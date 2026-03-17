Navracsics Tibor: A bizonytalan világban a tapasztalatra és a higgadtságra különösen szükség van

– A második világháború utáni időszak legbizonytalanabb nemzetközi politikai helyzetét éljük át, ezért az ország irányításához, vezetéséhez és képviseletéhez olyan jellemzőkre van szükség, amelyeket a Fidesz–KDNP fel tud mutatni – közölte Navracsics Tibor a kormánypártok országjárásának bajai fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette: – Nekünk van Európa leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke, és az ilyen időszakokban különösen sokat számít a tapasztalat és a higgadtság.

Mint kifejtette, Magyarországtól keletre háború dúl, délkeletre szintén fegyveres konfliktus zajlik, amely nem látszik megnyugodni, nyugatra pedig instabil belpolitikai helyzetek és átrajzolódó pártpolitikai viszonyok figyelhetők meg.

– Egész Európa átalakulóban van – fogalmazott, kiemelve: ilyenkor különösen fontos, hogy olyan politikai erő irányítsa az országot, amely képes megteremteni és fenntartani a belpolitikai stabilitást is. Hangsúlyozta, hogy ez a stabilitás sokszor nem látványos, de ezzel az okos munkával biztosítható, hogy Magyarország stabil maradjon.

Felidézte: a négy évvel ezelőtti választási kampány idején tört ki az orosz–ukrán háború, amelynek kezdete óta a Fidesz–KDNP a béke oldalán áll.

Azt mondta: a magyar kormány csalódottan tapasztalta, hogy az Európai Unió intézményei nem az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások megkezdése mellett léptek fel, hanem a háborúba való beavatkozást támogatták, akárcsak a magyarországi ellenzéki pártok.

Álláspontja szerint a jelenlegi helyzet kísértetiesen hasonlít a négy évvel ezelőttire. Mint mondta, miközben a Fidesz–KDNP egyértelműen a béke pártján áll, az ellenzéki pártok – bár békepártinak mondják magukat – folyamatosan olyan javaslatokat fogalmaznak meg Ukrajna támogatására, amelyek közelebb vihetnek a háborúhoz. Kiemelte: Magyarország azonban nem vállal semmilyen közösséget azokkal a törekvésekkel, amelyek az európai országok Ukrajna oldalán történő beavatkozását célozzák.

Hozzátette: humanitárius segítségre – így a gyermekek üdültetésére, illetve a sebesültek ellátására – Magyarország is kész, de semmi olyan gesztust nem kívánunk tenni, amely akár egy lépéssel is közelebb vinne minket ehhez a háborús konfliktushoz.