Orbán Viktor: Európa folytatni akarja a háborút, de én kirúgom őket az ajtón + videó

Navracsics Tibor: A bizonytalan világban a tapasztalatra és a higgadtságra különösen szükség van

A világ bizonytalanabb, mint eddig bármikor, ezért különösen nagy szükség van a higgadtságra, a tapasztalatra és a szakértelemre – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter kedden a Bács-Kiskun vármegyei Baján.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 20:26
Fotó: Kiss Dániel Forrás: MTI
– A második világháború utáni időszak legbizonytalanabb nemzetközi politikai helyzetét éljük át, ezért az ország irányításához, vezetéséhez és képviseletéhez olyan jellemzőkre van szükség, amelyeket a Fidesz–KDNP fel tud mutatni – közölte Navracsics Tibor a kormánypártok országjárásának bajai fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette: – Nekünk van Európa leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke, és az ilyen időszakokban különösen sokat számít a tapasztalat és a higgadtság.

Mint kifejtette, Magyarországtól keletre háború dúl, délkeletre szintén fegyveres konfliktus zajlik, amely nem látszik megnyugodni, nyugatra pedig instabil belpolitikai helyzetek és átrajzolódó pártpolitikai viszonyok figyelhetők meg.

– Egész Európa átalakulóban van – fogalmazott, kiemelve: ilyenkor különösen fontos, hogy olyan politikai erő irányítsa az országot, amely képes megteremteni és fenntartani a belpolitikai stabilitást is. Hangsúlyozta, hogy ez a stabilitás sokszor nem látványos, de ezzel az okos munkával biztosítható, hogy Magyarország stabil maradjon.

Felidézte: a négy évvel ezelőtti választási kampány idején tört ki az orosz–ukrán háború, amelynek kezdete óta a Fidesz–KDNP a béke oldalán áll.

Azt mondta: a magyar kormány csalódottan tapasztalta, hogy az Európai Unió intézményei nem az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások megkezdése mellett léptek fel, hanem a háborúba való beavatkozást támogatták, akárcsak a magyarországi ellenzéki pártok.

Baja, 2026. március 17. Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, a Fidesz országgyűlési képviselője, képviselőjelöltje a kormánypártok országjárásának bajai fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 17-én. MTI/Kiss Dániel
Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, a Fidesz országgyűlési képviselője, képviselőjelöltje a kormánypártok országjárásának bajai fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 17-én. Fotó: MTI/Kiss Dániel

Álláspontja szerint a jelenlegi helyzet kísértetiesen hasonlít a négy évvel ezelőttire. Mint mondta, miközben a Fidesz–KDNP egyértelműen a béke pártján áll, az ellenzéki pártok – bár békepártinak mondják magukat – folyamatosan olyan javaslatokat fogalmaznak meg Ukrajna támogatására, amelyek közelebb vihetnek a háborúhoz. Kiemelte: Magyarország azonban nem vállal semmilyen közösséget azokkal a törekvésekkel, amelyek az európai országok Ukrajna oldalán történő beavatkozását célozzák.

Hozzátette: humanitárius segítségre – így a gyermekek üdültetésére, illetve a sebesültek ellátására – Magyarország is kész, de semmi olyan gesztust nem kívánunk tenni, amely akár egy lépéssel is közelebb vinne minket ehhez a háborús konfliktushoz.

Navracsics Tibor hangsúlyozta: Magyarország és Európa alapvető érdeke, hogy kimaradjon a háborús konfliktusból, és a béke pártján maradjon.

Reményét fejezte ki, hogy ez az álláspont kap többséget az április 12-i választáson.

 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
