Csökkenti az üzemanyagárakat az olasz kormány + videó

A Giorgia Meloni vezette kabinet tegnap este rendkívüli kormányrendeletet hozott az üzemanyagárak visszaszorítására – derül ki a Blomberg cikkéből. A fogyasztók három hete várták a beavatkozást, mivel a gázolaj ára az autópályákon meghaladta a 2,6 eurót, a benziné pedig a 2,3 eurót. A kormány most egy sürgősségi rendelettel literenként 25 centtel csökkentette az üzemanyagok árát. Ez egy ideiglenes intézkedés, amelynek célja, hogy a benzin és a gázolaj árát a kritikus kéteurós szint alá szorítsák vissza.
A fogyasztóvédelmi szervezetek többszöri sürgetésére az olasz kormány is beavatkozik, csökkenti az elszállt üzemanyagárakat. Az iráni válság kirobbanását követően Olaszországban is aggasztóan megugrott a benzin és a dízel ára. A kormány még azelőtt kívánt lépni, hogy a többletköltségek erőteljes inflációt indítottak volna el az élelmiszerek árában.
Célzott támogatásokat vezettek be az áruszállítóknak és a halászoknak, valamint adójóváírással kompenzálják a gázolaj árának emelkedését. A kormány így kívánja megakadályozni, hogy az üzemanyag-drágulás begyűrűzzön az élelmiszerárakba.
Emellett komoly figyelmet fordítanak a spekulációk megelőzésére is: fokozott ellenőrzéseket rendeltek el a benzinkutakon, hogy kiszűrjék a mesterséges áremeléseket. Mivel Olaszországban az áruk mintegy nyolcvan százalékát közúton szállítják, a gázolaj árstopja és az adókedvezmények kulcsfontosságúak az élelmiszerárak emelkedésének megfékezésében. Az iráni válság kirobbanása óta különösen feszült a helyzet az elszállt üzemanyagárak miatt, ezért a fogyasztóvédelmi szervezetek már március közepén nyílt levélben követelték a kormány azonnali beavatkozását.
További Külföld híreink
Giorgia Meloni rövid videóüzenetet tett közzé azután, hogy kormánya elfogadta a rendkívüli intézkedéseket. Részletesen ismertette az üzemanyagárak mérséklését és a kormány egyéb lépéseit.
Hangsúlyozta, hogy a kormány nem fogja tűrni az indokolatlan áremeléseket, ezért a hatóságok szigorúan ellenőrzik a benzinkutakat és az ellátási láncot, biztosítva, hogy az adócsökkentés valóban a fogyasztókat segítse, ne pedig a kereskedők profitját növelje.
A fogyasztók többsége megelégedéssel fogadta a kormány beavatkozását, de voltak szkeptikus hangok is. Sokan kifogásolják, hogy a rendelet jelenleg csak húsz napra, azaz április 7-ig szól, és attól tartanak, hogy ez csupán ideiglenes megoldás.
Az ellenzéki pártok a kormány lépései ellenére is elégedetlenek. Elly Schlein, a Demokrata Párt elnöke szerint ez egy népszavazás előtti trükk, amely hosszú távon nem oldja meg az olaszok problémáit. Azt javasolják, hogy a húsznapos határidő helyett a rendszer maradjon érvényben addig, amíg az üzemanyag ára tartósan 1,70 euró alá nem csökken.
További Külföld híreink
Az olasz fogyasztóvédelmi szervezetek késedelmes intézkedésnek nevezték a kormány beavatkozását, és továbbra is kritikusak a rendelettel kapcsolatban. Úgy vélik, hogy a húsznapos időtartam nem elegendő, mivel az iráni konfliktus nem fog ilyen gyorsan lezárulni. Azt kérik, hogy a csökkentések legalább június végéig maradjanak érvényben, és minden benzinkutat ellenőrizzenek annak érdekében, hogy a kedvezmények valóban a fogyasztók terheit enyhítsék.
Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: NurPhoto)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!