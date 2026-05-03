A német külügyminiszter nem finomkodott Iránnal

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a telefonbeszélgetéssel kapcsolatban mindössze annyit közölt, hogy a regionális és nemzetközi fejleményekről egyeztettek a német tárcavezetővel – írta az MTI.

Im Telefonat mit @araghchi habe ich unterstrichen: 🇩🇪 unterstützt eine Verhandlungslösung. Als enger US-Verbündeter teilen wir das gleiche Ziel: Iran muss vollständig & nachprüfbar auf Kernwaffen verzichten & die Straße von Hormus sofort freigeben, wie es auch @SecRubio fordert. — Johann Wadephul (@AussenMinDE) May 3, 2026

Korábban beszámoltunk róla, hogy Donald Trump amerikai elnök lezártnak minősítette a háborút, de azt is kijelentette, az Egyesült Államok akár újra is kezdheti a síita állam elleni légicsapásokat, ha az rosszul viselkedik. Az elnök arról is beszélt, hogy tájékoztatták az iráni béketerv pontjairól, és úgy vélte, Irán „kétségbeesetten meg akar egyezni”. Trump ugyanakkor kijelentette: „Teherán még nem fizetett meg eléggé azért, amit az utóbbi 47 évben az emberiség és a világ ellen művelt”.

