Online csalások: banki alkalmazottnak tűnt a telefonáló, az áldozat ötmillió forintja bánta

A kiberbűnözők átlagosan tízpercenként próbálkoznak egy átutalásos csalással. Nem telik el nap, hogy ne érkezne bejelentés online csalásokról a rendőrséghez.
Egy nő egy állítólagos közműszolgáltatótól kapott egy e-mailt, amiben felszólították, hogy rendezze a tartozását. Az álcázott üzenetben még egy link is volt, amire kattintva kiegyenlíthette a számláját. A sértett minden adatát megadta, és csak másnap vette észre, hogy több mint húsz kártyás tranzakcióról érkezett sms-üzenete, és eltűnt 1,4 millió forintja.
Egy férfit pedig telefonon hívott fel egy magát banki alkalmazottnak kiadó személy azzal, hogy gyanús tranzakciókat észleltek. Rávették, hogy lépjen be a mobilbankjába, és adja meg az utaláshoz szükséges adatokat. Több mint ötmillió forintja bánta.
Egy zalaegerszegi lakos a közösségi oldalon talált rá egy hirdetésre, amiben kerékpárt árultak. A vevő megbeszélte az átvétel helyszínét és idejét, majd elutalta az előleget a megadott számlaszámra. Elutazott Győrbe, ahol hiába kereste a biciklit, és az eladó is elérhetetlenné vált – írja a Police.hu.
Ha azt gyanítja, hogy adatai illetéktelen kezekbe kerültek, vagy számláját, bankkártyáját érintő csalás áldozata lett, a károk mérséklése érdekében első lépésként tájékoztassa a bankját. Nagyobb esélye van a károk minimalizálására, a további veszteségek megelőzésére, valamint a bejelentés elmaradásából adódó esetleges jogi hátrányok kiküszöbölésére, ha a lehető leghamarabb cselekszik.
Kérjük, fogadják meg a rendőrség tanácsait az áldozattá válás elkerülése érdekében!
- Legyenek óvatosak, amikor az interneten pénzügyi tranzakciót hajtanak végre!
- Soha ne adják meg bankkártyaadataikat, felhasználói fiókjuk azonosítóit, jelszavaikat e-mailben, sms-ben vagy telefonon érkező kérésre!
- Ha idegenek a banki adataikat, kódjaikat kérik, esetleg a számlájukkal kapcsolatos pénzforgalomról érdeklődnek, bontsák a vonalat, hívják fel pénzintézetük ügyfélszolgálatát az információs vonalon, és kérdezzék meg, valóban van-e elintéznivalójuk, függőben lévő tranzakciójuk!
- Vásárlás előtt keressen rá a hirdetőre, olvasson értékeléseket, ismertetőket az adott termékről!
- Elsősorban belföldi kiskereskedelmi webhelyeken vásároljon, így nagyobb valószínűséggel kerülheti el a problémákat!
- Óvakodjon a hihetetlenül jó ajánlatokat kínáló reklámoktól vagy a csodát ígérő termékektől!
