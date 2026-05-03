Pacalmajális Dunapatajon

A pacal körüli mai hype-nak több komponense van.

Borbély Zsolt Attila
2026. 05. 03. 19:35
Mindemellett megjelentek „influenszerek” is, az első a pár éve már nem frissülő Pacalvadász volt, egyik pacalrajongó barátom, Vincze Gábor történész hívta fel a figyelmem rá még a blogvilág fénykorában, több, mint tíz évvel ezelőtt. Nemrég indult Vastag Balázsnak a dunapataji Tanya bisztró üzletvezetőjének PacalTurista nevű csatornája, összeállt a Pacalútlevél közösség, a legjobbak egy részéből. Mi több, már megvan a második kibővített útlevél is, immár tíz állomással.

 

És eljutottunk oda, hogy Dunapatajon bő négyezres látogatottságú pacal-majálist szerveznek, ahol több ország pacalételeit kóstolhatta az érdeklődő közönség, fellépett a kalocsai Piros Rózsa táncegyüttes, a Mátrai Jazz Quartett s a Clippers Rockabilly, remek hangulatot teremtve. Volt chilievő verseny a hajósi Kelchilinek köszönhetően, valamint Surströmming kihívás (a világ legundorítóbb ételeinek toplistájának szinte elmaradhatatlan szereplője ez a svéd halkonzerv, eszméletlen reakcióvideókat láthatunk a YouTubeon, magyar nyelven álljon itt a Street Kitchen összefoglalója. Jómagam bontottam ki az egyik konzervet, meg is kóstoltam, megettem egy halat kísérő nélkül, citrommal még ízlett is.)

 

Sajnos a délvidéki színeket képviselő Verne étterem, valamint a Bekő Norbert által prezentált felvidéki pacal elfogyott, mire megkóstoltam volna. A szervezők azzal kompenzálták a hoppon maradottakat, hogy három kóstolójegy ellenében adtak egy teljes adag marhapofás pacalt. Ez a pacalfogás vezeti egyébként a közel százötven tételes pacalpörkölt-toplistámat az állandó étlapon szereplők közül. (Ha a valaha kóstoltakat vesszük, akkor az Ikon és a Bori Mami beelőzi, de még így is dobogós.)

 

Jutott viszont Wang mester háromféle vibráló, izgalmas pacalsalátájából, melyek persze ismerősek voltam a Wang-éttermekből, az öcsém, Borbély Szilárd által prezentált, erdélyi pacallevesből és Hajdú Zoltán százrétű pacalból készült a lampredotto-szendvicset idéző fogásából.

A marhának ugyebár négy gyomra van, mi magyarok a recés gyomrot, meg a bendőt használjuk ezek közül, a távolkeleti konyha előszeretettel nyúl a százrétűhöz, de az előző kettővel is lehet találkozni jobbacska kínai éttermekben, Budapesten is. A lampredotto az oltógyomor, amivel Toscanan kívül még nem találkoztam. Aki evett a firenzei piacon zsemlébe illesztett főtt oltógyomor-csíkokat zöld vagy piros szósszal, tudja, hogy ez adja a legintenzívebb pacalélményt, megkockáztatható, hogy ez is taszítaná legjobban az átlagfogyasztót, már persze, ha ismerné.

 

Kóstoltuk a Tanya bisztró pacalsajtját is, mint megtudtuk, a disznósajtszerű, remekül fűszerezett, megnyerő állagú készítmény 70 százaléka pacal.

Lehetett jelentkezni „A pacal 24 órája” kihívásra, melynek keretében egyetlen nap leforgása alatt, éjjel is mozgásban bejárja az ember több, mint 1000 kilométert megtéve az új pacalútlevél összes állomását. E helyek mindegyike megérdemli az említést, álljon itt a teljes névsor: Tanya bisztró (Dunapataj), Balázs bisztró (Zamárdi), Faparázs Grillterasz (Dunabogdány), Zöld Ász (Szabadszállás), Szegediék vendéglője (Kecskemét), Kira vendéglő (Békés), Megtömlek kifőzde (Budapest), Judit Panzió étterme (Hajós), Kanyar büfé (Pákozd), Nádas vendéglő (Jakabszállás). Őrült próbatétel, én biztosan nem vágnék bele, hiszen nem szeretek többet enni annál, mint ami jól esik, az éjszaka pedig alvásra és regenerálódásra való, de minden respektusom azoké, akik ezt abszolválják. Márpedig Vastag Balázs megtette, nemsokára pedig indul a következő extrém pacaltúra.

Valami azt súgja, hogy a pacal-majálissal hagyományt alapítottak.

Érdemes lesz jövő áprilisban odafigyelni a PacalTurista híreire. Meg persze addig is, mert Balázs mindig szervez valamit. Ha nem majálist, akkor pacaltalálkozót vagy örömfőzést. Természetesen pacalból.

Borítókép és fotók: Borbély Zsolt Attila

