Fame-be, miközben olyan klasszikus heavy metal zenekarok, mint például az Iron Maiden, továbbra sem kaptak helyet.

Balhé a gettó szó használata miatt

Simmons elismerte, hogy a hiphop „nem az ő zenéje”, és szerinte ez a műfaj nem tartozik a rock kategóriájába. A beszélgetésben úgy fogalmazott: ő „nem a gettóból jött”, ami azonnal komoly visszhangot váltott ki. A „gettó” szó használatát sokan érzéketlennek és lekezelőnek tartották, a zenész kijelentése többeknél kiverte a biztosítékot. 

A KISS ikonja később azzal védekezett, hogy a kifogásolt szó eredetileg a zsidó közösségekből származik – történelmileg az elkülönített városrészek megnevezése volt –, és nem rasszista szándékkal használta a kifejezést, derül ki a People cikkéből.  Simmons hangsúlyozta: 

A rock ’n’ roll mindent a fekete zenének köszönhet, ez tény. Az amerikai könnyűzene valamennyi jelentős műfaja a fekete zenéből nőtt ki. 

A hiphop közösségből gyors reakció érkezett. Chuck D, a Public Enemy frontembere hangsúlyozta: a rock and roll sosem csupán egy hangzásról szólt, hanem egy kulturális mozgalomról, amely folyamatosan változik. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - MARCH 01: Chuck D of Public Enemy Radio performs at the Democratic presidential hopeful and Vermont Senator, Bernie Sanders 2020 Los Angeles Rally held at the Los Angeles Convention Center on March 1, 2020 in Los Angeles, California, United States. (Photo by Rudy Torres/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Chuck D, a Public Enemy alapítója (Fotó: AFP)

Szerinte a hiphop ugyanúgy a rock szellemiségének része, mert társadalomkritikus, lázadó és formabontó műfaj. 

Úgy véli, a Hall of Fame nevében szereplő „rock and roll” történelmileg jóval tágabb fogalom, mint a klasszikus gitárközpontú zene.

A vita ezzel újra fellángolt a régóta húzódó kérdés körül: mit jelent ma a rock, és kik tartoznak bele? A Simmons–Chuck D-csörte ismét rámutatott arra, hogy a műfaji határok ma is komoly érzelmeket mozgatnak meg a zenei világban.

Borítókép: Gene Simmons, a KISS alapítója (Fotó: AFP)


Belföldi híreink

Külföldi híreink

