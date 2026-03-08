Rendkívüli

Izrael újabb csapásokat mért Iránra, Spanyolország kiürítette teheráni nagykövetségét

Izrael ismét támadást intézett Irán és a libanoni Hezbollah milícia ellen. A fokozódó konfliktus közepette Spanyolország kiürítette teheráni nagykövetségét, amelynek feladatait a szomszédos országok spanyol külképviseletei vették át.

2026. 03. 08. 21:13
Egy légicsapás után Teheránban Fotó: - Forrás: AFP
Az izraeli hadsereg (IDF) légiereje újabb hullámban támadta Iránt és a libanoni síita Hezbollah milíciát, a viszonylag csendes éjszaka után pedig ismét légiriadót rendeltek el Izraelben az iráni ballisztikus rakéták miatt. Spanyolország a fokozódó helyzet közepette bejelentette, hogy sikeresen evakuálta teheráni nagykövetségét, a külképviselet feladatait – így a spanyol állampolgárok segítését is – a környező országok diplomáciai kirendeltségei vették át. 

Fotó: AFP

Az izraeli hadsereg szóvivője közölte, hogy a légierő szombaton a katonai hírszerzés irányításával széles körű támadási hullámban iráni F–14-es vadászgépeket tároló létesítményeket támadt az iszfaháni repülőtéren. Emellett célba vettek olyan felderítő- és légvédelmi rendszereket is, amelyek veszélyt jelentettek az izraeli haderőre. A közlemény szerint megsemmisítettek tizenhat repülőgépet a teheráni Mehrabad repülőtéren.

Izrael északi részein több légiriadót rendeltek el a Libanonból indított drónok miatt, az ország középső területein pedig a csendes éjszaka után ismét megszólaltak reggel a szirénák, miután Iránból rakétákat indítottak Izrael felé.

A rendőrség bejelentette, hogy Haifa körzetében elfogórakéta-darabok zuhantak le, kisebb anyagi kár keletkezett, de sérültek nincsenek. Felszólították a lakosságot, hogy tartsák be az utasításokat, ne közelítsék meg a becsapódások helyét, és ne érintsék meg a repeszeket vagy az elfogórakéták roncsait.

Éjszaka telepesek és palesztinok csaptak össze Ciszjordániában. Az izraeli hadsereg jelentése szerint a lövöldözésben két palesztin meghalt, egy harmadik pedig fulladás következtében vesztette életét. Az esetet azonnal kivizsgálták a helyszínen az IDF, valamint a rendőrség és a határőrség képviselői. Az ügyben büntetőeljárás indult.

Ez elfogadhatatlan esemény. Nincs és nem is lesz tolerancia azokkal a civilekkel szemben, akik saját kezükbe veszik a törvényt. Az ilyen cselekedetek veszélyesek, nem képviselik sem a zsidó népet, sem Izraelt, elterelik figyelmünket a védelem és a terrorizmus elleni fellépés feladatáról, és aláássák a térség biztonságát és stabilitását

– közölte a kivizsgálást vezető Avi Blot vezérőrnagy.

Az izraeli közlekedési minisztérium közzétette mentőakciójának tervét, amellyel a még mindig mintegy hétezer, múlt szombat óta az Egyesült Arab Emírségekben rekedt izraelit próbálják hazaszállítani. Különleges mentőjáratokat indítanak emirátusi légitársaságokkal együttműködésben, díjmentesen.

A gyermekes családokat, a 65 év felettieket, a nőket és a humanitárius eseteket két mentőjárattal közvetlenül Izraelbe szállítják. A többieket először Athénba repítik, ahonnan visszatérhetnek, azonban az Athén és Tel-Aviv közötti járatért már fizetniük kell.

Spanyolország kiürítette nagykövetségét 

Spanyolország evakuálta teheráni nagykövetségét – közölte José Manuel Albares külügyminiszter az X közösségi oldalon azt követően, hogy a nagykövet és az eddig az iráni fővárosban maradt alapvető személyzet átlépte az azerbajdzsáni határt a hétvégén.

„Sikeresen evakuáltuk az iráni spanyol nagykövetséget” – fogalmazott a tárcavezető, hangsúlyozva, hogy a kormány prioritása a spanyol állampolgárok és a külügyi szolgálat biztonsága.

Tájékoztatása szerint a régióban található többi spanyol nagykövetség, valamint a külügyminisztérium iráni háborúval foglalkozó válságközpontja továbbra is a nap 24 órájában működik, és elérhető a segélyvonalakon keresztül. „Továbbra is dolgozunk a spanyolok védelmén” – jelentette ki a miniszter.

A konfliktus kezdetekor a térség országaiban tartózkodó mintegy 30 ezer spanyol állampolgár közül eddig körülbelül négyezren tértek haza. A kormány által szervezett különjáratok mellett a légtérkorlátozások enyhülésével egyre több kereskedelmi járat is közlekedik, például a hétvégén már Katarból is indult repülő Spanyolországba.

José Manuel Albares külügyminiszter az El País című spanyol országos napilapnak adott, vasárnap megjelent interjúban beszélt az iráni háború Európa számára várható súlyos következményeiről, kiemelve a megélhetési költségek emelkedését, valamint a kétségbeesett menekültek tömeges és ellenőrizetlen érkezését.

Az energiaárakra gyakorolt hatás már most is sújtja a spanyolokat és az európaiakat. Évekkel ezelőtt láthattuk, milyen következményekkel járt egymillió szíriai elvándorlása. Most azonban egy közel százmilliós országról, Iránról beszélünk. Egy olyan népességmozgással is szembesülhetünk, mint amilyen Szíriában történt, csak sokkal nagyobb léptékben

– fogalmazott, hozzátéve, hogy mindez egy olyan háború miatt forog kockán, amelyről Európát nem tájékoztatták. Mint fogalmazott, ez egy egyoldalú háború, amely sérti a nemzetközi jogot, következményei pedig előre nem láthatók és kiszámíthatatlanok. Hozzátette: a konfliktus kevesebb mint egy hét alatt már az egész Közel-Keletet destabilizálta.

„Ez több mint elegendő ok arra, hogy ez a [spanyol] kormány vezető szerepet vállaljon a háború elutasításában. A demokrácia, a fejlődés, a stabilitás és az emberi jogok soha nem jönnek bombákkal az égből” – jelentette ki a spanyol külügyminiszter.

Borítókép: Egy légicsapás után Teheránban (Fotó: AFP)

