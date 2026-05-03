Ezentúl a konditerem sem lesz kivétel - újabb területen vadásznak a toborzótisztek Ukrajnában

Az ukrán Védelmi Minisztérium tisztviselője bejelentette, hogy a katonai toborzók, vagyis a TCK emberei, megkezdik az edzőtermek ellenőrzését és a testépítők mozgósítását is. A kényszersorozás egyre több férfit érint Ukrajna-szerte. A toborzótisztek kegyetlen bánásmódjáról készült videók naponta kerül a közösségi média felületeire.

2026. 05. 03. 20:58
Ezentúl a konditerem sem lesz kivétel - újabb területen vadásznak a toborzótisztek Ukrajnában - képünk illusztráció Fotó: JAAP ARRIENS Forrás: NurPhoto
Unom már, hogy bár egy világban élek, ugyanazon 10 perc alatt látom a »testépítőkkel« teli edzőtermeket, amelyeket nyilvánvalóan valaki megvéd. Ugyanakkor látom azokat a videókat, amelyek miatt botrány van, amiatt, hogy a TCK túllépte a hatáskörét. Van ilyen feladat, ezen a feladaton dolgoznak

– mondta Gudimenko, megerősítve a hírt, miszerint a jövőben a konditermekből is elhurcolhatják a férfiakat a frontra.

A Strana hírportál emlékeztetett, hogy korábban a katonai bizottságok razziákat szerveztek a fitneszklubokban, de ezek elég gyorsan megszűntek. A közösségi médiában azt feltételezték, hogy az edzőtermek tulajdonosai megvásárolták a TCK embereit, hogy ne veszítsék el ügyfeleiket.

Ugyanakkor a testépítők túlnyomó többsége magánterületen tartózkodik, ami miatt a katonai bizottságokat gyakran nem engedik be az edzőtermekbe.

 

Amint arról korábban beszámoltunk, egyre több  felvétel kerül nyilvánosságra, amelyeken az ukrajnai mozgósítás során alkalmazott erőszakos intézkedések láthatók. Az elmúlt időszakban a toborzók egyre durvább módon hurcolták a frontra a férfiakat, sőt, már társkereső alkalmazásokon keresztül is gyűjtöttek információkat a hadköteles korú férfiakról, hogy aztán megtalálják és besorozzák őket.

Borítókép: Ezentúl a konditerem sem lesz kivétel - újabb területen vadásznak a toborzótisztek Ukrajnában - képünk illusztráció (Fotó: AFP)

