Az Alkotmánybírósághoz fordul Sulyok Tamás a Tisza személyre szabott alaptörvény-módosítása miatt

Magyar Péter kíméletlen követelőzését még Brüsszelben is észrevették, a gyakorlatilag szócsövükként működő Politico rá is mutatott, hogy lehet még gondja ebből a miniszterelnöknek. A terve olyan jogállamisági kérdéseket vethet fel, amelyek esetlegesen ismét az európai uniós források befagyasztásához vezethetnek.

A magyarok jelentős részének a figyelmét sem kerülte el az a belátást nem tűrő akarat, amelyet a miniszterelnök képvisel a köztársasági elnök leváltásával kapcsolatban, ezért vasárnap délután szimpátiatüntetést tartottak a Sándor-palotánál a közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett kiállást hirdetve.