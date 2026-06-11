Az iráni kérdés árnyékot vethet az amerikai–izraeli kapcsolatokra

A közös érdekek határait feszegetve az alelnök leszögezte: teljesen természetes, hogy Jeruzsálem a saját szempontjait helyezi előtérbe, ám Washingtonnak minden körülmények között az amerikai polgárok javát kell szem előtt tartania.
Mint fogalmazott, Izrael megbízható partnernek bizonyult számos területen – ahol azonban az érdekek szétválnak, ott az Egyesült Államoknak a saját útját kell járnia.
Netanjahu esetleges felelősségére rákérdezve Vance szűkszavúan annyit mondott: a miniszterelnök kétségkívül elkövetett néhány hibát az iráni kérdést övező együttműködés során. Egyúttal megerősítette: a két ország kooperációja töretlen, és Netanjahut továbbra is értékes partnernek tekinti.
A Fox Newsnak adott, egy nappal korábbi interjújában Vance még egyértelműbben fogalmazott: Washington és Jeruzsálem azonos konfliktusban vesz részt, de a céljaik nem feltétlenül azonosak.
Az Egyesült Államok mindenekelőtt azt akarja megakadályozni, hogy Teherán atomfegyverhez jusson.
Izrael ezzel szemben ennél jóval szerteágazóbb célrendszert állított fel: a február 28-án közösen megindított hadművelet kapcsán Jeruzsálem az iráni támogatású fegyveres csoportok felszámolását, a ballisztikusrakéta-arzenál megsemmisítését és az iráni rezsim meggyengítését is prioritásként jelölte meg.
Vance megítélése szerint az elmúlt időszak hadieseményei kedvező alkupozícióba hozták Washingtont egy tartós nukleáris egyezmény tárgyalásához.
Hozzátette: nem várja el Izraeltől, hogy ossza ezt a megközelítést, de az amerikai érdekek ezt a pályát kívánják meg. Az alelnök szerint a megállapodás akár napok alatt megköttethet, de a folyamat hónapokig is elhúzódhat – azt viszont határozottan visszautasította, hogy Teherán tudatosan szabotálná a diplomáciai folyamatot.
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