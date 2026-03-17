Orbán Viktor: Európa folytatni akarja a háborút, de én kirúgom őket az ajtón + videó

Online csalások: banki alkalmazottnak tűnt a telefonáló, az áldozat ötmillió forintja bánta

Nem telik el nap, hogy ne érkezne bejelentés online csalásokról a rendőrséghez. Az elkövetőknek nem számít, hogy hétköznap vagy hétvége van, ők sosem pihennek.

2026. 03. 17. 20:18
A kiberbűnözők meggyőzően csalják ki a személyes adatokat Fotó: Moment RF boonchai wedmakawand Fotó: boonchai wedmakawand Forrás: Moment RF
A kiberbűnözők átlagosan tízpercenként próbálkoznak egy átutalásos csalással.

A kibertámadás leggyakrabban ún. adathalászat útján valósul meg
A kibertámadás leggyakrabban adathalászat útján valósul meg. Fotó: Moment RF/Witthaya Prasongsin

Egy nő egy állítólagos közműszolgáltatótól kapott egy e-mailt, amiben felszólították, hogy rendezze a tartozását. Az álcázott üzenetben még egy link is volt, amire kattintva kiegyenlíthette a számláját. A sértett minden adatát megadta, és csak másnap vette észre, hogy több mint húsz kártyás tranzakcióról érkezett sms-üzenete, és eltűnt 1,4 millió forintja.

Egy férfit pedig telefonon hívott fel egy magát banki alkalmazottnak kiadó személy azzal, hogy gyanús tranzakciókat észleltek. Rávették, hogy lépjen be a mobilbankjába, és adja meg az utaláshoz szükséges adatokat. Több mint ötmillió forintja bánta.

Egy zalaegerszegi lakos a közösségi oldalon talált rá egy hirdetésre, amiben kerékpárt árultak. A vevő megbeszélte az átvétel helyszínét és idejét, majd elutalta az előleget a megadott számlaszámra. Elutazott Győrbe, ahol hiába kereste a biciklit, és az eladó is elérhetetlenné vált – írja a Police.hu.

Ha azt gyanítja, hogy adatai illetéktelen kezekbe kerültek, vagy számláját, bankkártyáját érintő csalás áldozata lett, a károk mérséklése érdekében első lépésként tájékoztassa a bankját. Nagyobb esélye van a károk minimalizálására, a további veszteségek megelőzésére, valamint a bejelentés elmaradásából adódó esetleges jogi hátrányok kiküszöbölésére, ha a lehető leghamarabb cselekszik.

 

Kérjük, fogadják meg a rendőrség tanácsait az áldozattá válás elkerülése érdekében!

  • Legyenek óvatosak, amikor az interneten pénzügyi tranzakciót hajtanak végre!
  • Soha ne adják meg bankkártyaadataikat, felhasználói fiókjuk azonosítóit, jelszavaikat e-mailben, sms-ben vagy telefonon érkező kérésre!
  • Ha idegenek a banki adataikat, kódjaikat kérik, esetleg a számlájukkal kapcsolatos pénzforgalomról érdeklődnek, bontsák a vonalat, hívják fel pénzintézetük ügyfélszolgálatát az információs vonalon, és kérdezzék meg, valóban van-e elintéznivalójuk, függőben lévő tranzakciójuk!
  • Vásárlás előtt keressen rá a hirdetőre, olvasson értékeléseket, ismertetőket az adott termékről!
  • Elsősorban belföldi kiskereskedelmi webhelyeken vásároljon, így nagyobb valószínűséggel kerülheti el a problémákat!
  • Óvakodjon a hihetetlenül jó ajánlatokat kínáló reklámoktól vagy a csodát ígérő termékektől!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelektiszás

A paksi tiszás és a paksi öreg úr

Bayer Zsolt avatarja

Önmagáért beszél.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu