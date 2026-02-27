Rendkívüli

A magyarok elutasítják az ukrán olajblokádot

Ruszin-Szendi Romulusz szintet lépett: szerinte nincs háború

A volt vezérkari főnök egy friss felvételen hülyeségnek nevezte a háborút. Ám Ruszin-Szendi korábban is próbálta bagatellizálni a háború veszélyeit. De közben azt is pedzegette, hogy újra bevezetnék a sorkatonaságot, ám ettől a nyilatkozatától most próbál minden erővel elzárkózni.

2026. 02. 27. 14:41
Érdekes dolgot mondott az ukrajnai háborúról Ruszin-Szendi Romulusz. A Tisza Párt szolgálatába állt volt vezérkari főnök szerint nincs is háború, és láthatóan zavarja, hogy az emberek mindig erről kérdezik, ahogy fogalmazott: „feljön ez a hülye háború”. Ruszin-Szendi szerint nincs háború, de ha mégis van, nem kell tőle félni, majd hozzátette még, hogy „nincs sorkatonaság” sem Magyarországon jelenleg. 

Megjegyzendő, hogy nem ez az első alkalom, amikor a Tisza Párt honvédelmi szakembere kisebbíteni akarja a hazánkra leselkedő veszélyeket. Egyenesen arról beszélt, hogy Magyarországon nincs háborús fenyegetés.

Semmi relevanciája nincs a háborúnak. Ugye, el szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy háború legyen, ahhoz kell kettő fél. Aki támad és akit megtámadnak. Akar-e Magyarország bárkit megtámadni? Én nem mondok ilyet. Nincsen benne se a Nemzeti biztonsági stratégiában, se a… nincsen ellenség. Miért támadnánk meg bárkit? Ugye? Minket akar-e megtámadni valaki? Nincs erről szó sehol. Akkor milyen háborúról beszélünk?

– mondta Ruszin-Szendi egy tiszás rendezvényen.

 

Ruszin-Szendi mindenkit berántana

Ruszin-Szendi Romulusz néhány hete a párizsi francia–német–brit megállapodást méltatta. Megállapodásban döntöttek arról a francia, brit és német vezetők, hogy fegyveres erőket telepítenek a háborús országba. De ugyanekkor arról is határoztak, hogy az Egyesült Királyság és Franciaország katonai központokat hoz létre Ukrajnában.

Emlékezetes, hogy a Tisza Párt katonai készülődésért felelős vezetője még tavaly egy felvételen kinyilvánította a sorkatonaság kapcsán, hogy 

nem megszüntettük, csak felfüggesztettük a sorkatonaságot, ezáltal ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal.

 

„Szlava Ukrajini”

Ismert az is, hogy Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökként kettős kommunikációt folytatott. Még május elején nyilvánosságra került egy honvédségi jelentés, amelyből kiderül: Ukrajna titkosszolgálata összejátszhat a Tisza Párttal.

A dokumentum szerint Ruszin-Szendi a hivatalos magyar állásponttal szemben ukránbarát nézeteket képviselt a NATO katonai tanácskozásain, és felszólalásait rendre a „Szlava Ukrajini”, vagyis „Dicsőség Ukrajnának!” felkiáltással zárta.

Ez a köszöntés az ukrán hazafias retorika egyik kulcseleme, amely különösen a 2014-es Majdan téri események óta terjedt el, majd a 2022-es orosz invázió után vált nemzetközileg is ismert jelszóvá. A kifejezés használata azért is keltett megütközést, mert a magyar kormány hivatalos álláspontja a fegyveres konfliktussal kapcsolatban a semlegesség, a béketárgyalások sürgetése és a további eszkaláció elkerülése. A „Dicsőség Ukrajnának” köszöntés használata a magyar katonai vezetés magas rangú tisztviselője részéről egyértelműen ellentmond ennek a semleges álláspontnak.

A honvédségi jelentés mellett egy korábban készült hangfelvétel is megerősíti a gyanút, miszerint Ruszin-Szendi Romulusz aktív kapcsolatokat ápolt ukrán katonai vezetőkkel.

Ha nagyon akarjuk, ezeket a telefonszámokat fel lehet éleszteni majd, ha odakerülünk

– mondta egy alkalommal, hozzátéve, hogy vezérkari főnökként a legtöbbet a volt ukrán vezérkarfőnökkel találkozott.

Borítókép: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Havran Zoltán)

 

