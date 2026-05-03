Unom már, hogy bár egy világban élek, ugyanazon 10 perc alatt látom a »testépítőkkel« teli edzőtermeket, amelyeket nyilvánvalóan valaki megvéd. Ugyanakkor látom azokat a videókat, amelyek miatt botrány van, amiatt, hogy a TCK túllépte a hatáskörét. Van ilyen feladat, ezen a feladaton dolgoznak

– mondta Gudimenko, megerősítve a hírt, miszerint a jövőben a konditermekből is elhurcolhatják a férfiakat a frontra.

A Strana hírportál emlékeztetett, hogy korábban a katonai bizottságok razziákat szerveztek a fitneszklubokban, de ezek elég gyorsan megszűntek. A közösségi médiában azt feltételezték, hogy az edzőtermek tulajdonosai megvásárolták a TCK embereit, hogy ne veszítsék el ügyfeleiket.