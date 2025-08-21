A US Open győztese nem bírta ki, odaszúrt a szervezőknek

Carlos Alcaraz, Novak Djokovics, Alexander Zverev, Jelena Ribakina, Venus Williams. Néhány sztár, aki pályára lépett a US Open vegyes páros versenyén, de már az első meccsét elveszítette. A döntőig így is eljutott egyes kiválóságokból álló páros: az idei wimbledoni bajnok Iga Swiatek és a háromszoros Grand Slam-finalista Casper Ruud duója a címvédő olasz kettős, Sara Errani és Andrea Vavassori dolgát is megnehezítette a döntőben. Errani és Vavassori 6:3-ra nyerte az első játszmát, de Swiatek és Ruud 7:5-tel kiharcolta a döntő szettet helyettesítő szuper tie breaket.

Casper Ruud és Iga Swiatek jó alkalmi vegyes párost alkottak, csak a US Open döntőjében állította meg őket Errani és Vavassori (Fotó: Anadolu via AFP/Selcuk Akar)

Abban viszont az olaszok bizonyultak jobbnak (10-6), így Errani és Vavassori címet védett.

US Open: jó döntés volt a vegyes páros megreformálása?

A torna szervezői sok kritikát kaptak az újításért, hogy egyes játékosokkal tömték tele a vegyes páros főtáblát, s előrehozták a versenyt a selejtezők hetére.

A húzás alapvetően bevált: a vegyes páros verseny sokkal nagyobb figyelmet kapott a megszokottnál, a döntő kiváló hangulatban zajlott az Arthur Ashe Stadionban. Ugyanakkor Errani és Vavassori a győzelmével üzent: a vegyes párosok versenyében érdemes a párosjátékosoknak is teret adni.

Sőt, Errani nem elégedett meg ennyivel, a győzelmi beszédében is odaszúrt egyet a szervezőknek.

Ezt a sikert azoknak a párosjátékosoknak ajánlom, akik nem játszhattak ezen a versenyen

– mondta Errani, aki pályafutása korábbi szakaszában egyesben is játszott Grand Slam-döntőt (2012, Roland Garros), női párosban hat GS-trófeával és olimpiai aranyéremmel is büszkélkedhet, míg vegyes párosban a harmadik Grand Slam-címét szerezte meg.