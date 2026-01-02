Feladta magát az újévi tűzvész felelőse + fotók

Az új év első óráiban a mosonmagyaróvári UFM-gyár területén tűz keletkezett. A lángok rövid idő alatt átterjedtek a raktárra és a környező melléképületekre. Az oltásban összesen 59 hivatásos tűzoltó vett részt, az oltási munkálatok közel négy órán át tartottak. Becslések szerint az anyagi kár meghaladhatja a másfél milliárd forintot.

Tűz pusztított a mosonmagyaróvári UFM-gyárban. Fotó: Kisalföld/Kerekes István

Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester a Kisalföldnek elmondta: a gyárnál történt tűzeset miatt a település most annak a lehetőségét keresi, miként lehet helyi szinten szabályozni vagy korlátozni a pirotechnikai eszközök használatát, de inkább országos szabályozásra lenne szükség.

Százezer forintos nagyságrendekben vásároltak az emberek pirotechnikai eszközöket, melyek egyre veszélyesebbek. Sokan alkoholfogyasztás mellett használják azokat, ami fokozza a balesetveszélyt

– tette hozzá a városvezető.

A lap megtudta, hogy

jelentkezett az a férfi, aki miatt a tűz keletkezett.

A rendőrség az ügyben eljárást indított.

