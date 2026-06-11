játékvezetőUEFAFIFAeurópai szuperkupalabdarúgó-vb 2026

Az UEFA a FIFA-nak, míg Kanada az USA-nak osztott ki nagy pofont a vb nyitónapján

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Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése értelmében Omar Abdulkadir Artan vezeti augusztusban az Európai Szuperkupát. Az Egyesült Államokból kiutasított játékvezetőt a világbajnokság társházigazdája, Kanada is szívesen látná.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 16:08
Omar Artan két hónap múlva Salzburgban vezet mérkőzést Fotó: Anadolu via AFP/Abuukar Mohamed Muhidin
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