Trump lezártnak nyilvánította az iráni harcokat

Donald Trump levélben közölte a Kongresszussal, hogy az Irán elleni „fegyveres harc” véget ért, ugyanakkor az amerikai katonai nyomásgyakorlás tovább folytatódik.

2026. 05. 02. 7:31
Támadás Irán ellen Fotó: Morteza Nikoubazl Forrás: AFP
A bejelentés időzítése nem véletlen: éppen letelt az a 60 napos határidő, amelyet az 1973-as háborús hatalmakról szóló törvény szab meg. Ez alapján az elnök csak kongresszusi jóváhagyással folytathatna további katonai műveleteket.

 Trump azonban – a The Guardian szerint – úgy értelmezi a helyzetet, hogy az „ellenségeskedések megszűnésével” ez a kötelezettség már nem áll fenn.

Az amerikai hadsereg ugyanakkor nem vonult vissza a térségből. A Középső Parancsnokság közlése szerint az amerikai haditengerészet eddig 45 hajót fordított vissza az iráni partok közeléből, és továbbra is fenntartja a tengeri blokádot. A hivatalos kommunikáció szerint az amerikai erők folytatják a járőrözést és a nyomásgyakorlást.

A lépés komoly politikai vitát váltott ki Washingtonban. A The Guardian beszámolója szerint a kritikusok arra is figyelmeztetnek, hogy a térségben továbbra is több tízezer amerikai katona állomásozik, miközben a feszültség nem csökkent érdemben, így a „háború lezárása” inkább politikai, mintsem valós katonai fordulatot jelent.

Az Irán körüli háborús feszültség egyre komolyabban érezteti hatását az európai gazdaságban, különösen Németországban. Több ágazat már most alapanyaghiánnyal küzd, miközben a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság és a hajózási korlátozások komoly nyomást helyeznek a globális ellátási láncokra. Ennek következményei közvetlenül megjelennek a német ipar teljesítményében is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
