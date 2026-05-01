Emelkedett a terrorkészültség Nagy-Britanniában: a hatóságok éberségre intenek

A londoni késeléses támadást követően a brit hatóságok a második legmagasabb szintre emelték a terrorfenyegetettséget. A kormány hangsúlyozza: a lakosságnak ébernek kell maradnia, ugyanakkor nincs ok pánikra.

Forrás: BBC2026. 05. 01. 13:20
Essa Suleiman Szomáliában született, de már brit állampolgár Forrás: Képernyőkép
A brit biztonsági szolgálatok a fenyegetettségi szintet jelentősről súlyosra emelték, ami azt jelenti, hogy egy terrortámadás bekövetkezése nagy valószínűséggel várható a következő időszakban. 

 

Terrorkészültség országszerte

A kormány szerint a döntés nem kizárólag a mostani incidens következménye, hanem a szélsőséges ideológiák – köztük az iszlamista és a radikális jobboldali irányzatok – erősödésének is betudható.

Dan Jarvis biztonsági miniszter arra kérte a lakosságot, hogy legyen éber és körültekintő, ugyanakkor ne essen pánikba. Hangsúlyozta: a titkosszolgálatok és a rendvédelmi szervek folyamatosan dolgoznak a közbiztonság fenntartásán.

A belügyminiszter, Shabana Mahmood szerint a fenyegetettségi szint emelése különösen aggasztó a zsidó közösségnek, amely az elmúlt időszakban több támadás célpontjává vált. A kormány további forrásokat biztosít a zsidó intézmények védelmére, beleértve a zsinagógákat, az iskolákat és a közösségi központokat.

Brit rendőrök a helyi zsidó közösségnél a manchesteri támadás után. Fotó: AFP

A rendőrség terrorelhárítási egységének vezetője, Laurence Taylor arról beszélt, hogy az Egyesült Királyságban hosszabb ideje fokozódó terrorfenyegetéssel kell számolni. Mint fogalmazott, egyre több ügy kapcsolódik különböző szélsőséges ideológiákhoz, miközben a zsidó és izraeli célpontok elleni fenyegetések is erősödnek.

Az ügy kapcsán őrizetbe vett 45 éves férfit gyilkossági kísérlet gyanújával hallgatják ki. A hatóságok szerint korábban már kapcsolatba került a Prevent program nevű megelőzési kezdeményezéssel is.

A közelmúlt eseményei – köztük egy manchesteri zsinagóga elleni támadás, valamint több londoni incidens – rámutatnak arra, hogy a zsidó közösség elleni erőszak nem elszigetelt jelenség. A hatóságok szerint a globális feszültségek, valamint egyes államokhoz köthető befolyásolási kísérletek is hozzájárulhatnak a helyzet romlásához.

Britain's Prime Minister Keir Starmer (R) and Britain's Home Secretary Shabana Mahmood (C) react during a visit to Peacehaven Mosque near Brighton in southern England, on October 23, 2025. (Photo by Peter Nicholls / POOL / AFP)
Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke és Shabana Mahmood belügyminiszter. Fotó: AFP/Peter Nicholls

Keir Starmer miniszterelnök a helyszínen tett látogatása során elismerte: a társadalomban jelentős a félelem és a bizonytalanság. A kormány további intézkedéseket fontolgat, többek között szigorúbb fellépést az antiszemitizmust terjesztő szervezetekkel szemben, valamint gyorsabb eljárásokat a gyűlölet-bűncselekmények esetében. A brit kormány hangsúlyozza: a cél továbbra is a közbiztonság megőrzése és minden közösség védelme egy egyre kiszámíthatatlanabb nemzetközi környezetben.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
