Izgalmas részletekre derül fény a Nirvana egyetlen budapesti koncertjéről

Ez elsősorban tisztelgés azon előadók előtt, akik meghatározó alakjai a hazai rockkultúrának. Másodsorban edukációs céllal is rajzoljuk, írjuk ezeket. Az olvasás kézenfekvő módja a kulturális értékek befogadásának, de sajnos úgy érzékeljük, hogy manapság háttérbe szorul. Szóval van egyfajta olvasásra szoktatás küldetés is bennünk. A képregény műfajánál fogva könnyedebb befogadásra ad lehetőséget, a képek és a szöveg aránya miatt gyorsabban jut át az információ, mi több, a képzeletet is megdolgoztatja