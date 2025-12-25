Sikeres kilövés: India új műholdat juttatott az űrbe az LVM3–M6 rakétával

A körülbelül 6100 kilogrammos BlueBird Block–2 műhold jelentős mérföldkövet jelent a kereskedelmi űrműveletekben. Az amerikai székhelyű AST SpaceMobile vállalat által fejlesztett konstelláció része, amelynek célja a mobilkapcsolat javítása azáltal, hogy közvetlen 4G és 5G szolgáltatásokat nyújt a hagyományos okostelefonokhoz. A műholdat sikeresen alacsony Föld körüli pályára (LEO) állították, körülbelül 520 kilométeres magasságban, mintegy 15 perccel a felbocsátás után – számol be róla az indianewsnetwork.com.

Az ISRO LVM3–M6 hordozórakéta, amely az AST SpaceMobile következő generációs BlueBird Block–2 amerikai távközlési műholdját szállítja az andhra pradesi Sriharikotában található Satish Dhawan Űrközpont indítóállásáról

(Fotó: AFP)

Az LVM3 hordozórakéta mostani indítása a típus hatodik repülése volt. A nagy teherbírású eszközt az ISRO körében gyakran „Bahubali” (hatalmas erejű) néven emlegetik. Az indiai űrkutatási szervezet vezetője, V. Narayanan a küldetés sikerét a nemzet számára kedvező fejleményként értékelte, különösen India kereskedelmi műholdindítási kapacitásának bővülése szempontjából.

Az LVM3 korábban több jelentős küldetésben vett részt, köztük a Chandrayaan–2 és Chandrayaan–3 holdprogramban, valamint két OneWeb-indításban, amelyek során összesen 72 műhold került pályára. A mostani küldetés után az ISRO azt tervezi, hogy a rakéta módosított változatát alkalmazza jövőbeli programjaiban, köztük a Gaganyaan projektben, amely India első emberes űrrepülését célozza.