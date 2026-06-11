Az Alkotmánybírósághoz fordul Sulyok Tamás a Tisza személyre szabott alaptörvény-módosítása miatt

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Az államfő reméli, hogy segítik majd a kialakult alkotmányos konfliktus rendezését.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 15:39
Fotó: Csudai Sándor
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Magyar Péter kíméletlen követelőzését még Brüsszelben is észrevették, a gyakorlatilag szócsövükként működő Politico rá is mutatott, hogy lehet még gondja ebből a miniszterelnöknek. A terve olyan jogállamisági kérdéseket vethet fel, amelyek esetlegesen ismét az európai uniós források befagyasztásához vezethetnek.

A magyarok jelentős részének a figyelmét sem kerülte el az a belátást nem tűrő akarat, amelyet a miniszterelnök képvisel a köztársasági elnök leváltásával kapcsolatban, ezért vasárnap délután szimpátiatüntetést tartottak a Sándor-palotánál a közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett kiállást hirdetve. 


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Borítókép: Sulyok Tamás (Fotó: Csudai Sándor)

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