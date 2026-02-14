A KISS legendája kiakadt a rap miatt, nem kellett sokat várnia a kemény reakcióra

Ismét fellángolt a rock és a hiphop közti vita, miután Gene Simmons, a KISS frontembere kétségbe vonta a rap helyét a rock intézményrendszerében. A Public Enemy frontembere szerint a rock and roll mindig is több volt puszta gitárzenénél – írja a Loudwire.

A Kennedy Központ kitüntette Gene Simmons zenészt, a KISS rockegyüttes tagját, aki átvette az érmet Donald Trump amerikai elnöktől (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

Komoly vitát kavart Gene Simmon miután egy podcastbeszélgetésben bírálta a hiphop műfaját és a Rock and Roll Hírességek Csarnokának döntéseit.

A magyar származású zenész azt nehezményezte, hogy olyan rapelőadók, mint Grandmaster Flash, már bekerültek a Rock and Roll Hall of Fame-be, miközben olyan klasszikus heavy metal zenekarok, mint például az Iron Maiden, továbbra sem kaptak helyet.

Balhé a gettó szó használata miatt

Simmons elismerte, hogy a hiphop „nem az ő zenéje”, és szerinte ez a műfaj nem tartozik a rock kategóriájába. A beszélgetésben úgy fogalmazott: ő „nem a gettóból jött”, ami azonnal komoly visszhangot váltott ki. A „gettó” szó használatát sokan érzéketlennek és lekezelőnek tartották, a zenész kijelentése többeknél kiverte a biztosítékot.

A KISS ikonja később azzal védekezett, hogy a kifogásolt szó eredetileg a zsidó közösségekből származik – történelmileg az elkülönített városrészek megnevezése volt –, és nem rasszista szándékkal használta a kifejezést, derül ki a People cikkéből. Simmons hangsúlyozta:

A rock ’n’ roll mindent a fekete zenének köszönhet, ez tény. Az amerikai könnyűzene valamennyi jelentős műfaja a fekete zenéből nőtt ki.

A hiphop közösségből gyors reakció érkezett. Chuck D, a Public Enemy frontembere hangsúlyozta: a rock and roll sosem csupán egy hangzásról szólt, hanem egy kulturális mozgalomról, amely folyamatosan változik.

Chuck D, a Public Enemy alapítója (Fotó: AFP)

Szerinte a hiphop ugyanúgy a rock szellemiségének része, mert társadalomkritikus, lázadó és formabontó műfaj.

Úgy véli, a Hall of Fame nevében szereplő „rock and roll” történelmileg jóval tágabb fogalom, mint a klasszikus gitárközpontú zene.

A vita ezzel újra fellángolt a régóta húzódó kérdés körül: mit jelent ma a rock, és kik tartoznak bele? A Simmons–Chuck D-csörte ismét rámutatott arra, hogy a műfaji határok ma is komoly érzelmeket mozgatnak meg a zenei világban.