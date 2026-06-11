Az Alkotmánybíróság elnöke szerint a bírói vagy alkotmánybírói mandátum stabilitása a függetlenség egyik legfontosabb intézményi garanciája

Az alkotmánybíróság függetlensége nemcsak belső alkotmányjogi kérdés, hanem az uniós jogrend működésének kérdése is

A portál egy másik példát is kiemel, a Grzęda kontra Lengyelország ügyet, amelyben az EJEB megerősítette, hogy a bírói tisztség idő előtti megszűnésével kapcsolatos jogvita az egyezmény 6. cikkének – amely a független és pártatlan bírósághoz való jogot rögzíti – hatálya alá tartozhat akkor is, ha nem klasszikus ítélkező bírói, hanem bírói igazgatási pozícióról van szó.

Polt Péter úgy látja, ha az egyezmény 6. cikkének garanciái alkalmazhatók egy bírói igazgatási testület tagjának mandátumát érintő jogvitára,

akkor azok még inkább relevánsak lehetnek az alkotmánybírói tisztség esetében, amely közvetlen szerepet játszik az alapjogvédelem és az alkotmányossági kontroll biztosításában.

Fontos az alkotmánybíráskodás szempontjából a Commission v. Poland ügyben (C-448/23) hozott ítélet is, ugyanis ebben az Európai Bíróság a lengyel alkotmánybíróság összetételének és működésének kérdéseit közvetlenül az uniós jogállamisági követelményekkel kapcsolta össze. Itt a bíróság megállapította: az alkotmánybíróság függetlensége és törvényes összetétele nem pusztán belső alkotmányjogi kérdés, hanem az uniós jogrend működése szempontjából is releváns tényező. Az ítélet azt jelzi, hogy az alkotmánybíróságok összetételét és működését érintő beavatkozások meghatározott körben uniós jogi jelentőséggel is bírhatnak.

A Baka-ítélet világosan mutatja, hogy a jogforrási szint önmagában nem képezhet mentességet a bírói függetlenség garanciái alól. A Velencei Bizottság az örmény alkotmánybírósági reformra vonatkozó véleménye ezt az elvet egy átfogó alkotmányos reform összefüggésében alkalmazta.

A bizottság elismerte, hogy az új alkotmányos rendszer kialakítása önmagában legitim cél lehet, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a reform nem vezethet automatikusan a hivatalban lévő alkotmánybírák mandátumának idő előtti megszűnéséhez

– hangsúlyozta tanulmányában Polt Péter.