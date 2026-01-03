Mosonmagyaróvár UNI Győrmosonmagyaróvári járástűzvész

Feladta magát a petárdázó férfi, aki másfél milliárdos kárt okozott szilveszter éjszakáján

Másfél milliárd forintnyi kárt okozhatott a férfi, aki Mosonmagyaróváron felgyújtott egy raktárépületet petárdázás közben, a tettes most feladta magát.

Feladta magát az a petárdázó férfi, aki tettével másfélmilliárdos kárt okozott Mosonmagyaróváron – tudta meg az Index. A lángok 30 méteresre is nyúltak, a közelben lévő lakóövezetet is erősen veszélyeztette. Az ügyben vizsgálatokat folytattak a hatóságok.

Mint megírtuk: óriási lángok pusztítottak Mosonmagyaróváron szilveszter éjszaka. A tűz megfékezésén több mint 59 tűzoltó dolgozott. Mosonmagyaróváron, az Alkotmány utcai UFM gyár területén tűz keletkezett az új év első óráiban, nem sokkal hajnali egy után. A lángok rövid idő alatt átterjedtek a raktárra és a környező melléképületekre.

A Kisalföld.hu több videót és képgalériát is közzétett a helyszínről, 

az anyagi kár értéke meghaladhatja a másfél milliárd forintot.

 A tűzvizsgálat jelenleg folyamatban van, a legsúlyosabban a készáruraktár károsodott, a teljes készlet megsemmisült. 

A lángok mintegy ötezer négyzetméteren pusztítottak. A tűz keletkezésének okát vizsgálják, de nem zárható ki, hogy tűzijáték okozta. A gyártás átmenetileg leállt, de a cég tervei szerint rövid időn belül újraindul.

