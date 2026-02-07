Ukrajna újabb korrupciós botrányra ébredt

A hatóság tájékoztatása szerint az ukrán határőrség korábbi vezetőjét elbocsátották a hadseregből, miután vesztegetési botránnyal vádolták meg. Szerhij Deinekót , aki 2019 és 2026. január 4. között vezette az Állami Határőrséget, a múlt hónapban vádolták meg egy 204 ezer eurós vesztegetési üggyel kapcsolatban.

A vádak szerint Deinekó egy csempészcsoporttól kapta az összeget, akik hamis diplomata rendszámmal szállították az árut a határon át.

A csoport tagjai ráadásul diplomata útlevéllel rendelkeztek miután rokonaik ukrán diplomaták voltak. A rendszám és az útlevél elég volt hozzá, hogy soron kívül keljenek át a határon, Deinekó pedig a kenőpénzért cserébe hajlandó is volt félrenézni a megfelelő pillanatban. Andrij Demcsenko, a határőrség szóvivője február 6-án jelentette be a parancsnok távozását, azonban konkrét indokot akkor nem nevezett meg.