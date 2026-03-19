Csökkenti az üzemanyagárakat az olasz kormány + videó

Giorgia Meloni rövid videóüzenetet tett közzé azután, hogy kormánya elfogadta a rendkívüli intézkedéseket. Részletesen ismertette az üzemanyagárak mérséklését és a kormány egyéb lépéseit.

Hangsúlyozta, hogy a kormány nem fogja tűrni az indokolatlan áremeléseket, ezért a hatóságok szigorúan ellenőrzik a benzinkutakat és az ellátási láncot, biztosítva, hogy az adócsökkentés valóban a fogyasztókat segítse, ne pedig a kereskedők profitját növelje.

Continua senza sosta il lavoro del Governo per far fronte all’aumento dei prezzi dei carburanti. pic.twitter.com/PmUO52ZFQU — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 18, 2026

A fogyasztók többsége megelégedéssel fogadta a kormány beavatkozását, de voltak szkeptikus hangok is. Sokan kifogásolják, hogy a rendelet jelenleg csak húsz napra, azaz április 7-ig szól, és attól tartanak, hogy ez csupán ideiglenes megoldás.

Az ellenzéki pártok a kormány lépései ellenére is elégedetlenek. Elly Schlein, a Demokrata Párt elnöke szerint ez egy népszavazás előtti trükk, amely hosszú távon nem oldja meg az olaszok problémáit. Azt javasolják, hogy a húsznapos határidő helyett a rendszer maradjon érvényben addig, amíg az üzemanyag ára tartósan 1,70 euró alá nem csökken.