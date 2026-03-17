Szijjártó Péter: A jelenlegi helyzetben egy nullkilométeres bohóc tönkreteheti az országot

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a helyi aktivistáknak tartott lelkesítő beszédében aláhúzta, hogy az utóbbi tizenhat évben egymást követték a súlyosabbnál súlyosabb válságok a világban, Magyarország mégis óriási bravúrokat tudott elérni, mint például azt, hogy ezen idő alatt egymillió új munkahely jött létre, valamint itt kell fizetni Európa legalacsonyabb adóit és rezsiköltségeit. – És ezeket most nem érdemes kockára tenni, nem érdemes veszélybe sodorni. Most nem a változatosságra kell rámenni, mert ilyen nagyon durva, nagyon bonyolult, nagyon összetett, nagyon viharos nemzetközi körülmények közepette a tapasztalatnak, a kiszámíthatóságnak, a biztonságnak, a járt útnak, a személyes kapcsolatoknak óriási szerepe van – hangsúlyozta.

Ebben a helyzetben egy nullkilométeres bohóc tönkreteheti az országot, és minden eredmény elveszhet. Ezért ha valamikor, akkor most megbízhatóság, biztonság és kiszámíthatóság. Hogy ne kerüljenek veszélybe az eddig elért eredmények

– folytatta. Majd úgy vélekedett, hogy a jelenlegi kormánypártoknak kell megnyerni az április 12-i választást.

Hogy aztán utána azt a harcot, amely már arról szól, hogy az ország biztonságban legyen, az emberek biztonságban legyenek, a magyarokat ne vigyék katonának, a magyarok pénzét ne vigyék el Ukrajnába, az ukránokat ne hozzák be az Európai Unióba, akkor ezt a harcot meg tudjuk vívni

– sorolta.

Szijjártó Péter ennek kapcsán rámutatott, hogy ehhez a harchoz napi erőfeszítésekre van szükség, mivel nem úgy van, hogy amikor négy évvel ezelőtt kitört a háború, akkor a magyar kormány eldöntötte, hogy nem akar ebben részt venni, és akkor ezt tiszteletben tartják. – Nem így van. Négy éve kitört a háború, mi világossá tettük, hogy ebben nem kívánunk részt venni, és négy éve minden egyes nap bele akarnak minket tolni. Minden egyes áldott nap. És nekem, nekünk, a miniszterelnök úrnak ez egy napi feladat. Napi erőfeszítés, hogy kívül maradjunk. S ha egy nap kimarad, vége – figyelmeztetett.

Ezért nagyon fontos, hogy meg tudjuk vívni ezt a harcot nap mint nap, mert itt gyakorlatilag naponta kell nemet mondani a ránk háruló nyomásgyakorlásra. Naponta kell nemet mondani. És ha nem tudunk naponta nemet mondani, akkor elveszett minden

– jegyezte meg. – És ahhoz, hogy naponta nemet tudjunk mondani, ahhoz szuverenitásra, tökösségre, keménységre van szükség. Nyilvánvalóan az, akinek a mentelmi jogát a kezükben tartják, nem fog tudni nemet mondani. A Tisza Párt elnökével szemben azért nincsenek folyamatban jogi eljárások, mert az Európai Parlament nem adta ki a mentelmi jogát. Az Európai Parlament többsége fogja a markában az embert – mondta.

Nyilván egy ilyen ember nem fog tudni nemet mondani nekik se migrációra, se háborúra, se genderre. Szóval nagyon fontos, hogy most ezt ismét behúzzuk, és ebben a sorsfordítónak mutatkozó időszakban ne engedjük ki a gyeplőt a kezünk közül

– összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)