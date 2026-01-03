Luxusvilla 1,7 milliárdért, felújítandó ház kilencszázezerért – ezekkel a legekkel búcsúzott 2025

Rendkívüli

Jelentős különbségekkel zárult a múlt év a lakáspiacon az ingatlan.com „leg”-eket felsoroló összeállítása szerint, amely az értékesítési idő alakulását is bemutatja településtípusonként. A 2025-ös év legemlékezetesebb tranzakciói jól szemléltetik a hazai ingatlanpiaci különbségeket.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 9:10
A jelenlegi legdrágább eladó és beköltözhető lakóingatlan a 60 ezer négyzetméteres birtokon található több mint 3000 négyzetméteres és 15 szobás acsai luxuskastély, amely 4,62 milliárd forintos vételáron várja leendő tulajdonosát Forrás: ingtalan.com
Az év egyik legkiemelkedőbb eladása a fővároshoz köthető: egy Széchenyi-hegyen lévő kilencszáz négyzetméteres luxusvillát 1,7 milliárd forintért hirdettek meg és két hónap után gazdára talált. A kilencszobás ingatlan kétszáz négyzetméteres wellnessrészleggel és egy nyolc autó befogadására alkalmas garázzsal is büszkélkedhet.  

ingatlan
Luxusingatlanok is gazdára találtak az elmúlt évben
Forrás: Ingatlan.com

 

Ingatlan: hatalmas végletek kastélytól a felújítandó házig

Az Ingatlan.com kínálatában 2026-ra is maradtak különlegességek: a jelenlegi legdrágább eladó és beköltözhető lakóingatlan a hatvanezer négyzetméteres birtokon található több mint háromezer négyzetméteres és 15 szobás acsai luxuskastély, amely 4,62 milliárd forintos vételáron várja leendő tulajdonosát.  

A másik végletet képviselő legolcsóbb ingatlanok esetében már az egymillió forintos lélektani határ is soknak számított. A Csongrád-Csanád vármegyei Csanádpalotán januárban egy erősen felújítandó ház került új tulajdonoshoz kilencszázezer forintért. 

A sikeres értékesítésben – ami 53 nap alatt ment végbe – döntő szerepe lehetett annak, hogy a háztól a román határ és a Szeged-Arad autópályaszakasz öt perc alatt elérhető volt. A legolcsóbb eladott lakóingatlan esete is jól példázza, hogy Románia 2025 januári schengeni csatlakozása jelentős keresletet generálhatott a határ menti, kedvező árú ingatlanok iránt. A második legolcsóbb eladott ingatlan Nógrád vármegyei Etesen található, ahol kereken egymillió forintért adtak el egy száz négyzetméteres házat, amelyhez egy 1400 méteres telek is tartozik, így lényegében telekáron jutott hozzá az új tulajdonos.  

Elszaporodtak a villámeladások is 

A múlt évben számos villámeladás történt: Békés vármegyében, Vésztőn februárban egy 85 négyzetméteres ház kevesebb mint egy nap alatt talált vevőre hárommillió forintért. Júliusban pedig már vélhetően az otthon startos keresleti hullám is szerepet játszhatott abban a villámeladásban, amikor egy csongrádi 47 négyzetméteres panellakást a tulajdonosa kevesebb mint egy nap értékesített 24,5 millió forintért. A gyors eladások a korábbinál nagyobb arányban jellemezték 2025-öt: az Ingatlan.com felületén eladottnak jelölt ingatlanok négy százalékánál az eladási idő nem haladta meg a három napot, míg 2024-ben ugyanez az arány csak két-három százalék között mozgott. A tulajdonosok által értékesített ingatlanok közül több mint kétszáz olyan eladást regisztrált az Ingatlan.com, ami egy nap alatt végbement. 

Szintén érdekesség, hogy 2025-ben került pont az elmúlt időszak leglassabb eladásának végére is. A Nógrád vármegyei Szécsényben már 2017 óta hirdettek egy kétszáz négyzetméteres hét szobás családi házat, amit 2025 márciusában sikerült értékesíteni harmincmillió forintért.  

Hány nap kellett 2025-ben az eladáshoz? 

Az értékesítési idő országos átlagos átlagban 132 nap volt 2025-ben, szemben az egy évvel korábbi 136 nappal. A leglátványosabb gyorsulást a fővárosi kerületek produkálták: az értékesítési idő a 2023-as 89 napról 2024-re 99-re nőtt az idő, de 2025-re jelentősen, 67 napra csökkent. Ez lényegében azt jelenti, hogy Budapesten jelenleg több mint egy hónappal gyorsabb az értékesítés, mint két évvel ezelőtt. A megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken is hasonló, bár mérsékeltebb javulás következett be: a tavalyi 122 napos átlagot sikerült 99 napra visszaszorítani. A budapesti és nagyvárosi eladási idő gyorsulása egyértelműen a piaci élénkülést tükrözik.  

Ugyanakkor kisebb településeken pont az ellenkező folyamat zajlott le. A városok esetében a hirdetési idő 2023-ban 120 nap volt, egy évvel később 166 napra nőtt, 2025-ben pedig 173 nap kellett az eladáshoz. Még látványosabb a lassulás a községekben, ahol az eladáshoz szükséges idő a 2023-as 133 napról egy évvel később 184 napra nőtt, a múlt évben pedig már meghaladta a 200 napot. Az Ingatlan.com szakértői szerint a kisebb településeken növekvő eladási idő 16-24 százalékkal több eladott ingatlannal párosult. Ez pedig azt jelenti, hogy 2025-ben több ezer olyan ingaltan is gazdára talált, amit régebb óta hirdettek, ami az átlagos értékesítési idő növekedésével is együtt járt a kisebb településeken.
 

