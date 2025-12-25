Sikeres kilövés: India új műholdat juttatott az űrbe az LVM3–M6 rakétával

A körülbelül 6100 kilogrammos BlueBird Block–2 műhold jelentős mérföldkövet jelent a kereskedelmi űrműveletekben. Az amerikai székhelyű AST SpaceMobile vállalat által fejlesztett konstelláció része, amelynek célja a mobilkapcsolat javítása azáltal, hogy közvetlen 4G és 5G szolgáltatásokat nyújt a hagyományos okostelefonokhoz. A műholdat sikeresen alacsony Föld körüli pályára (LEO) állították, körülbelül 520 kilométeres magasságban, mintegy 15 perccel a felbocsátás után – számol be róla az indianewsnetwork.com.
Az LVM3 hordozórakéta mostani indítása a típus hatodik repülése volt. A nagy teherbírású eszközt az ISRO körében gyakran „Bahubali” (hatalmas erejű) néven emlegetik. Az indiai űrkutatási szervezet vezetője, V. Narayanan a küldetés sikerét a nemzet számára kedvező fejleményként értékelte, különösen India kereskedelmi műholdindítási kapacitásának bővülése szempontjából.
Az LVM3 korábban több jelentős küldetésben vett részt, köztük a Chandrayaan–2 és Chandrayaan–3 holdprogramban, valamint két OneWeb-indításban, amelyek során összesen 72 műhold került pályára. A mostani küldetés után az ISRO azt tervezi, hogy a rakéta módosított változatát alkalmazza jövőbeli programjaiban, köztük a Gaganyaan projektben, amely India első emberes űrrepülését célozza.
