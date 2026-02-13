kurt cobainnirvanavizsgálathalál

Megkérdőjelezték az öngyilkosságot: harminc év után új bizonyítékokra hivatkoznak Kurt Cobain haláláról

Új jelentés látott napvilágot a Nirvana énekesének haláláról. Eszerint a bizonyítékok nem feltétlenül támasztják alá Kurt Cobain öngyilkosságának elméletét.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 18:14
Ismét fellángolt a vita Kurt Cobain halála körül. Egy magánszektorbeli, nem hivatalos igazságügyi szakértőkből álló csoport saját vizsgálatot végzett a boncolási jegyzőkönyv és a helyszíni fotók alapján, és arra a következtetésre jutott, hogy az adatok szerintük nem illeszkednek egy azonnali, önkezű lövés okozta halál képéhez – írja a Loudwire.

Kurt & Courtney Kurt and Courtney / Kurt et Courtney (1998) uk Kurt Cobain Director: Nick Broomfield (Photo by Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)
Kurt Cobain, a Nirvana énekese Fotó: AFP

Mint ismert, a Nirvana énekese 1994. április 5-én hunyt el. A hatóságok akkor megállapították, hogy önkezével vetett véget életének, a King County Medical Examiner's Office pedig öngyilkosságként zárta le az ügyet.

Kurt Cobain halála: Mit állít az új vizsgálat?

A független kutatócsoport tagja, Michelle Wilkins a brit sajtónak nyilatkozva azt mondta: 

a boncolási eredmények részletes elemzése szerintük nem egyeztethető össze egy azonnali halált okozó lövéssel.

A szakmailag lektorált tanulmány tíz olyan érvet sorol fel, amelyek a szerzők szerint azt támaszthatják alá, hogy az énekes nem önkezével vetet véget az életének. 

Az elemzés szerint előbb kábítószer-túladagolást idézhettek elő Kurt Cobainnál, majd a halála után úgy rendezték meg a helyszínt, mintha öngyilkosság történt volna, és egy búcsúlevelet is hátrahagytak. 

A tanulmányt az International Journal of Forensic Science szaklap szerkesztőségi és lektorálási folyamata során elfogadták publikálásra.

Wilkins hangsúlyozta: a csoport nem letartóztatásokat követel, hanem átláthatóságot és a bizonyítékok újbóli, független felülvizsgálatát szeretné. 

Ha tévedünk, bizonyítsák be

– fogalmazott.

A hivatalos szervek azonban egyelőre kitartanak a több mint három évtizeddel ezelőtt meghozott döntés mellett. Az új jelentés nyilvánosságra kerülése után az igazságügyi orvosszakértői hivatal közölte: a helyi rendvédelmi szervekkel együttműködve teljes körű boncolást végeztek, és minden eljárási szabályt betartva jutottak arra a következtetésre, hogy Cobain halálát öngyilkosság okozta. Hozzátették: amennyiben új bizonyíték merülne fel, nyitottak az ügy felülvizsgálatára, de jelenleg semmi nem indokolja az eljárás újranyitását. Hasonló álláspontra helyezkedett a Seattle Police Department is. A rendőrség szóvivője megerősítette: 

a vizsgálat idején öngyilkosságot állapítottak meg, és a hatóságok azóta sem változtatták meg a véleményüket.

Borítókép: Kurt Cobain részt vesz az 1993-as MTV Video Music Awards díjátadón (Forrás: Getty Images/Terry McGinnis)

