Emelte a terrorkészültséget a brit kormány, megnyitná a Hormuzi-szorost az Egyesülzt Államok

Sokkoló ítélet kavarta fel a közvéleményt Németországban: felmentették azt az iraki származású férfit, aki 2025 nyarán egy 16 éves lányt, Liana K.-t egy érkező vonat elé lökött. A bíróság döntése szerint az elkövetőt nem börtönbüntetésre ítélték, hanem pszichiátriai intézetbe küldik. Az áldozat édesanyja, Alisa K. összetörve, de elszántan nyilatkozott az ítélet után.