Emelte a terrorkészültséget a brit kormány, megnyitná a Hormuzi-szorost az Egyesülzt Államok

A minapi antiszemita késes támadás után a brit kormány emelte a készültségi fokot. A Hormuzi-szoros lezárása egyre súlyosabb problémákat okoz, az Egyesült Államok most nemzetközi összefogással indítaná újra a fontos vízi útvonalat – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

2026. 05. 02. 1:00
Az iráni háborús feszültség mind súlyosabb hatásokat gyakorol az európai gazdaságra, különösen Németországban, ahol egyre több ágazat szembesül alapanyaghiánnyal. A stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság és a hajózási korlátozások jelentős nyomás alá helyezik a nemzetközi ellátási láncokat, ami közvetlenül érezteti hatását a német ipar teljesítményében is.

Sokkoló ítélet kavarta fel a közvéleményt Németországban: felmentették azt az iraki származású férfit, aki 2025 nyarán egy 16 éves lányt, Liana K.-t egy érkező vonat elé lökött. A bíróság döntése szerint az elkövetőt nem börtönbüntetésre ítélték, hanem pszichiátriai intézetbe küldik. Az áldozat édesanyja, Alisa K. összetörve, de elszántan nyilatkozott az ítélet után.

A londoni késeléses támadást követően a brit hatóságok a második legmagasabb szintre emelték a terrorfenyegetettséget. A kormány hangsúlyozza: a lakosságnak ébernek kell maradnia, ugyanakkor nincs ok pánikra.

Egyre gyakoribbak az ukrán támadások az orosz energiainfrastruktúra ellen, amelyek már nemcsak katonai, hanem gazdasági szinten is éreztetik a hatásukat. A finomítók, kikötők és csővezetékek elleni csapások fennakadásokat okoznak a termelésben és az exportban.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
