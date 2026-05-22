Radikális baloldali kutatóintézetet hoz létre a Tisza a kormányon belül

Az Ellenpont szerint jó esély van rá, hogy

Bíró-Nagy András fog egy saját think-thankhez jutni, vagyis ő fogja a valódi javaslatokat kidolgozni, és azokat a reformokat előbb a minisztere, Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes és így a kormány elé vinni.

Hogy milyen témák kerülhetnek terítékre, ahhoz elég csak bepillantani a Policy Solutions tanulmányaiba, kutatásaiba. A Bíró-Nagy András által vezetett intézet számos alkalommal vizsgálta a magyar társadalom hozzáállását például az LMBTQ-jogok vagy épp a migráció kérdéséről. 2021-ben még arról értekezett egy tanulmány a migráció kapcsán, hogy Orbán Viktor politikai főnyereménye volt ez a téma, egy 2022-es tanulmányában pedig boldogan számolt be a külföldi bevándorlókkal szembeni ellenállás enyhüléséről, de szintén egy 2022-es kutatásban merült fel az LMBTQ-kérdésekhez való magyar hozzáállás, amelyről megállapította az intézet, hogy a magyarok közel fele nem támogatja.

Bíró-Nagy András vezeti majd a Működő és Emberséges Magyarországért nevű intézetet. Forrás: Facebook

Egy 2024-es kutatásban pedig külön tematizálták az LMBTQ-közösség jogait, rákérdeztek az azonos neműek házasságára és az örökbefogadáshoz való jogukra is, ám a kérdezőknek csalódni kellett, ugyanis a megkérdezettek negyede sem támogatta az örökbefogadást, és csak kicsit több mint a fele támogatta a házasságot. Az elmúlt években pedig a Tisza Párt folyamatos támogatásával foglalkoztak, és jelentős hangsúlyt kapott Ukrajna is, a szervezet külpolitikai tanulmányainak kétharmada erről szólt.

A szervezet célja lesz a társadalom problémainak képviseletén túlmenően, hogy „civil kontrollt” hoznának létre, ez pedig egyet jelenthet azzal, hogy

az álcivil aktivistákat használja fel a Tisza Párt a politikai akarata keresztülvitelére.

Az Ellenpont megjegyzi, elég csak az európai uniós cenzúraszabályokra vagy Lengyelország igazságügyi reformjára gondolni, illetve arra, hogy a Policy Solutions támogatói olyan nemzetközi baloldali szervezetek, mint például a német Friedrich Ebert Stiftung vagy a brüsszeli Foundation for European Progressive Studiest.