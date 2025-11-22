Ezzel párhuzamosan kiszivárgott egy békejavaslat is, amelyet információk szerint az amerikai és az orosz fél egyeztetett. A terv a teljes Donbasz átadását, az ukrán hadsereg felére csökkentését és az orosz nyelv hivatalossá tételét tartalmazza, cserébe amerikai biztonsági garanciákért.

Mindeközben zajlik Ukrajna uniós csatlakozási folyamata, amelyet hivatalosan nem kötöttek a háború végéhez, de az EU gyakorlatilag nem tud felvenni egy olyan országot, amelynek területét idegen hadsereg szállja meg. Emiatt felmerülhet, hogy egyes uniós szereplők a csatlakozás érdekében a béketerv elfogadása felé terelnék Kijevet.

Ukrajnában a korrupció évtizedek óta rendszerszintű probléma, amely a függetlenség kezdete óta fennáll. Az elmúlt évtizedekben a gazdaság jelentős része a szürke zónában működött, és a politikai elit váltásai sem szüntették meg a mélyen beágyazott korrupciót.