Feladta magát a petárdázó férfi, aki másfél milliárdos kárt okozott szilveszter éjszakáján

Feladta magát az a petárdázó férfi, aki tettével másfélmilliárdos kárt okozott Mosonmagyaróváron – tudta meg az Index. A lángok 30 méteresre is nyúltak, a közelben lévő lakóövezetet is erősen veszélyeztette. Az ügyben vizsgálatokat folytattak a hatóságok.

Fotó: Kisalfold.hu

Mint megírtuk: óriási lángok pusztítottak Mosonmagyaróváron szilveszter éjszaka. A tűz megfékezésén több mint 59 tűzoltó dolgozott. Mosonmagyaróváron, az Alkotmány utcai UFM gyár területén tűz keletkezett az új év első óráiban, nem sokkal hajnali egy után. A lángok rövid idő alatt átterjedtek a raktárra és a környező melléképületekre.

az anyagi kár értéke meghaladhatja a másfél milliárd forintot.

A tűzvizsgálat jelenleg folyamatban van, a legsúlyosabban a készáruraktár károsodott, a teljes készlet megsemmisült.

A lángok mintegy ötezer négyzetméteren pusztítottak. A tűz keletkezésének okát vizsgálják, de nem zárható ki, hogy tűzijáték okozta. A gyártás átmenetileg leállt, de a cég tervei szerint rövid időn belül újraindul.