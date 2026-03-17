Online csalások: banki alkalmazottnak tűnt a telefonáló, az áldozat ötmillió forintja bánta

A kiberbűnözők átlagosan tízpercenként próbálkoznak egy átutalásos csalással. Nem telik el nap, hogy ne érkezne bejelentés online csalásokról a rendőrséghez.

Egy nő egy állítólagos közműszolgáltatótól kapott egy e-mailt, amiben felszólították, hogy rendezze a tartozását. Az álcázott üzenetben még egy link is volt, amire kattintva kiegyenlíthette a számláját. A sértett minden adatát megadta, és csak másnap vette észre, hogy több mint húsz kártyás tranzakcióról érkezett sms-üzenete, és eltűnt 1,4 millió forintja.

Egy férfit pedig telefonon hívott fel egy magát banki alkalmazottnak kiadó személy azzal, hogy gyanús tranzakciókat észleltek. Rávették, hogy lépjen be a mobilbankjába, és adja meg az utaláshoz szükséges adatokat. Több mint ötmillió forintja bánta.

Egy zalaegerszegi lakos a közösségi oldalon talált rá egy hirdetésre, amiben kerékpárt árultak. A vevő megbeszélte az átvétel helyszínét és idejét, majd elutalta az előleget a megadott számlaszámra. Elutazott Győrbe, ahol hiába kereste a biciklit, és az eladó is elérhetetlenné vált – írja a Police.hu.

Ha azt gyanítja, hogy adatai illetéktelen kezekbe kerültek, vagy számláját, bankkártyáját érintő csalás áldozata lett, a károk mérséklése érdekében első lépésként tájékoztassa a bankját. Nagyobb esélye van a károk minimalizálására, a további veszteségek megelőzésére, valamint a bejelentés elmaradásából adódó esetleges jogi hátrányok kiküszöbölésére, ha a lehető leghamarabb cselekszik.

Kérjük, fogadják meg a rendőrség tanácsait az áldozattá válás elkerülése érdekében!