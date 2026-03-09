Szijjártó PéterUkrajnanagykövet

Szijjártó Péter: Újra berendelték a kijevi nagykövetünket + videó

Sajtótájékoztatón jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a legújabb fejleményeket. Szijjártó Péter közölte: újra berendelték a kijevi nagykövetünket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 19:43
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mai napon újra berendelték a kijevi nagykövetünket az ukrán külügyminisztériumba. Érezhetően komoly pánik tört ki az ukránoknál, miután csúnyán lebuktak a több száz millió euró és több száz millió dollár magyarországi mozgatásával – fogalmazott Szijjártó Péter. 

Érezhetően komoly pánik tört ki az ukránoknál – fogalmazott Szijjártó Péter Forrás: Facebook
Érezhetően komoly pánik tört ki az ukránoknál – fogalmazott Szijjártó Péter
(Forrás: Facebook)

Mint mondta, „ez egy nemzetbiztonsági kérdéssé lett itt nálunk Magyarországon, hogy vajon mit keresett az ukránokhoz köthető több száz millió euró, több száz millió dollár készpénzben Magyarországon”. 

Mire használták, mire használják ezt a hatalmas pénzösszeget? Van-e köze ennek a több száz millió euró, illetve dollár magyarországi mozgatásának az ukránok egyre egyértelműbb beavatkozásához a magyarországi parlamenti választásba? Kérdés, hogy ebből a több száz millió eurónyi és dollárnyi készpénzből mennyit költöttek el itt Magyarországon, és ezt kinek az érdekében tették. És nemzetbiztonsági kérdés ez azért is Magyarországon, mert jó lenne tudni, hogy vajon miért az ukrán titkosszolgálathoz és a hadsereghez kötődő emberek kísérték ezt a készpénzszállítmányt

– fogalmazott a miniszter.  

Hozzátette, kérdés az is, hogy 

vajon mi az oka annak a rendkívül érdekes egybeesésnek, hogy egy tiszás ügyvédi iroda védi most a pénzszállítókat, és követeli vissza a pénzt, próbál legalábbis szerepet játszani a pénz visszaszerzésében. 

Szijjártó Péter elmondta, az ukránok is a magyar nagykövet bekéretésekor kizárólag a pénz visszakövetelésére szorítkoztak. „Válaszokat a mai napon sem tudtak adni, válaszokat a mai napon sem adtak a kérdéseinkre” – tette hozzá. Szijjártó Péter elmondta, „mi követeljük, hogy az ukránok haladéktalanul adjanak választ a kérdéseinkre”. 

Mit keres, mit keresett ez a több száz millió eurónyi és dollárnyi készpénz Magyarországon, azt miért Magyarországon mozgatták és milyen célokra használták?

Hogyha nem adnak válaszokat az ukránok, akkor persze a hatóságaink meg fogják találni ezeket a válaszokat – tette hozzá a tárcavezető, és megjegyezte, hogy a mai napon egy jogszabály-módosítással lehetővé tették, hogy a hatóságaink megtalálják a válaszokat a kérdésekre. 

Ez Magyarországon egy nemzetbiztonsági jelentőségű kérdés. Az ukránok válaszokkal tartoznak, és ha azokat a válaszokat nem adják meg, akkor a magyar hatóságok fogják megkeresni

– fogalmazott a tárcavezető. 

Szijjártó Péter kérdésre válaszolva hozzátette, egy tiszás ügyvédi iroda hirtelen feltűnt ebben az ügyben, mint a pénzszállítók képviselője. 

Ez csak még súlyosabb kérdéseket vet fel. Tehát van-e köze ennek az esetnek az ukránok magyarországi parlamenti választásba történő beavatkozásához az ellenzék oldalán. Ez a világos kérdés, erre kellene tudni válaszolni, nem felháborodott X-posztokat írogatni, nem berendelni nagykövetet, hanem erre a világos, egyenes, egyszerű kérdésre válaszolni. Úgyhogy várjuk, hogy az ukránok megszüljék a válaszukat ebben a tekintetben

– mondta a miniszter. 

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.