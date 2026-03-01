Még jó, hogy a Tisza Párt biztonságpolitikai szakértője szerint nincs háború

Mint szombaton a Magyar Nemzet is megírta, Ruszin-Szendi Romulusz egy olyan videót osztott meg, amelyen azt bizonygatja, hogy nincs háború, de ha mégis van, akkor nem kell félni tőle.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Forrás: Facebook)

A Tisza Párt honvédelmi szakembere már korábban is kisebbíteni akarta a hazánkra leselkedő veszélyeket, és egyenesen arról beszélt, hogy Magyarországon nincs háborús fenyegetés.

Ahhoz képest, hogy a Tisza Párt tagadja a valóságot, a szomszédunkban immáron négy éve zajlik az orosz–ukrán háború, a közel-keleti térségben szintén évek óta fellángolnak a harcok rövidebb-hosszabb időszakokra, szombaton pedig újabb katonai konfliktus vette kezdetét az USA, Izrael és Irán között. Magyar Péterék mégis azt állítják, hogy csupán a Fidesz félelemkeltésével, egyszerű kampányfogással állunk szemben.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy, a közöségi oldalára feltöltött videóval reagált a Tisza Párt szolgálatába állt volt vezérkari főnök kijelentéseire: