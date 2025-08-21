US OpenSara ErraniIga Swiatekvegyes párosCasper Ruud

A US Open győztese nem bírta ki, odaszúrt a szervezőknek

Címvédéssel zárult a US Open vegyes páros versenye. Az olasz Sara Errani és Andrea Vavassori tavaly még a hagyományos lebonyolításban nyerték meg a trófeát, idén a selejtezők hetén, sok egyes sztárral és kevés párosspecialistával rendezett tornán bizonyultak a legjobbnak. A döntőben Iga Swiatek és Casper Ruud ellen nyert az olasz kettős. Vavassori jobb marketinget szeretne, Errani beszólt a US Open szervezőinek a győzelmi beszédében.

Koczó Dávid
2025. 08. 21. 7:12
Andrea Vavassori és Sara Errani két egymás utáni évben, de teljesen más körülmények között lett a US Open vegyes páros bajnoka Fotó: AFP/Timothy A. Clary
Carlos Alcaraz, Novak Djokovics, Alexander Zverev, Jelena Ribakina, Venus Williams. Néhány sztár, aki pályára lépett a US Open vegyes páros versenyén, de már az első meccsét elveszítette. A döntőig így is eljutott egyes kiválóságokból álló páros: az idei wimbledoni bajnok Iga Swiatek és a háromszoros Grand Slam-finalista Casper Ruud duója a címvédő olasz kettős, Sara Errani és Andrea Vavassori dolgát is megnehezítette a döntőben. Errani és Vavassori 6:3-ra nyerte az első játszmát, de Swiatek és Ruud 7:5-tel kiharcolta a döntő szettet helyettesítő szuper tie breaket.

NEW YORK, UNITED STATES - AUGUST 20: Iga Swiatek of Poland and Casper Ruud of Norway play against Jessica Pegula of the USA and Jack Draper of Great Britain in the semi-final of the Mixed Doubles competition at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 20, 2025, in New York City, USA. Selcuk Acar / Anadolu (Photo by Selcuk Acar / Anadolu via AFP)
Casper Ruud és Iga Swiatek jó alkalmi vegyes párost alkottak, csak a US Open döntőjében állította meg őket Errani és Vavassori (Fotó: Anadolu via AFP/Selcuk Akar)

Abban viszont az olaszok bizonyultak jobbnak (10-6), így Errani és Vavassori címet védett.

US Open: jó döntés volt a vegyes páros megreformálása?

A torna szervezői sok kritikát kaptak az újításért, hogy egyes játékosokkal tömték tele a vegyes páros főtáblát, s előrehozták a versenyt a selejtezők hetére. 

A húzás alapvetően bevált: a vegyes páros verseny sokkal nagyobb figyelmet kapott a megszokottnál, a döntő kiváló hangulatban zajlott az Arthur Ashe Stadionban. Ugyanakkor Errani és Vavassori a győzelmével üzent: a vegyes párosok versenyében érdemes a párosjátékosoknak is teret adni.

Sőt, Errani nem elégedett meg ennyivel, a győzelmi beszédében is odaszúrt egyet a szervezőknek.

Ezt a sikert azoknak a párosjátékosoknak ajánlom, akik nem játszhattak ezen a versenyen

mondta Errani, aki pályafutása korábbi szakaszában egyesben is játszott Grand Slam-döntőt (2012, Roland Garros), női párosban hat GS-trófeával és olimpiai aranyéremmel is büszkélkedhet, míg vegyes párosban a harmadik Grand Slam-címét szerezte meg.

Ugyanakkor Errani sem mulasztotta el megjegyezni, hogy milyen jó volt a hangulat, míg Vavassori azt is kiemelte, hogy különleges volt az egyes sztárok ellen pályára lépni.

– Kiváltság ilyen bajnokok ellen játszani – mondta Vavassori Swiateknek és Ruudnek. – Köszönöm a szervezőknek a lehetőséget, hogy játszhattunk. Megmutattuk, hogy a páros is milyen nagyszerű termék, jobb marketingre és láthatóságra van szükségünk. Nagyon jó volt ennyi néző előtt játszani, szívből köszönöm ezt a hangulatot.

A US Opennek a nézőszámból kiindulva vélhetően üzletileg megérte a váltás, ugyanakkor a jövőben az ideinél jobb egyensúlyt lenne érdemes találni az egyes és a páros játékosok részvételi arányában. Nehéz megmondani, hogy ki mennyire vette komolyan a tornát, mindenesetre Alcaraz, Djokovics vagy éppen Ribakina jellemzően nem azért indul Grand Slam-eseményeken, hogy az első meccsét elveszítse.

Swiatek és Ruud parádésan élt a US Open adta lehetőséggel

Swiatek és Ruud ugyanakkor nagyon hálás volt a lehetőségért, a lengyel, norvég páros annak ellenére menetelt a döntőig, hogy Swiatek a Cincinnatiben aratott tornagyőzelme után épphogy beesett időben New Yorkba a verseny kezdetére.

– Köszönöm a US Opennek a lehetőséget, hogy játszhattunk. Casperrel az egyesre koncentrálunk, de most volt lehetőségünk vegyes párost játszani – mondta Swiatek, aki Grand Slam-tornán legutóbb a 2021-es Roland Garroson játszott párost, igaz, akkor a női párosok versenyében egészen a döntőig jutott.

Köszönöm Caspernek is, hogy felkért partnernek, egész jó csapatot alkottunk, pláne ahhoz képest, hogy közös felkészülésre nem volt idő.

Swiatek természetesen gratulált a győztes olaszoknak is, s kiemelte, hogy Erraniék vegyes pároshoz szokott játékosokként taktikailag sokkal okosabban játszottak.

US Open: lecsapott a hurrikán, csúszik a selejtező

Miközben a vegyes páros tornát gond nélkül lebonyolítottak a fedhető centerpályán, az Erin nevű hurrikán miatt a szerdára kiírt selejtezős meccsekből egyet sem tudtak befejezni, pedig az eredeti terv szerint csütörtökön már le is zárult volna a kvalifikáció.

Gálfi Dalma 5:1-es vezetésről folytatja majd az amerikai Fiona Crawley ellen, Udvardy Panna 6:2, 1:0-es előnyből a francia Manon Léonard ellen, azaz a két magyar lány jó úton halad afelé, hogy egymás ellen meccseljenek majd a főtábláért.

Piros Zsombor el sem tudta kezdeni a második fordulós meccsét a selejtező 24. kiemeltje, az argentin Agustín Tirante ellen.

 

