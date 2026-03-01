orbán balázstisza pártháború

Még jó, hogy a Tisza Párt biztonságpolitikai szakértője szerint nincs háború

A Tisza Párt a Fidesz kampányfogásának tartja a háborús veszélyhelyzetet, miközben az orosz–ukrán háború mellett most már Irán és Izrael is harcban áll egymással, ami súlyos olajárrobbanást idézhet elő a nemzetközi piacon.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 01. 8:59
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint szombaton a Magyar Nemzet is megírta, Ruszin-Szendi Romulusz egy olyan videót osztott meg, amelyen azt bizonygatja, hogy nincs háború, de ha mégis van, akkor nem kell félni tőle.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Forrás: Facebook)

A Tisza Párt honvédelmi szakembere már korábban is kisebbíteni akarta a hazánkra leselkedő veszélyeket, és egyenesen arról beszélt, hogy Magyarországon nincs háborús fenyegetés.

Ahhoz képest, hogy a Tisza Párt tagadja a valóságot, a szomszédunkban immáron négy éve zajlik az orosz–ukrán háború, a közel-keleti térségben szintén évek óta fellángolnak a harcok rövidebb-hosszabb időszakokra, szombaton pedig újabb katonai konfliktus vette kezdetét az USA, Izrael és Irán között. Magyar Péterék mégis azt állítják, hogy csupán a Fidesz félelemkeltésével, egyszerű kampányfogással állunk szemben. 

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy, a közöségi oldalára feltöltött videóval reagált a Tisza Párt szolgálatába állt volt vezérkari főnök kijelentéseire:

A Tisza Párt szerint nincs háború. Eközben a valóság:

Borítókép: Iráni támadás érte Doha ipari negyedét 2026. március 1-jén. (Fotó: Mahmud Hams/AFP)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekháború

Az antinépköltészet mesterei és a rossz álmok

Bayer Zsolt avatarja

Rosszat álmodnak a gyerekeink. Tehetünk róla?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu