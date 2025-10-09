  • Magyar Nemzet
  • Az Iszlám Állam mellett tett hűségnyilatkozatot a manchesteri zsinagóga elleni terrortámadás elkövetője
ManchesterzsinagógaIszlám Állam

A rendőrség szerdai beszámolója szerint az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet mellett tett hűségnyilatkozatot a manchesteri zsinagóga elleni terrortámadás elkövetője. A manchesteri támadó a hatóságok szerint egy szír származású brit állampolgár.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 09. 1:01
Az emlékezés virágai a manchesteri zsinagógánál Fotó: AFP
Az északnyugat-angliai nagyváros, Manchester legnagyobb, Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál múlt csütörtökön, jom kippur napján – a zsidó vallás legfontosabb ünnepén – egy szíriai származású brit állampolgár, a 35 éves Jihad Al-Shamie gázolásos és késeléses merényletet követett el.

Rendőrök beszélnek a helyi zsidó közösség egyik tagjával a manchesteri támadás után
Rendőrök beszélnek a helyi zsidó közösség egyik tagjával a manchesteri támadás után (Fotó: AFP)

A támadásban ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsérültek. A sérültek közül hárman még kórházban vannak.

A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

A két halálos áldozat egyikét is a rendőrök lőtték le véletlenül, amikor megpróbálták megakadályozni, hogy Al-Shamie behatoljon a zsúfolt zsinagógába.

Az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat területileg illetékes északnyugat-angliai parancsnokságának – Counter Terrorism Policing North West, CTPNW – szóvivője szerdai tájékoztatóján elmondta: néhány perccel a támadásról szóló első riasztás után, „a terrorakció korai szakaszában” Al-Shamie maga is felhívta a rendőrséget a sürgősségi bejelentésekre használt 999-es telefonszámon, azonosította magát a támadás elkövetőjeként és hűségesküt tett az Iszlám Állam mellett.

A szóvivő közölte ugyanakkor, hogy a rendőrség továbbra is vizsgálja a támadás indítékait és körülményeit.

Rendőrségi forrásokat idéző egybehangzó brit sajtóértesülések szerint Al-Shamie a merénylet előtt nem szerepelt a brit terrorellenes szolgálatok nyilvántartásában.

A Scotland Yard nem sokkal a támadás után hivatalosan terrorcselekménynek minősítette a manchesteri zsinagógánál elkövetett merényletet.

Nagy-Britanniában ugyanakkor a támadás óta nem emelték az országos terrorizmusellenes készültség fokozatát, amelyet 2022 februárjában az addig érvényben tartott második legmagasabb, „súlyos” szintről a jelenleg is érvényes középső, „jelentős” fokozatra enyhítettek.

Az addigi „súlyos” fokozat az ötfokozatú skála hivatalos besorolása szerint azt jelentette, hogy a hatóságok „nagyon valószínűnek” tartottak egy nagy-britanniai terrortámadást. A három évvel ezelőtti enyhítés óta érvényes „jelentős” készültségi szint „valószínűként” határozza meg ennek a kockázatát.

A mindenkori nagy-britanniai terrorkészültségi szintet a hírszerzési és elhárítási szolgálatok, valamint a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta – a brit elhárítás (MI5) szervezeti keretein belül működő – Egyesített Terrorizmuselemző Központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) határozza meg a kormánytól független döntéssel.

Borítókép: Az emlékezés virágai a manchesteri zsinagógánál (Fotó: AFP)

