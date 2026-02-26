simonovits andrástiszarepublikon intézetMagyar Péter

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A tiszás nyugdíjguru szerint sem szabad arról beszélni, mit kezdenének az országgal Magyar Péterék

A jelentősebb átalakításokról nem szabad beszélni a kampányban, először nyerje meg a Tisza a választást – erről beszélt a közelmúltban az a Simonovits András, aki szakértőként a nyugdíjrendszert érintő jelentős szigorításokat szorgalmaz. Simonovits véleménye egybecseng azzal, amiről korábban a Tisza több vezető politikusa – élükön Tarr Zoltánnal – beszélt: nem szabad elmondani a terveket, mert akkor megbuknak, és választást kell nyerni, aztán mindent lehet. A tiszás önleleplező megszólalásokat bemutató cikksorozatunk mostani részének középpontjában a magát Tisza-pártinak valló nyugdíjszakértő áll.

Munkatársunktól
2026. 02. 26. 5:20
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem szabad a Tisza terveit a kampányban nyilvánosságra hozni, mert az ronthatja Magyar Péter pártjának győzelmi esélyeit. A legfontosabb a választás megnyerése – a pártelnökkel bezárólag erről beszéltek az elmúlt hónapokban a Tisza vezető politikusai. De nem csak ők igyekeztek meggyőzni a választókat arról, hogy voltaképpen nekik jó, ha nem tudnak semmit a Tisza programjáról. Beszállt a győzködők sorába több szakértő – köztük olyan is, aki egyébként jelentős szigorításokat, megszorításokat tartana szükségesnek. Ő nem más, mint a sajtóban nyugdíjszakértőként emlegetett közgazdász, Simonovits András.

Nem tiszás, de mégis

Tavaly szeptemberben Simonovitsot az ATV meghívta az esti műsorába, ahol a Tisza nyugdíjterveiről kérdezték. A szakértő az interjú közben ugyan jelezte, hogy nincs hivatalos kapcsolatban Magyar Péterékkel, ám a beszélgetés legvégére mégis kibújt a szög a zsákból. Simonovits – a videóban 9:06-tól – a Tisza tervei kapcsán így fogalmazott: „Lehetne gondolkodni középtávú meg hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni. Először nyerjük meg a választást.” Mármint a Tisza. Az újságíró rá is kérdezett, hogy ezek szerint Tisza-párti, amire Simonovits igennel felelt. Vagyis a szakértőt nem a sajtó címkézte tiszásnak, hanem ő saját maga.

Nehéz is lenne ezt tagadnia, miután lényegében pontosan azt szorgalmazta, mint Tarr Zoltán, Dálnoki Áron vagy Ruszin-Szendi Romulusz. Azaz, hogy a választásig nem szabad beszélni érzékeny témákról, mert az keresztbe tehetne Magyar Péterék kampányának.

Simonovits ráadásul nem is egyszer fogalmazott Tarr Zoltánékkal megegyezően. Januárban ugyanis nyugdíjügyi konferenciát tartott a Republikon Intézet, amelyen – a HVG beszámolója szerint – Mihályi Péter közgazdász azt fejtegette, hogy 

a 13. és a 14. havi nyugdíjat el kellene törölni, és a nyugdíjasoktól így elvett pénzt különböző állami feladatokra kellene fordítani.

Mihályi kijelentésére Simonovits reagált, mondván: „Politikailag nem lehetne ilyet mondani”. Tehát egyébként lehet, csak politikailag, vagyis leginkább a kampányban nem.

Érdemes megjegyezni, hogy Simonovits András véleménye az idők során változott a 13. – és nyilván a 14. havi – nyugdíjat illetően: 2020-ban még dicsérte 

a Bajnai-kormányt, amiért elvette a 13. havi juttatást, mára azonban álláspontján erősen igazított. Akadnak ugyanakkor Simonovitsnak más elképzelései, amelyeket igencsak megkeserülnének a nyugdíjasok vagy a nyugdíj előtt állók.

 Cikksorozatunk következő részében ezeknek szenteljük figyelmünket.

(Folytatjuk.)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekbarátság vezeték

Nyista áram, lehet náci tempóban őrjöngeni

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az orosz olaj átcímkézve továbbra is ömlik a képmutató, hazug Nyugat-Európába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.