JD VanceIzraelEgyesült Államok

Az iráni kérdés árnyékot vethet az amerikai–izraeli kapcsolatokra

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Repedések mutatkoznak Washington és Jeruzsálem kapcsolatában. J. D. Vance amerikai alelnök elismerte, hogy Benjamin Netanjahu hibákat követett el az iráni ügy kezelésében, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Izrael továbbra is az Egyesült Államok egyik legfontosabb szövetségese. Vance szerint a két ország ugyanazon konfliktusban érintett, ám céljaik nem mindenben esnek egybe.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 17:47
Benjamin Netanjahu és Donald Trump
Benjamin Netanjahu és Donald Trump Forrás: AFP
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A közös érdekek határait feszegetve az alelnök leszögezte: teljesen természetes, hogy Jeruzsálem a saját szempontjait helyezi előtérbe, ám Washingtonnak minden körülmények között az amerikai polgárok javát kell szem előtt tartania. 

Mint fogalmazott, Izrael megbízható partnernek bizonyult számos területen – ahol azonban az érdekek szétválnak, ott az Egyesült Államoknak a saját útját kell járnia.

Netanjahu esetleges felelősségére rákérdezve Vance szűkszavúan annyit mondott: a miniszterelnök kétségkívül elkövetett néhány hibát az iráni kérdést övező együttműködés során. Egyúttal megerősítette: a két ország kooperációja töretlen, és Netanjahut továbbra is értékes partnernek tekinti.

A Fox Newsnak adott, egy nappal korábbi interjújában Vance még egyértelműbben fogalmazott: Washington és Jeruzsálem azonos konfliktusban vesz részt, de a céljaik nem feltétlenül azonosak.

Az Egyesült Államok mindenekelőtt azt akarja megakadályozni, hogy Teherán atomfegyverhez jusson.

Izrael ezzel szemben ennél jóval szerteágazóbb célrendszert állított fel: a február 28-án közösen megindított hadművelet kapcsán Jeruzsálem az iráni támogatású fegyveres csoportok felszámolását, a ballisztikusrakéta-arzenál megsemmisítését és az iráni rezsim meggyengítését is prioritásként jelölte meg.

Vance megítélése szerint az elmúlt időszak hadieseményei kedvező alkupozícióba hozták Washingtont egy tartós nukleáris egyezmény tárgyalásához.

Hozzátette: nem várja el Izraeltől, hogy ossza ezt a megközelítést, de az amerikai érdekek ezt a pályát kívánják meg. Az alelnök szerint a megállapodás akár napok alatt megköttethet, de a folyamat hónapokig is elhúzódhat – azt viszont határozottan visszautasította, hogy Teherán tudatosan szabotálná a diplomáciai folyamatot.

Az elmúlt napok eseményei feszültséget okoztak

Az elmúlt napok több mozzanata is jelezte, hogy a szövetségesek között korántsem felhőtlen az összhang. Egy meg nem nevezett izraeli tisztségviselő szerdán nyíltan bírálta Trump elnök döntéshozatalát, miután Washington katonai erővel válaszolt az amerikai helikopter iráni lelövésére, holott korábban éppen az amerikai fél sürgette Izraelt önmérsékletre a saját erői elleni támadások esetén.

 A miniszterelnöki hivatal forrása ugyanakkor igyekezett eloszlatni a spekulációkat: Netanjahu és Trump szorosan egyeztet, olykor naponta is konzultálnak egymással.

Hét elején látványos nézetkülönbség volt Washington és Jeruzsálem között az iráni rakétatámadásokra adott válaszlépések ügyében.

Trump kifejezetten arra kérte Netanjahut, hogy tartózkodjon a helyzet további eszkalálásától, az izraeli fél azonban folytatta a csapásokat. 
A későbbi helikopteres incidenst követően viszont az amerikai elnök is keményebb hangot ütött meg Teheránnal szemben, és az Egyesült Államok szerdán éjjel iráni célpontokat vett tűz alá. Trump ennek ellenére reménykedik a tárgyalásos rendezésben, szerda este ismét leszögezte: a megállapodás küszöbön áll.

Borítókép: Benjamin Netanjahu és Donald Trump (Fotó: AFP)

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