Újabb korrupciós bomba robbant Ukrajnában

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember meghalt + fotók

A korrupcióellenes ügyészség elkobozná egy ungvári adóellenőr luxusterepjáróját és készpénzét – jelentette be az ukrán Speciális Korrupcióellenes Ügyészség. A hatóság szerint a Kárpátalja megyei adóhatóság egyik vezető tisztviselője nem tudta igazolni a több millió hrivnya értékű vagyon eredetét.

Forrás: Slovo i Dilo2026. 05. 22. 8:23
Illusztráció Fotó: Alessandro Rampazzo Forrás: AFP
A korrupcióellenes ügyészség, a SAPO hangsúlyozta: a nyomozás során beszerzett bizonyítékok, valamint a tisztviselő és családja bevételeinek, illetve kiadásainak elemzése alapján nem volt reális lehetőség arra, hogy a luxusautót törvényes jövedelemből vásárolják meg. A hatóság emellett 845 ezer hrivnya készpénzt is indokolatlan eredetű vagyonnak minősített. A SAPO ezért pert indított az érintett vagyon elkobzására. Az ügyben a korrupcióellenes ügyészség mellett az Ukrán Állami Nyomozó Iroda és a Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség is részt vett a bizonyítékok összegyűjtésében.

 

Korrupciós ügyek sorozatban

Ukrajnában az elmúlt időszakban több hasonló korrupciós ügy is napvilágra került. A Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság nemrég elkobozta egy dnyiprói rendőrségi operatív tiszt és rokonságának terepjáróját, mivel a hatóságok szerint a járművet strómanok segítségével szerezték meg.

Korábban a korrupcióellenes ügyészség egy kijevi rendőri vezető ellen is pert indított: az ügyészség szerint a tisztviselő családja nem rendelkezett elegendő legális jövedelemmel egy Volkswagen Touareg és egy közel száz négyzetméteres kijevi lakás megvásárlásához. 

Az érintett vagyont végül a bíróság elkobozta.

 

