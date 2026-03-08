Nagy baleset történt az orfűi szerpentinen

Közlekedési baleset történt az Orfűre vezető szerpentinen, ahol egy autóbusz és egy személyautó ütközött össze – számolt be a Bama.hu.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról tájékoztatta a portát, hogy egy kisbusz szalagkorlátnak csapódott a 6-os és 7-es kilométerszelvény között.

A járműben összesen hárman utaztak.

A sofőr segítségére elsőként egy szabadnapos tűzoltó sietett, a helyszínre mentő is érkezett. A Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltói áramtalanították az autót.

A mentés és a helyszínelés ideje alatt a közlekedőknek kerülőutakat kellett választaniuk – olvasható a tudósításban, amelyet a további részletekkel ide kattintva tud elolvasni.