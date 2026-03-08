Izrael újabb csapásokat mért Iránra, Spanyolország kiürítette teheráni nagykövetségét

Az izraeli hadsereg (IDF) légiereje újabb hullámban támadta Iránt és a libanoni síita Hezbollah milíciát, a viszonylag csendes éjszaka után pedig ismét légiriadót rendeltek el Izraelben az iráni ballisztikus rakéták miatt. Spanyolország a fokozódó helyzet közepette bejelentette, hogy sikeresen evakuálta teheráni nagykövetségét, a külképviselet feladatait – így a spanyol állampolgárok segítését is – a környező országok diplomáciai kirendeltségei vették át.

Izrael újabb csapásokat mért Iránra, Spanyolország eközben sikeresen evakuálta a teheráni nagykövetségét

Fotó: AFP

Az izraeli hadsereg szóvivője közölte, hogy a légierő szombaton a katonai hírszerzés irányításával széles körű támadási hullámban iráni F–14-es vadászgépeket tároló létesítményeket támadt az iszfaháni repülőtéren. Emellett célba vettek olyan felderítő- és légvédelmi rendszereket is, amelyek veszélyt jelentettek az izraeli haderőre. A közlemény szerint megsemmisítettek tizenhat repülőgépet a teheráni Mehrabad repülőtéren.

Izrael északi részein több légiriadót rendeltek el a Libanonból indított drónok miatt, az ország középső területein pedig a csendes éjszaka után ismét megszólaltak reggel a szirénák, miután Iránból rakétákat indítottak Izrael felé.

A rendőrség bejelentette, hogy Haifa körzetében elfogórakéta-darabok zuhantak le, kisebb anyagi kár keletkezett, de sérültek nincsenek. Felszólították a lakosságot, hogy tartsák be az utasításokat, ne közelítsék meg a becsapódások helyét, és ne érintsék meg a repeszeket vagy az elfogórakéták roncsait.