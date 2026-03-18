Orbán Viktor: Csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból, újítsuk meg április 12-én a háborúellenes szövetségünket + videó

Spanyolország tovább önti a pénzt a háborúba

Pedro Sanchez újabb támogatást jelentett be. Spanyolország idén újabb egymilliárd euró védelmi támogatást biztosít Ukrajnának, ezzel a háború kezdete óta nyújtott segély eléri a négymilliárd eurót.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 20:01
Volodimir Zelenszkij és Pedro Sanchez Fotó: JAVIER SORIANO Forrás: AFP
„A lényeg az, hogy hogyan fogjuk strukturálni ezt a segélyt. Együtt fogunk működni, és elő fogjuk mozdítani a közös gyártást a védelmi iparban, és ezt a célt szem előtt tartva ma több megállapodást is aláírtunk mind a védelmi minisztériummal, mind különböző vállalatokkal, amelyek érdeklődésüket fejezték ki az ukrán vállalatokkal közös termelés iránt” – részletezte Pedro Sánchez, Spanyolország miniszterelnöke, miután hivatalában fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt szerdán Madridban.

Pedro Sánchez Spanyolország miniszterelnöke hivatalában fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt
Fotó: AFP

A kétoldalú megállapodások kiterjednek védelmi felszerelések, a többi közt drónok, rakéták és radarrendszerek közös gyártására. Pedro Sánchez beszélt arról, hogy az egymilliárd euró egy részét az Európai Biztonsági Akcióprogram (Security Action for Europe – SAFE) programon keresztül finanszírozzák, amely a tagállamok számára védelmi célú beruházásokat tesz lehetővé. „Spanyolországban mindig is fontosnak tartottuk az európai védelmi ipar bővítését és megerősítését” – hangsúlyozta.

A kormányfő kitért arra is, hogy Ukrajna védelme és biztonsága mellett nem szabad megfeledkezni az újjáépítésről sem, ezért a találkozó keretében pénzügyi és műszaki együttműködési megállapodást is aláírtak vasúti fejlesztésekre, továbbá energetikai, egészségügyi, oktatási, és vízgazdálkodási közös projektek indítására, amelyeket az Ukrajnában működő spanyol újjáépítési hivatal fog koordinálni.

Hozzátette: Spanyolország az orosz agresszió kezdete óta több mint 200 millió eurót mozgósított ukrán újjáépítési célokra, idén az év első hónapjaiban már hat nagy teljesítményű aggregátort adományoztak, ezzel több mint 14 000 ember áramellátását garantálva, emellett ötmillió euró értékben felújítottak öt iskolát, és hatmillió eurót juttattak aknamentesítésre.

Spanyolország soha nem fog elfordulni Ukrajnától, nem feledkeztünk meg a szenvedőkről, sem azokról, akik e mögött az igazságtalan és illegális háború mögött állnak, és hűséges, lojális, megbízható szövetségesként továbbra is önök mellett maradunk

– fogalmazott Pedro Sánchez.

Volodimir Zelenszkij nagyon értékesnek nevezte az eddigi együttműködést Spanyolországgal, kiemelve meggyőződését, hogy az újonnan született megállapodások is megvalósulnak, és „nem maradnak papíron”. Mint mondta, a hadipari együttműködés keretében Ukrajna hajlandó megosztani tudását és a háború során szerzett keserű tapasztalatait, például a dróntechnológia területén, míg a spanyol védelmi ipar pedig képes ellátni Ukrajnát radarokkal, rakétákkal és egyéb felszerelésekkel. „Támadják az energiarendszerünket és a városainkat. Most fokozták a ballisztikus rakéták használatát.[…] Ezért kulcsfontosságú a légvédelmi rendszerünk megerősítése” – fogalmazott.

Az ukrán elnök beszélt arról, hogy az iráni háború miatt országába kevesebb katonai szállítmány érkezik, kiemelve ezek közül a légvédelmi rakéták hiányát. Hangsúlyozta, hogy nincs alternatívája az ukrán védelem megerősítését célzó 90 milliárd eurós EU-hitelnek, amelynek blokkolását igazságtalannak nevezte.

Az orosz olajra kivetett szankciók ideiglenes amerikai feloldására vonatkozó újságírói kérdésre elmondta: mindent, amit Oroszország ebből az intézkedésből nyer, Ukrajna elleni fegyverekbe fekteti be, és ezért a Kreml nagyon érdekelt az iráni konfliktus fenntartásában.

A háború kezdete óta az ukrán elnök negyedik alkalommal látogatott Spanyolországba és tárgyalt a kormányfővel, de rajta kívül találkozik a parlament alsó- és felsőházi vezetőivel, valamint VI. Fülöp spanyol királlyal is.

Borítókép: Ukrajna elnöke és Spanyolország miniszterelnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

