Nehéz hetek vannak Volodimir Zelenszkij mögött: a korrupciós botrány érinti igazság- és energiaügyi miniszterét is, a rendszert pedig állítólag Zelenszkij régi bizalmasa, Timur Mindics irányította. A botrány nyomán a parlamenti ellenzék a teljes kormány menesztését, a kabinetfőnök eltávolítását és egy egységkormány felállítását kezdeményezte. A Nép Szolgája pártnak 2019 óta van többsége, miközben Zelenszkij arra hivatkozik, hogy háború idején nem lehet választásokat tartani — ugyanakkor a korábban hivatkozott brit példa többpárti koalícióval működött – írja a Brussels Signal.
Minél nagyobb a korrupció, annál közelebb az EU Ukrajna számára
Miközben Ukrajnában súlyos korrupciós botrányok rázzák meg Zelenszkij kormányát, Brüsszelben mégis felmerült: épp ezek az ügyek indokolják az ország EU-csatlakozását. Egyes uniós vélemények szerint a botrányok azt mutatják, hogy az ellenőrző intézmények működni kezdtek – mindezt olyan helyzetben, amikor az EU újabb támogatásokról és Ukrajna tagságáról dönt.
Ezzel párhuzamosan kiszivárgott egy békejavaslat is, amelyet információk szerint az amerikai és az orosz fél egyeztetett. A terv a teljes Donbasz átadását, az ukrán hadsereg felére csökkentését és az orosz nyelv hivatalossá tételét tartalmazza, cserébe amerikai biztonsági garanciákért.
Mindeközben zajlik Ukrajna uniós csatlakozási folyamata, amelyet hivatalosan nem kötöttek a háború végéhez, de az EU gyakorlatilag nem tud felvenni egy olyan országot, amelynek területét idegen hadsereg szállja meg. Emiatt felmerülhet, hogy egyes uniós szereplők a csatlakozás érdekében a béketerv elfogadása felé terelnék Kijevet.
Ukrajnában a korrupció évtizedek óta rendszerszintű probléma, amely a függetlenség kezdete óta fennáll. Az elmúlt évtizedekben a gazdaság jelentős része a szürke zónában működött, és a politikai elit váltásai sem szüntették meg a mélyen beágyazott korrupciót.
A háború súlyos demográfiai visszaesést is okozott. Milliók menekültek el, és csak kevesen akarnak visszatérni. Az ország lakossága a háború előtti 42 millióról 34 millióra csökkent, az ukrán fennhatóság alatt álló területeken pedig mindössze 29 millióan élnek. A férfiak egyre nagyobb arányban kerülik el a sorozást, és a 18–22 év közötti férfiak távozásának engedélyezése tovább növelheti az elvándorlást.
Az EU-csatlakozás ebben a helyzetben jelentős kockázatokat hordozna: növelheti az uniós tagállamokba irányuló ukrán kivándorlást és a tagországokra háríthatná z újjáépítés és a védelem költségeit egy jelentősen meggyengült, népességét vesztett állam esetében. Az európai biztonság egészére is hatással lehetne, ha az EU-nak egy új tagállamot kellene megvédeni további orosz támadásoktól.
A Brussels Signal cikkében több súlyos, egyszerre zajló válságra mutat rá: belpolitikai megingásra, tartós korrupciós problémákra, demográfiai összeomlásra és az EU-csatlakozás stratégiai kérdéseire.
Brüsszel meghökkentő érve Ukrajna EU-s csatlakozására
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az ukrajnai korrupciós botrány Európa-szerte megdöbbenést váltott ki, ám a brüsszeli külügyminiszteri csúcson egészen szokatlan megközelítés jelent meg:
több résztvevő szerint éppen a korrupció jelenti az egyik érvet Ukrajna uniós felvételére.
Szijjártó Péter ezt „őrületnek” nevezte, rámutatva, hogy miközben a háborús maffiahálózat működése bizonyítást nyert, Brüsszel mégis újabb százmilliárd euró támogatást akar küldeni Ukrajnának.
Thomas Byrne ír európai ügyekért felelős államtitkár szerint természetes, hogy egy uniós csatlakozásra készülő országban korrupciós ügyek kerülnek felszínre, hiszen éppen az új antikorrupciós intézmények működése hozza ezeket napvilágra. Úgy fogalmazott: ha valamit ki akarnak irtani, akkor azt meg is fogják találni, ezért nem kell pánikba esni minden újabb botrány miatt – ez annak a jele, hogy a rendszer elkezdett működni.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Kemény üzenetet küldött Trump Zelenszkijnek + videó
Az amerikai elnök azt is felidézte: az Ovális Irodában közölte az ukrán elnökkel, hogy „nincsenek lapjai".
A halálos erőszak egyik gócpontjává változott Svédország
Riasztó adatok láttak napviágot.
Újabb kegyetlen éjszaka az orosz-ukrán háborúban + videó
Áldozatok is vannak.
A lábánál fogva rángattak be egy férfit az autóba az ukrán toborzók + videó
A TCK munkatársai ütötték-verték az illetőt.
