Ukrajnaukrajnai korrupciókorrupciós botrány

Ukrajna újabb korrupciós botrányra ébredt

Az ukrán korrupcióellenes hatóságok vádat emeltek a határőrség nemrég leváltott parancsnoka ellen. Ukrajna újabb korrupciós botrányra ébredt, amelyben ukrán diplomaták családtagjai is érintettek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 12:12
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vádat emelet az ukrán határőrség korábbi parancsnoka ellen. Ukrajna egy újabb korrupciós botrányra ébredt, amelyben diplomaták rokonai is érintettek lehetnek – írja az Origo. 

Ukrajna ismét korrupciós botránnyal néz szembe
Ukrajna ismét korrupciós botránnyal néz szembe (Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki)

A hatóság tájékoztatása szerint az ukrán határőrség korábbi vezetőjét elbocsátották a hadseregből, miután vesztegetési botránnyal vádolták meg. Szerhij Deinekót , aki 2019 és 2026. január 4. között vezette az Állami Határőrséget, a múlt hónapban vádolták meg egy 204 ezer eurós vesztegetési üggyel kapcsolatban. 

A vádak szerint Deinekó egy csempészcsoporttól kapta az összeget, akik hamis diplomata rendszámmal szállították az árut a határon át. 

A csoport tagjai ráadásul diplomata útlevéllel rendelkeztek miután rokonaik ukrán diplomaták voltak. A rendszám és az útlevél elég volt hozzá, hogy soron kívül keljenek át a határon, Deinekó pedig a kenőpénzért cserébe hajlandó is volt félrenézni a megfelelő pillanatban. Andrij Demcsenko, a határőrség szóvivője február 6-án jelentette be a parancsnok távozását, azonban konkrét indokot akkor nem nevezett meg. 

Ukrajna úszik a korrupciós ügyekben 

Az elmúlt fél évben megszaporodtak a korrupciós botrányok Ukrajnába. A leginkább ismert eset Timur Mindics üzletember nevéhez kötődik, aki a NABU vádjai szerint az egyik központi szereplője volt annak a botránynak, amelyben az ukrán energetikai szektor és magas rangú politikusok voltak érintettek. Mindics azonban nem az egyetlen szereplője volt a botránynak. 

Az ügy kapcsán Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője is gyanúba keveredett, a NABU pedig házkutatást is tartott lakásán, ami után nem sokkal Jermak le is mondott. 

Habár az ügy óriási visszhangot váltott ki Ukrajnában és azon kívül is, vádemelés egyelőre nem történt.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP/Ida Marie Odgaar)

