Sikeres kilövés: India új műholdat juttatott az űrbe az LVM3–M6 rakétával

Az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO) sikeresen pályára állította a BlueBird Block–2 műholdat az ország legnagyobb hordozórakétájával, az LVM3–M6-tal. A felbocsátás szerdán, helyi idő szerint 8.55-kor történt az andhra pradesi Sriharikotában, a Satish Dhawan Űrközpontból. A küldetés mérföldkőnek számít India űrprogramjában, mivel ez volt az eddigi legnehezebb műhold, amelyet indiai területről bocsátottak fel.

2025. 12. 25. 14:39
Az ISRO LVM3-M6 hordozórakétája Fotó: AFP
A körülbelül 6100 kilogrammos BlueBird Block–2 műhold jelentős mérföldkövet jelent a kereskedelmi űrműveletekben. Az amerikai székhelyű AST SpaceMobile vállalat által fejlesztett konstelláció része, amelynek célja a mobilkapcsolat javítása azáltal, hogy közvetlen 4G és 5G szolgáltatásokat nyújt a hagyományos okostelefonokhoz. A műholdat sikeresen alacsony Föld körüli pályára (LEO) állították, körülbelül 520 kilométeres magasságban, mintegy 15 perccel a felbocsátás után – számol be róla az indianewsnetwork.com.

Az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO) 2025. december 24-én közzétett felvétele az ISRO LVM3-M6 hordozórakétájáról, amely az AST SpaceMobile következő generációs BlueBird Block-2 amerikai távközlési műholdját szállítja az andhra pradesi Sriharikotában található Satish Dhawan Űrközpont indítóállásáról
Az ISRO LVM3–M6 hordozórakéta, amely az AST SpaceMobile következő generációs BlueBird Block–2 amerikai távközlési műholdját szállítja az andhra pradesi Sriharikotában található Satish Dhawan Űrközpont indítóállásáról
(Fotó: AFP)

Az LVM3 hordozórakéta mostani indítása a típus hatodik repülése volt. A nagy teherbírású eszközt az ISRO körében gyakran „Bahubali” (hatalmas erejű) néven emlegetik. Az indiai űrkutatási szervezet vezetője, V. Narayanan a küldetés sikerét a nemzet számára kedvező fejleményként értékelte, különösen India kereskedelmi műholdindítási kapacitásának bővülése szempontjából.

Az LVM3 korábban több jelentős küldetésben vett részt, köztük a Chandrayaan–2 és Chandrayaan–3 holdprogramban, valamint két OneWeb-indításban, amelyek során összesen 72 műhold került pályára. A mostani küldetés után az ISRO azt tervezi, hogy a rakéta módosított változatát alkalmazza jövőbeli programjaiban, köztük a Gaganyaan projektben, amely India első emberes űrrepülését célozza.

Narendra Modi miniszterelnök a fellövést az ország űrtevékenységének fontos állomásaként jellemezte, kiemelve a nehéz hordozórakéták terén elért képességek fejlődését és India erősödő szerepét a nemzetközi kereskedelmi műholdpiacon.

Miközben India továbbra is nagy előrelépéseket tesz az űrkutatásban, az ország egy pilóta nélküli Holdra szállásra is készül, amelyet az első, várhatóan 2027-re tervezett emberes űrrepülés előtt terveznek. Ezek a fejlemények jelzik India elkötelezettségét az űrtechnológiai képességeinek bővítése iránt, valamint azt a törekvését, hogy jelentősebb szerepet töltsön be a globális repülőgépiparban.

India az űrben ismét magasabbra tör! Gratulálunk az ISRO csapatának az LVM3–M6 sikeres indításához! Az USA BlueBird Block–2 műholdjának pályára állítása India növekvő globális szerepét bizonyítja a kereskedelmi piacon

 – írja bejegyzésében a magyaroroszági Indiai Nagykövetség. 

„Büszkék vagyunk rá, hogy ez a tudományos kiválóság kísérte a közelmúltbeli indiai–magyar űrkutatási együttműködést is. Ahogy az ISS-en Shubhanshu Shukla és Kapu Tibor közösen dolgoztak a tudományért, úgy építjük tovább a két ország közötti technológiai hidat. Hajrá, India, hajrá, Magyarország” – teszik hozzá.

Borítókép: Az ISRO LVM3–M6 hordozórakétája (Fotó: AFP)

Faggyas Sándor
