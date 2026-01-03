Luxusvilla 1,7 milliárdért, felújítandó ház kilencszázezerért – ezekkel a legekkel búcsúzott 2025

Az év egyik legkiemelkedőbb eladása a fővároshoz köthető: egy Széchenyi-hegyen lévő kilencszáz négyzetméteres luxusvillát 1,7 milliárd forintért hirdettek meg és két hónap után gazdára talált. A kilencszobás ingatlan kétszáz négyzetméteres wellnessrészleggel és egy nyolc autó befogadására alkalmas garázzsal is büszkélkedhet.

Luxusingatlanok is gazdára találtak az elmúlt évben

Forrás: Ingatlan.com

Ingatlan: hatalmas végletek kastélytól a felújítandó házig

Az Ingatlan.com kínálatában 2026-ra is maradtak különlegességek: a jelenlegi legdrágább eladó és beköltözhető lakóingatlan a hatvanezer négyzetméteres birtokon található több mint háromezer négyzetméteres és 15 szobás acsai luxuskastély, amely 4,62 milliárd forintos vételáron várja leendő tulajdonosát.

A másik végletet képviselő legolcsóbb ingatlanok esetében már az egymillió forintos lélektani határ is soknak számított. A Csongrád-Csanád vármegyei Csanádpalotán januárban egy erősen felújítandó ház került új tulajdonoshoz kilencszázezer forintért.

A sikeres értékesítésben – ami 53 nap alatt ment végbe – döntő szerepe lehetett annak, hogy a háztól a román határ és a Szeged-Arad autópályaszakasz öt perc alatt elérhető volt. A legolcsóbb eladott lakóingatlan esete is jól példázza, hogy Románia 2025 januári schengeni csatlakozása jelentős keresletet generálhatott a határ menti, kedvező árú ingatlanok iránt. A második legolcsóbb eladott ingatlan Nógrád vármegyei Etesen található, ahol kereken egymillió forintért adtak el egy száz négyzetméteres házat, amelyhez egy 1400 méteres telek is tartozik, így lényegében telekáron jutott hozzá az új tulajdonos.

Elszaporodtak a villámeladások is

A múlt évben számos villámeladás történt: Békés vármegyében, Vésztőn februárban egy 85 négyzetméteres ház kevesebb mint egy nap alatt talált vevőre hárommillió forintért. Júliusban pedig már vélhetően az otthon startos keresleti hullám is szerepet játszhatott abban a villámeladásban, amikor egy csongrádi 47 négyzetméteres panellakást a tulajdonosa kevesebb mint egy nap értékesített 24,5 millió forintért. A gyors eladások a korábbinál nagyobb arányban jellemezték 2025-öt: az Ingatlan.com felületén eladottnak jelölt ingatlanok négy százalékánál az eladási idő nem haladta meg a három napot, míg 2024-ben ugyanez az arány csak két-három százalék között mozgott. A tulajdonosok által értékesített ingatlanok közül több mint kétszáz olyan eladást regisztrált az Ingatlan.com, ami egy nap alatt végbement.