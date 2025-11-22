UkrajnaBrüsszelUkrajna EU-csatlakozásaZelenszkijbotránykorrupció

Minél nagyobb a korrupció, annál közelebb az EU Ukrajna számára

Miközben Ukrajnában súlyos korrupciós botrányok rázzák meg Zelenszkij kormányát, Brüsszelben mégis felmerült: épp ezek az ügyek indokolják az ország EU-csatlakozását. Egyes uniós vélemények szerint a botrányok azt mutatják, hogy az ellenőrző intézmények működni kezdtek – mindezt olyan helyzetben, amikor az EU újabb támogatásokról és Ukrajna tagságáról dönt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 18:38
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nehéz hetek vannak Volodimir Zelenszkij mögött: a korrupciós botrány érinti igazság- és energiaügyi miniszterét is, a rendszert pedig állítólag Zelenszkij régi bizalmasa, Timur Mindics irányította. A botrány nyomán a parlamenti ellenzék a teljes kormány menesztését, a kabinetfőnök eltávolítását és egy egységkormány felállítását kezdeményezte. A Nép Szolgája pártnak 2019 óta van többsége, miközben Zelenszkij arra hivatkozik, hogy háború idején nem lehet választásokat tartani — ugyanakkor a korábban hivatkozott brit példa többpárti koalícióval működött – írja a Brussels Signal.

Ukrajna súlyos korrupciós botránnyal küzd, Brüsszelben mégis felmerült az EU csatlakozás (Fotó: TOM BRENNER / AFP)
Ukrajna súlyos korrupciós botránnyal küzd, Brüsszelben mégis felmerült az EU-csatlakozás (Fotó: TOM BRENNER/AFP)

Ezzel párhuzamosan kiszivárgott egy békejavaslat is, amelyet információk szerint az amerikai és az orosz fél egyeztetett. A terv a teljes Donbasz átadását, az ukrán hadsereg felére csökkentését és az orosz nyelv hivatalossá tételét tartalmazza, cserébe amerikai biztonsági garanciákért.

Mindeközben zajlik Ukrajna uniós csatlakozási folyamata, amelyet hivatalosan nem kötöttek a háború végéhez, de az EU gyakorlatilag nem tud felvenni egy olyan országot, amelynek területét idegen hadsereg szállja meg. Emiatt felmerülhet, hogy egyes uniós szereplők a csatlakozás érdekében a béketerv elfogadása felé terelnék Kijevet.

Ukrajnában a korrupció évtizedek óta rendszerszintű probléma, amely a függetlenség kezdete óta fennáll. Az elmúlt évtizedekben a gazdaság jelentős része a szürke zónában működött, és a politikai elit váltásai sem szüntették meg a mélyen beágyazott korrupciót.

A háború súlyos demográfiai visszaesést is okozott. Milliók menekültek el, és csak kevesen akarnak visszatérni. Az ország lakossága a háború előtti 42 millióról 34 millióra csökkent, az ukrán fennhatóság alatt álló területeken pedig mindössze 29 millióan élnek. A férfiak egyre nagyobb arányban kerülik el a sorozást, és a 18–22 év közötti férfiak távozásának engedélyezése tovább növelheti az elvándorlást.

Az EU-csatlakozás ebben a helyzetben jelentős kockázatokat hordozna: növelheti az uniós tagállamokba irányuló ukrán kivándorlást és a tagországokra háríthatná z újjáépítés és a védelem költségeit egy jelentősen meggyengült, népességét vesztett állam esetében. Az európai biztonság egészére is hatással lehetne, ha az EU-nak egy új tagállamot kellene megvédeni további orosz támadásoktól.

A Brussels Signal cikkében több súlyos, egyszerre zajló válságra mutat rá: belpolitikai megingásra, tartós korrupciós problémákra, demográfiai összeomlásra és az EU-csatlakozás stratégiai kérdéseire.

Brüsszel meghökkentő érve Ukrajna EU-s csatlakozására

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az ukrajnai korrupciós botrány Európa-szerte megdöbbenést váltott ki, ám a brüsszeli külügyminiszteri csúcson egészen szokatlan megközelítés jelent meg: 

több résztvevő szerint éppen a korrupció jelenti az egyik érvet Ukrajna uniós felvételére

Szijjártó Péter ezt „őrületnek” nevezte, rámutatva, hogy miközben a háborús maffiahálózat működése bizonyítást nyert, Brüsszel mégis újabb százmilliárd euró támogatást akar küldeni Ukrajnának.

Thomas Byrne ír európai ügyekért felelős államtitkár szerint természetes, hogy egy uniós csatlakozásra készülő országban korrupciós ügyek kerülnek felszínre, hiszen éppen az új antikorrupciós intézmények működése hozza ezeket napvilágra. Úgy fogalmazott: ha valamit ki akarnak irtani, akkor azt meg is fogják találni, ezért nem kell pánikba esni minden újabb botrány miatt – ez annak a jele, hogy a rendszer elkezdett működni.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Zelenszkijt eléri a nép haragja

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu