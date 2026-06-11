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Az Alkotmánybíróság elnöke szerint a bírói vagy alkotmánybírói mandátum stabilitása a függetlenség egyik legfontosabb intézményi garanciája

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Az alkotmánybíróság függetlensége nemcsak belső alkotmányjogi kérdés, hanem az uniós jogrend működésének kérdése is.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 18:04
Fotó: Ladóczki Balázs
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Az alkotmánybíróság függetlensége nemcsak belső alkotmányjogi kérdés, hanem az uniós jogrend működésének kérdése is

A portál egy másik példát is kiemel, a Grzęda kontra Lengyelország ügyet, amelyben az EJEB megerősítette, hogy a bírói tisztség idő előtti megszűnésével kapcsolatos jogvita az egyezmény 6. cikkének – amely a független és pártatlan bírósághoz való jogot rögzíti – hatálya alá tartozhat akkor is, ha nem klasszikus ítélkező bírói, hanem bírói igazgatási pozícióról van szó.

Polt Péter úgy látja, ha az egyezmény 6. cikkének garanciái alkalmazhatók egy bírói igazgatási testület tagjának mandátumát érintő jogvitára, 

akkor azok még inkább relevánsak lehetnek az alkotmánybírói tisztség esetében, amely közvetlen szerepet játszik az alapjogvédelem és az alkotmányossági kontroll biztosításában.

Fontos az alkotmánybíráskodás szempontjából a Commission v. Poland ügyben (C-448/23) hozott ítélet is, ugyanis ebben az Európai Bíróság a lengyel alkotmánybíróság összetételének és működésének kérdéseit közvetlenül az uniós jogállamisági követelményekkel kapcsolta össze. Itt a bíróság megállapította: az alkotmánybíróság függetlensége és törvényes összetétele nem pusztán belső alkotmányjogi kérdés, hanem az uniós jogrend működése szempontjából is releváns tényező. Az ítélet azt jelzi, hogy az alkotmánybíróságok összetételét és működését érintő beavatkozások meghatározott körben uniós jogi jelentőséggel is bírhatnak.

A Baka-ítélet világosan mutatja, hogy a jogforrási szint önmagában nem képezhet mentességet a bírói függetlenség garanciái alól. A Velencei Bizottság az örmény alkotmánybírósági reformra vonatkozó véleménye ezt az elvet egy átfogó alkotmányos reform összefüggésében alkalmazta.

A bizottság elismerte, hogy az új alkotmányos rendszer kialakítása önmagában legitim cél lehet, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a reform nem vezethet automatikusan a hivatalban lévő alkotmánybírák mandátumának idő előtti megszűnéséhez

– hangsúlyozta tanulmányában Polt Péter.

A bírók mandátumbiztonsága a függetlenség garanciája

Írása végén az Alkotmánybíróság elnöke három fontos következtetést von le:

  • A bírói és alkotmánybírói mandátum biztonsága a függetlenség intézményi garanciája. Célja nem az érintett bírák és alkotmánybírák személyes védelme, hanem annak biztosítása, hogy döntéseiket ne politikai megfelelési kényszer, hanem a jogi szempontok határozzák meg. Ennek hiányában a mandátumbiztonság elveszítené garanciális funkcióját, mivel a bírák és alkotmánybírák hivatali idejének fennmaradása nem az előre meghatározott jogi feltételektől, hanem a politikai erőviszonyok változásától függne.
  • Az európai fórumok következetesen az intézkedések tényleges célját, gyakorlati következményeit és garanciális környezetét vizsgálják, függetlenül attól, hogy a beavatkozás törvényi vagy akár alkotmányos szinten valósul-e meg. A formálisan általános szabályozás sem tekinthető összeegyeztethetőnek a bírói függetlenség követelményeivel, ha ténylegesen meghatározott bírák vagy alkotmánybírák eltávolítását célozza.
  • Az alkotmánybíráskodás a hatalommegosztás, az alkotmányos kontroll és az alapjogvédelem egyik alapvető intézménye. Az alkotmánybíróságok függetlenségének védelme ezért nem kizárólag az érintett alkotmánybírák helyzetének kérdése, hanem az alkotmányos rend működésének és az alapjogok hatékony védelmének feltétele.

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Borítókép: Polt Péter (Fotó: Ladóczki Balázs)

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