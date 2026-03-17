Robbie Keane veszélyre figyelmeztetett Bragában, de egy dologtól nem tart

A Ferencvárosi Torna Club az újkori történetének egyik legfontosabb összecsapása előtt áll. A zöld-fehérek legutóbb az 1974–75-ös idényben jártak ilyen magasságokban a nemzetközi porondon. Akkor egészen a döntőig meneteltek a Kupagyőztesek Európa Kupájában. Ezúttal az Európa-ligában remekel Robbie Keane csapata, amely karnyújtásnyira van attól, hogy a legjobb nyolc közé kerüljön. A magyar bajnok ír vezetőedzője óva int mindenkit az elbizakodottságtól, holott játékosai Budapesten bizonyították, felveszik a versenyt magasabban jegyzett portugál riválisukkal.

Robbie Keane nem szeretne előre inni a medve bőrére

Lipcsei a fedélzeten

Csak a szokásos, semmi felhajtás. A Fradi az év egyik legnagyobb kihívása előtt is a bevált rutinját követve a népligeti edzőközpontban tartotta a mérkőzés előtti utolsó gyakorlását. Közös ebédet követően különgéppel indult el Portugália felé a magyar küldöttség.

Több mint három óra után Portóban landolt a repülő, fedélzetén az egykor a helyi sztárcsapatot is erősítő FTC-klublegendával, Lipcsei Péterrel. A december óta a magyar egyesület utánpótlás-fejlesztéséért dolgozó korábbi középpályás a tanácsaival is segíthet.

A csapatkapitány, Dibusz Dénes viszont ezúttal sem került vissza az El-keretbe, nem is utazott a csapattal. Ahogy az odavágón, Gróf Dávid, illetve tartalékként Varga Ádám bevethető kapusposzton. A Portótól Bragáig tartó mintegy ötven kilométeres utat busszal tette meg az alakulat, ám ezúttal sem használta ki a helyi edzéslehetőséget. A különleges, hegyoldalba vájt és épített Estadio Municipal de Bragában csupán a kötelező sajtótájékoztatón képviseltette magát a Ferencváros: Joseph Lenny és Robbie Keane vezetőedző állt az újságírók rendelkezésére.

Robbie Keane és Joseph Lenny a bragai sajtótájékoztatón

Robbie Keane várakozásai

Március 12-én szervezett, fegyelmezett futballal tudta legyőzni a tavaly a Konferencialigában elődöntőig jutott Braga együttesét a Ferencváros. Robbie Keane csapata vállalta a presszinget, nem engedte, hogy a portugálok felvigyék a labdát. Kérdés, ez megvalósítható-e idegenben is. – Kilencven percen keresztül lehetetlenség magasan, letámadva védekezni. Rengeteg energiát emészt fel. Az utolsó 10-15 percben Budapesten már arra figyeltünk, hogy megőrizzük a 2-0-s vezetésünket. Tisztában vagyok vele, hogy egy teljesen más mérkőzésre számíthatunk itt. Az első találkozón is megmutatkozott, hogy erős, kitartó az ellenfél, tele kiváló képességű játékosokkal – tekintett előre a Ferencváros vezetőedzője, akitől lapunk arról érdeklődött, mennyire értették meg a játékosai, hogy a párharc a félidejénél tart.

Teljes mértékben megértették, amit akkor én is hangsúlyoztam: még csak a munka felét végezték el. Nem is ünnepelték túl a győzelmet, a futballban nem is szabad előre, mert visszaüthet. Egyetlen kapott gól megváltoztathat mindent, veszélyes állás a 2-0. Kiváló csapat a riválisunk, nyilván szeretné ledolgozni a hátrányát.

Kipihenten, felkészülten

A hétvégén egyik gárda sem játszott bajnoki mérkőzést, közel egy hetük volt, hogy felkészüljenek a kulcsfontosságú Európa-liga nyolcaddöntőre. A Braga még a Zalaegerszeg portugál trénerétől, Nuno Campostól is kapott tanácsokat. A Ferencváros vezetőedzőjétől azt szerettük volna megtudni, képes lehet-e másodszor is szinte hibátlan produkcióra, koncentrációra csapata. – Az, hogy hat nap elteltével kell ismét maximális teljesítményt nyújtani, nem okozhat problémát. Amikor én a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában játszottam, háromnaponta léptem pályára. Most mindkét csapatnak volt elég ideje készülni és rengenerálódni – mondta Robbie Keane.

A Braga SC–Ferencváros mérkőzés szerdán magyar idő szerint 16.30 órakor kezdődik (tv: M4 Sport).

