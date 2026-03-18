Spanyolország tovább önti a pénzt a háborúba

„A lényeg az, hogy hogyan fogjuk strukturálni ezt a segélyt. Együtt fogunk működni, és elő fogjuk mozdítani a közös gyártást a védelmi iparban, és ezt a célt szem előtt tartva ma több megállapodást is aláírtunk mind a védelmi minisztériummal, mind különböző vállalatokkal, amelyek érdeklődésüket fejezték ki az ukrán vállalatokkal közös termelés iránt” – részletezte Pedro Sánchez, Spanyolország miniszterelnöke, miután hivatalában fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt szerdán Madridban.

A kétoldalú megállapodások kiterjednek védelmi felszerelések, a többi közt drónok, rakéták és radarrendszerek közös gyártására. Pedro Sánchez beszélt arról, hogy az egymilliárd euró egy részét az Európai Biztonsági Akcióprogram (Security Action for Europe – SAFE) programon keresztül finanszírozzák, amely a tagállamok számára védelmi célú beruházásokat tesz lehetővé. „Spanyolországban mindig is fontosnak tartottuk az európai védelmi ipar bővítését és megerősítését” – hangsúlyozta.

A kormányfő kitért arra is, hogy Ukrajna védelme és biztonsága mellett nem szabad megfeledkezni az újjáépítésről sem, ezért a találkozó keretében pénzügyi és műszaki együttműködési megállapodást is aláírtak vasúti fejlesztésekre, továbbá energetikai, egészségügyi, oktatási, és vízgazdálkodási közös projektek indítására, amelyeket az Ukrajnában működő spanyol újjáépítési hivatal fog koordinálni.

Hozzátette: Spanyolország az orosz agresszió kezdete óta több mint 200 millió eurót mozgósított ukrán újjáépítési célokra, idén az év első hónapjaiban már hat nagy teljesítményű aggregátort adományoztak, ezzel több mint 14 000 ember áramellátását garantálva, emellett ötmillió euró értékben felújítottak öt iskolát, és hatmillió eurót juttattak aknamentesítésre.

Spanyolország soha nem fog elfordulni Ukrajnától, nem feledkeztünk meg a szenvedőkről, sem azokról, akik e mögött az igazságtalan és illegális háború mögött állnak, és hűséges, lojális, megbízható szövetségesként továbbra is önök mellett maradunk

– fogalmazott Pedro Sánchez.