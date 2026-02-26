Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A tiszás nyugdíjguru szerint sem szabad arról beszélni, mit kezdenének az országgal Magyar Péterék

Nem szabad a Tisza terveit a kampányban nyilvánosságra hozni, mert az ronthatja Magyar Péter pártjának győzelmi esélyeit. A legfontosabb a választás megnyerése – a pártelnökkel bezárólag erről beszéltek az elmúlt hónapokban a Tisza vezető politikusai. De nem csak ők igyekeztek meggyőzni a választókat arról, hogy voltaképpen nekik jó, ha nem tudnak semmit a Tisza programjáról. Beszállt a győzködők sorába több szakértő – köztük olyan is, aki egyébként jelentős szigorításokat, megszorításokat tartana szükségesnek. Ő nem más, mint a sajtóban nyugdíjszakértőként emlegetett közgazdász, Simonovits András.

Nem tiszás, de mégis

Tavaly szeptemberben Simonovitsot az ATV meghívta az esti műsorába, ahol a Tisza nyugdíjterveiről kérdezték. A szakértő az interjú közben ugyan jelezte, hogy nincs hivatalos kapcsolatban Magyar Péterékkel, ám a beszélgetés legvégére mégis kibújt a szög a zsákból. Simonovits – a videóban 9:06-tól – a Tisza tervei kapcsán így fogalmazott: „Lehetne gondolkodni középtávú meg hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni. Először nyerjük meg a választást.” Mármint a Tisza. Az újságíró rá is kérdezett, hogy ezek szerint Tisza-párti, amire Simonovits igennel felelt. Vagyis a szakértőt nem a sajtó címkézte tiszásnak, hanem ő saját maga.

Nehéz is lenne ezt tagadnia, miután lényegében pontosan azt szorgalmazta, mint Tarr Zoltán, Dálnoki Áron vagy Ruszin-Szendi Romulusz. Azaz, hogy a választásig nem szabad beszélni érzékeny témákról, mert az keresztbe tehetne Magyar Péterék kampányának.

Simonovits ráadásul nem is egyszer fogalmazott Tarr Zoltánékkal megegyezően. Januárban ugyanis nyugdíjügyi konferenciát tartott a Republikon Intézet, amelyen – a HVG beszámolója szerint – Mihályi Péter közgazdász azt fejtegette, hogy

a 13. és a 14. havi nyugdíjat el kellene törölni, és a nyugdíjasoktól így elvett pénzt különböző állami feladatokra kellene fordítani.

Mihályi kijelentésére Simonovits reagált, mondván: „Politikailag nem lehetne ilyet mondani”. Tehát egyébként lehet, csak politikailag, vagyis leginkább a kampányban nem.