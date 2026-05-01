Emelkedett a terrorkészültség Nagy-Britanniában: a hatóságok éberségre intenek

A brit biztonsági szolgálatok a fenyegetettségi szintet jelentősről súlyosra emelték, ami azt jelenti, hogy egy terrortámadás bekövetkezése nagy valószínűséggel várható a következő időszakban.

Terrorkészültség országszerte

A kormány szerint a döntés nem kizárólag a mostani incidens következménye, hanem a szélsőséges ideológiák – köztük az iszlamista és a radikális jobboldali irányzatok – erősödésének is betudható.

Dan Jarvis biztonsági miniszter arra kérte a lakosságot, hogy legyen éber és körültekintő, ugyanakkor ne essen pánikba. Hangsúlyozta: a titkosszolgálatok és a rendvédelmi szervek folyamatosan dolgoznak a közbiztonság fenntartásán.

A belügyminiszter, Shabana Mahmood szerint a fenyegetettségi szint emelése különösen aggasztó a zsidó közösségnek, amely az elmúlt időszakban több támadás célpontjává vált. A kormány további forrásokat biztosít a zsidó intézmények védelmére, beleértve a zsinagógákat, az iskolákat és a közösségi központokat.