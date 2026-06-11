Riasztó a helyzet a Dunán: 2018 óta nem mértek ilyen alacsony vízállást

A Duna élővilága egyelőre bírja az alacsony vízállást, de vannak veszélyek

Az aszály az állóvizeknél súlyos következményekkel járhat. Erre példa a tatai Cseke-tó, amely a kiszáradás szélére került, veszélyeztetve az ottani élővilágot. A Duna azonban folyamatosan áramló vízrendszer, ezért a jelenlegi alacsony vízállás nem jelent közvetlen veszélyt az ökoszisztémájára.

Molnár András szerint a folyó vize folyamatosan cserélődik, így a vízi élővilág számára továbbra is biztosított a táplálék és az élőhely. Az alacsony vízszint ugyanakkor megnehezítheti egyes halfajok szaporodását, mivel a part menti növényzet visszahúzódásával az ivadékok jobban ki vannak téve a ragadozóknak.

A szakember hozzátette:

a jelenlegi vízállás mellett a dunai hajózásban egyelőre nincs szükség korlátozásokra.

Mit hozhatnak a következő hetek a Dunán? A Kemma cikkéből az is kiderül, hogyan látják a helyzetet a vízügyi szakemberek.

Borítókép: A tavaszi időszakban is rendkívül alacsony volt a Duna vízállása a komárom-esztergomi szakaszán. (Forrás: 24 Óra)