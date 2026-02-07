A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vádat emelet az ukrán határőrség korábbi parancsnoka ellen. Ukrajna egy újabb korrupciós botrányra ébredt, amelyben diplomaták rokonai is érintettek lehetnek – írja az Origo.
Ukrajna újabb korrupciós botrányra ébredt
Az ukrán korrupcióellenes hatóságok vádat emeltek a határőrség nemrég leváltott parancsnoka ellen. Ukrajna újabb korrupciós botrányra ébredt, amelyben ukrán diplomaták családtagjai is érintettek.
A hatóság tájékoztatása szerint az ukrán határőrség korábbi vezetőjét elbocsátották a hadseregből, miután vesztegetési botránnyal vádolták meg. Szerhij Deinekót , aki 2019 és 2026. január 4. között vezette az Állami Határőrséget, a múlt hónapban vádolták meg egy 204 ezer eurós vesztegetési üggyel kapcsolatban.
A vádak szerint Deinekó egy csempészcsoporttól kapta az összeget, akik hamis diplomata rendszámmal szállították az árut a határon át.
A csoport tagjai ráadásul diplomata útlevéllel rendelkeztek miután rokonaik ukrán diplomaták voltak. A rendszám és az útlevél elég volt hozzá, hogy soron kívül keljenek át a határon, Deinekó pedig a kenőpénzért cserébe hajlandó is volt félrenézni a megfelelő pillanatban. Andrij Demcsenko, a határőrség szóvivője február 6-án jelentette be a parancsnok távozását, azonban konkrét indokot akkor nem nevezett meg.
További Külföld híreink
Ukrajna úszik a korrupciós ügyekben
Az elmúlt fél évben megszaporodtak a korrupciós botrányok Ukrajnába. A leginkább ismert eset Timur Mindics üzletember nevéhez kötődik, aki a NABU vádjai szerint az egyik központi szereplője volt annak a botránynak, amelyben az ukrán energetikai szektor és magas rangú politikusok voltak érintettek. Mindics azonban nem az egyetlen szereplője volt a botránynak.
Az ügy kapcsán Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője is gyanúba keveredett, a NABU pedig házkutatást is tartott lakásán, ami után nem sokkal Jermak le is mondott.
Habár az ügy óriási visszhangot váltott ki Ukrajnában és azon kívül is, vádemelés egyelőre nem történt.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP/Ida Marie Odgaar)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump nem bízik Iránban
Az Egyesült Államok elnöke végrehajtási rendeletet írt alá, amely megerősíti a nemzeti vészhelyzetet Iránnal kapcsolatban.
Brüsszel hadigazdálkodást vár el a tagállamoktól
Fontos, hogy most minél több magyar üzenje meg, nem fizetünk – emelte ki Facebook-oldalán Hidvéghi Balázs, aki a nemzeti petíció fontosságára hívta fel a figyelmet.
Zelenszkij az aranyvécét tojó tyúk
Manfred Weber arról álmodik, hogy európai katonák mennek Ukrajnába.
Folytatódnak a brutális kényszersorozások Ukrajnában + videó
A TCK toborzói nem válogatnak a módszerekben.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump nem bízik Iránban
Az Egyesült Államok elnöke végrehajtási rendeletet írt alá, amely megerősíti a nemzeti vészhelyzetet Iránnal kapcsolatban.
Brüsszel hadigazdálkodást vár el a tagállamoktól
Fontos, hogy most minél több magyar üzenje meg, nem fizetünk – emelte ki Facebook-oldalán Hidvéghi Balázs, aki a nemzeti petíció fontosságára hívta fel a figyelmet.
Zelenszkij az aranyvécét tojó tyúk
Manfred Weber arról álmodik, hogy európai katonák mennek Ukrajnába.
Folytatódnak a brutális kényszersorozások Ukrajnában + videó
A TCK toborzói nem válogatnak a módszerekben.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!