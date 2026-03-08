Rendkívüli

Baranya vármegyeorfűközlekedési baleset

Baranya vármegyeorfűközlekedési baleset

Nagy baleset történt az orfűi szerpentinen

Busz és személyautó karambolozott az Orfű és Pécs közötti szerpentinen vasárnap délután – számolt be a Baranya vármegyei hírportál.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 22:17
Közlekedési baleset történt az Orfűre vezető szerpentinen, ahol egy autóbusz és egy személyautó ütközött össze – számolt be a Bama.hu. 

Hungarian police car closeup photos
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról tájékoztatta a portát, hogy egy kisbusz szalagkorlátnak csapódott a 6-os és 7-es kilométerszelvény között. 

A járműben összesen hárman utaztak. 

A sofőr segítségére elsőként egy szabadnapos tűzoltó sietett, a helyszínre mentő is érkezett. A Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltói áramtalanították az autót. 

A mentés és a helyszínelés ideje alatt a közlekedőknek kerülőutakat kellett választaniuk – olvasható a tudósításban, amelyet a további részletekkel ide kattintva tud elolvasni.  

Borítókép: A baleset helyszíne (Fotó: Bama.hu)


