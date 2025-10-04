Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha a hazát védjük, a családunkat védjük + videó

Nógrádi GyörgyUkrajnaIzraelmigráció

Globál Nógrádi Györggyel - Új terrorhullám jeleit láthatjuk Európában

Koppenhágában gyűltek össze az uniós kormány-és államfők, ahol Európa jövőjéről, az orosz-ukrán háborúról és Ukrajna uniós csatlakozásáról vitáztak. Nyugat-Európát eközben újra a terror árnyéka borítja be, Manchesterben merényletet követett el egy szír származású férfi egy zsinagóga ellen, több ember meghalt a támadásban. Németországban pedig az elmúlt hetekben két olyan merényletet is meghiúsított a rendőrség, amelyeket a Hamász palesztin terrorszervezet akart elkövetni. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő elemzi a globális helyzetet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 9:05
Maga a feltételezés is érthetetlen, miszerint az EU Ukrajnának adná az orosz oligarcháktól elvett vagyont, mondván, hogy majd Ukrajna a háború után visszafizeti azt a jóvátátelből, amit az oroszoktól kap. Erről beszélt a műsorban Nógrádi György, hozzátéve, hogy nincs olyan opció, hogy Ukrajna megnyeri ezt a háborút.

“Ez a háború csak egy orosz-amerikai megállapodás után érhet véget”

-jelentette ki a szakértő, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a háttérben hónapok óta zajlanak az egyeztetések az amerikai és az orosz tisztviselők között. Nógrádi György megjegyezte, bohózatba illik, hogy az uniós csúcson a 19. szankciós csomagról tárgyaltak, miközben az előző 18 sem ért célt. 

Európai Egyesült Államokról álmodozik Brüsszel

A műsorban elhangzott az is, hogy a brüsszeli elitnek érdekében áll a háborús retorikát fenntartani, mert erre hivatkozva egyre több tagállami jogkört elvehet és központi kézbe irányíthat. Brüsszelben ugyanis még mindig nem mondtak le arról, hogy létrejön az Európai Egyesült Államok, ahol egy központból döntenek minden tagállam sorsa felett. 

Brüsszel a migráció kapcsán is a központosítást célozta meg. Bár először tagadták, hogy lenne migrációs paktum vagy kötelező szétosztás, ma már nyíltan kimondják, hogy kötelező a szolidaritás és a migrációs paktum miatt mindenkinek be kell fogadnia meghatározott számú migránst. 

Démonizálni Izraelt

A migráció kapcsán Nógrádi György kitért a manchesteri zsinagóga elleni merényletre is, hozzáfűzve, hogy a palesztinbarát tüntetések mögött is a Hamász palesztin terrorszervezet támogatása áll. A 40 civil hajóból álló flottila ügye is csak arra jó, hogy Izraelt démonizálják és a szélsőséges nézeteket valló fanatikusok ezzel foglalkozzanak Európában is – hangzott el a műsorban. - Az izraeli-palesztin háború kirobbanása után a közel 50 muzulmán ország első perctől Izrael ellen volt, de a nyugat-európai közvélemény is megfordult. Ebben az is közrejátszott, hogy, egyre több migráns van Európában, főleg 2015 óta, és a migránsok gyakorlatilag százszázaléka kiállt a palesztinok mellett - magyarázta Nógrádi György. Hozzátette, hogy 2015 óta folyamatosan nő a terrorfenyegetettség Európában, a migránsok jelentős része nem tudott, vagy nem akart integrálódni, és ennek látjuk a következményeit.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

