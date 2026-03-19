Gyorsulnak a kifizetések – Több tízezer termelőhöz érkezik a napokban agrártámogatás

Gyorsuló kifizetésekkel segíti az Agrárminisztérium a gazdálkodókat: az Agrárminisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) közös szervezésében megvalósuló agrárországjáráson a szaktárca agrár- és vidékfejlesztési támogatásokért felelős államtitkára tájékoztatta a jelenlévőket az egyes közvetlen agrártámogatások, az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG), illetve az ökológiai gazdálkodási (ÖKO) támogatások végkifizetésének állásáról.

Fotó: AM/Vermes Tibor

Az Agro-Ökológiai programban, mely ugyancsak ösztönzi a környezetbarát gazdálkodási gyakorlatok alkalmazását, mintegy 69 ezer gazda jut 49 milliárd forintos végkifizetéshez. A gazdálkodók számára elérhető a területalapú alap- és a kis és közepes gazdaságoknak járó kiegészítő támogatások kifizetése is még a héten megtörténik.

Viski József elmondta, hogy a zöld-agrártámogatások kifizetésével is ütemezetten haladnak, hiszen az AKG esetében még a március hónapban több mint 19 ezer gazdálkodónak utalnak 45 milliárd forintot meghaladó összeget, az ÖKO-nál pedig közel 5600 gazda jut összesen majdnem 24 milliárd forinthoz.

Az államtitkár az előadásában beszámolt a beruházási típusú felhívások állásáról is, hiszen az új uniós agrártámogatási ciklus beruházási felhívásai keretében

már több mint ezermilliárd forint értékben születtek támogatói döntések, csaknem 6300 benyújtott kérelem alapján.

Kiemelte, hogy a kormányzati elkötelezettséget a magyar agrárium megerősítése mellett az mutatja leginkább, hogy a magyar kormány az uniós szabályok által megengedett legmagasabb, nyolcvanszázalékos hazai társfinanszírozást alkalmazza. Azaz tíz forintból nyolcat a magyar költségvetés biztosít a gazdálkodóknak, hogy megvalósíthassák az agrárberuházásaikat. Csak a versenyképes, magasabb hozzáadott értéket előállító agrárium szavatolhatja ugyanis a hazai élelmezésbiztonságot és a biztonságos hazai élelmiszert, melyek egyre inkább felértékelődnek a jelenlegi bizonytalan gazdasági és világpiaci környezetben – írja a tárca a közleményében.