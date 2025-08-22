Gálfi Dalma és Udvardy Panna szoros meccset vívott a US Open főtáblájáért

A US Open selejtezőjének utolsó fordulója előtt biztos volt, hogy Bondár Anna mellé még egy magyar játékos csatlakozik a női egyes főtáblára, ugyanis két-két győzelem után Gálfi Dalma és Udvardy Panna egymás ellen lépett pályára az év utolsó Grand Slam-tornájának harmadik kvalifikációs körében. A kiemelés alapján Gálfi (4.) volt az esélyes, aki néhány hete Wimbledonban a harmadik fordulóig jutott, Udvardy (29.) legutóbb tavaly, szintén Wimbledonban játszhatott Grand Slam-főtáblás meccset.

Udvardy Panna idén mindegyik Grand Slam-torna selejtezőjében nyert meccset, de egyiken sem jutott főtáblára, a US Openen Gálfi Dalma állította meg (Fotó: Pacific Press via ZUMA Press Wire/Antonio Melita)

Gálfi Dalma nagyon jól kezdett, rögtön az első fogadójátékát megnyerte Udvardy Panna ellen, majd magabiztosan végig is vitte a korai bréket, 6:3-mal egyetlen játszmára került a főtáblától.

US Open: Bondár Anna és Gálfi Dalma főtáblás

A második játszma elején Udvardy újra bajba került, de ekkor küzdelmes játékban megvédte a szerváját. 4:4-nél viszont brékelni tudta honfitársnőjét Gálfi, aki aztán ki is szerválta a meccset, így 2022 után újra a US Open főtábláján szerepelhet – akkor egészen a harmadik fordulóig jutott New Yorkban.

Gálfi Dalma mellett Bondár Anna is főtáblás lesz a nőknél, neki nem kellett selejtezőt vívnia, a sorsolás viszont nem kedvezett neki, egymás után a harmadik Grand Slam-tornán is az olimpiai bronzérmes ukrán Elina Szvitolina ellen kellene bravúrt elérnie – a Roland Garroson és Wimbledonban ez nem sikerült.