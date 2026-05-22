Újabb korrupciós bomba robbant Ukrajnában

A korrupcióellenes ügyészség, a SAPO hangsúlyozta: a nyomozás során beszerzett bizonyítékok, valamint a tisztviselő és családja bevételeinek, illetve kiadásainak elemzése alapján nem volt reális lehetőség arra, hogy a luxusautót törvényes jövedelemből vásárolják meg. A hatóság emellett 845 ezer hrivnya készpénzt is indokolatlan eredetű vagyonnak minősített. A SAPO ezért pert indított az érintett vagyon elkobzására. Az ügyben a korrupcióellenes ügyészség mellett az Ukrán Állami Nyomozó Iroda és a Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség is részt vett a bizonyítékok összegyűjtésében.

Korrupciós ügyek sorozatban

Ukrajnában az elmúlt időszakban több hasonló korrupciós ügy is napvilágra került. A Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság nemrég elkobozta egy dnyiprói rendőrségi operatív tiszt és rokonságának terepjáróját, mivel a hatóságok szerint a járművet strómanok segítségével szerezték meg.

Korábban a korrupcióellenes ügyészség egy kijevi rendőri vezető ellen is pert indított: az ügyészség szerint a tisztviselő családja nem rendelkezett elegendő legális jövedelemmel egy Volkswagen Touareg és egy közel száz négyzetméteres kijevi lakás megvásárlásához.

Az érintett vagyont végül a bíróság elkobozta.