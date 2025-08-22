Gálfi DalmaUS OpenUdvardy Panna

Gálfi Dalma és Udvardy Panna szoros meccset vívott a US Open főtáblájáért

Gálfi Dalma 6:3, 6:4-re nyerte a US Open selejtezőjének magyar rangadóját Udvardy Panna ellen, így 2022 után visszatér az amerikai Grand Slam-torna főtáblájára. Női egyesben Gálfi Dalma mellett Bondár Anna is főtáblás, az ő első fordulós ellenfele már ismert.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 18:28
Gálfi Dalma nyerte a magyar rangadót Udvardy Panna ellen a selejtezőben, 2022 után játszhat ismét a US Open főtábláján Fotó: ZUMA Press Wire/Mathias Schulz
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A US Open selejtezőjének utolsó fordulója előtt biztos volt, hogy Bondár Anna mellé még egy magyar játékos csatlakozik a női egyes főtáblára, ugyanis két-két győzelem után Gálfi Dalma és Udvardy Panna egymás ellen lépett pályára az év utolsó Grand Slam-tornájának harmadik kvalifikációs körében. A kiemelés alapján Gálfi (4.) volt az esélyes, aki néhány hete Wimbledonban a harmadik fordulóig jutott, Udvardy (29.) legutóbb tavaly, szintén Wimbledonban játszhatott Grand Slam-főtáblás meccset.

Udvardy Panna idén mindegyik Grand Slam-torna selejtezőjében nyert meccset, de egyik sem jutott főtáblára, a US Openen Gálfi Dalma állította meg
Udvardy Panna idén mindegyik Grand Slam-torna selejtezőjében nyert meccset, de egyiken sem jutott főtáblára, a US Openen Gálfi Dalma állította meg (Fotó: Pacific Press via ZUMA Press Wire/Antonio Melita)

Gálfi Dalma nagyon jól kezdett, rögtön az első fogadójátékát megnyerte Udvardy Panna ellen, majd magabiztosan végig is vitte a korai bréket, 6:3-mal egyetlen játszmára került a főtáblától.

US Open: Bondár Anna és Gálfi Dalma főtáblás

A második játszma elején Udvardy újra bajba került, de ekkor küzdelmes játékban megvédte a szerváját. 4:4-nél viszont brékelni tudta honfitársnőjét Gálfi, aki aztán ki is szerválta a meccset, így 2022 után újra a US Open főtábláján szerepelhet – akkor egészen a harmadik fordulóig jutott New Yorkban.

Gálfi Dalma mellett Bondár Anna is főtáblás lesz a nőknél, neki nem kellett selejtezőt vívnia, a sorsolás viszont nem kedvezett neki, egymás után a harmadik Grand Slam-tornán is az olimpiai bronzérmes ukrán Elina Szvitolina ellen kellene bravúrt elérnie – a Roland Garroson és Wimbledonban ez nem sikerült.

Gálfi újabb sorsolás után kap majd ellenfelet, miután az összes sikeresen selejtező játékos kilétére fény derül. Három korábbi Grand Slam-bajnok (Viktorija Azarenka, Emma Raducanu és Jelena Ostapenko) is a selejtezőből vár ellenfélre, de pl. Léolia Jeanjean vagy Zeynep Sönmez a verhető kategóriába tartozna.

Minimális esélye Udvardynak is maradt arra, hogy főtáblás legyen, visszalépések esetén, szerencsés vesztesként, de ő a pályán már nem tehet ezért. Piros Zsombor viszont igen, az ausztrál James Duckworth ellen meccsel a főtábláért.  

Gálfi Dalma wimbledoni bravúrja

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

Bayer Zsolt avatarja

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu