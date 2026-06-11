Az iráni kérdés árnyékot vethet az amerikai–izraeli kapcsolatokra

A közös érdekek határait feszegetve az alelnök leszögezte: teljesen természetes, hogy Jeruzsálem a saját szempontjait helyezi előtérbe, ám Washingtonnak minden körülmények között az amerikai polgárok javát kell szem előtt tartania.

Mint fogalmazott, Izrael megbízható partnernek bizonyult számos területen – ahol azonban az érdekek szétválnak, ott az Egyesült Államoknak a saját útját kell járnia.

U.S. Vice President JD Vance says Israeli PM Benjamin Netanyahu has “certainly gotten some things wrong.”



Vance added that Netanyahu has ultimately been “a good partner” to the United States.



pic.twitter.com/sjFXirrZCr — News Nexus Live (@IndiaNexusLive) June 10, 2026

Netanjahu esetleges felelősségére rákérdezve Vance szűkszavúan annyit mondott: a miniszterelnök kétségkívül elkövetett néhány hibát az iráni kérdést övező együttműködés során. Egyúttal megerősítette: a két ország kooperációja töretlen, és Netanjahut továbbra is értékes partnernek tekinti.

A Fox Newsnak adott, egy nappal korábbi interjújában Vance még egyértelműbben fogalmazott: Washington és Jeruzsálem azonos konfliktusban vesz részt, de a céljaik nem feltétlenül azonosak.

JUST IN: In a Fox News interview, U.S. Vice President JD Vance dropped a bombshell statement, announcing that the US will pursue an Iran nuclear deal in America's best interest, regardless of whether Israel likes it or not. pic.twitter.com/cG4y0rphkK — WORLD NEWS (@_MAGA_NEWS_) June 9, 2026

Az Egyesült Államok mindenekelőtt azt akarja megakadályozni, hogy Teherán atomfegyverhez jusson.

Izrael ezzel szemben ennél jóval szerteágazóbb célrendszert állított fel: a február 28-án közösen megindított hadművelet kapcsán Jeruzsálem az iráni támogatású fegyveres csoportok felszámolását, a ballisztikusrakéta-arzenál megsemmisítését és az iráni rezsim meggyengítését is prioritásként jelölte meg.

Vance megítélése szerint az elmúlt időszak hadieseményei kedvező alkupozícióba hozták Washingtont egy tartós nukleáris egyezmény tárgyalásához.

Hozzátette: nem várja el Izraeltől, hogy ossza ezt a megközelítést, de az amerikai érdekek ezt a pályát kívánják meg. Az alelnök szerint a megállapodás akár napok alatt megköttethet, de a folyamat hónapokig is elhúzódhat – azt viszont határozottan visszautasította, hogy Teherán tudatosan szabotálná a diplomáciai folyamatot.