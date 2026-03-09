bemutatómusicalGyőri Nemzeti SzínházAnna KareninaMargitszigeti Színház

Szerelem, szenvedély és végzet: jön az Anna Karenina musical

Nagyszabású musicalbemutatóra készül nyáron a Margitszigeti Színház, Lev Tolsztoj világhírű regényét, az Anna Kareninát mutatják be július 3-án és 4-én. A Győri Nemzeti Színházzal közösen létrehozott produkció nemcsak egy irodalmi klasszikus újra felfedezése, hanem a hazai zenés színház egyik jelentős alkotásának visszatérése is.

2026. 03. 09. 18:30
Az Anna Karenina musical alkotói Forrás: Margitszigeti Színház/Gálos Mihály Samu
Az Anna Karenina a világirodalom egyik legismertebb és legnagyobb hatású regénye. Az 1877-ben megjelent mű a szerelem, a társadalmi elvárások és az egyéni boldogság dilemmáit boncolgatja a XIX. századi orosz arisztokrácia világában. A történet középpontjában Anna áll, aki rideg házassága és a Vronszkij iránt érzett szenvedély között őrlődik. Tolsztoj remekműve az idők során számos színpadi és filmes feldolgozást megélt, bizonyítva, hogy a történet erkölcsi és érzelmi kérdései ma is érvényesek.

Anna Karenina
Mózes Anita és Széles Flóra az Anna Karenina musical címszerepét alakítja majd. Fotó: Margitszigeti Színház/Gálos Mihály Samu

Anna Karenina története a Margitszigeten

Az Anna Karenina július 3-án és 4-én a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon kel életre, a bemutatót ismertető sajtótájékoztatón Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a produkció különleges helyet foglal el az idei nyári évadban. Mint mondta, a Győri Nemzeti Színházzal közösen létrehozott előadás egyszerre tiszteleg Tolsztoj lélektani regénye előtt és kínál látványos színházi élményt a Margitszigeti nagyszínpadon.

A szezon május 16-án indul, a repertoárban két új operabemutató, két musicalbemutató, új balett- és táncprodukciók és klasszikus zenei formációk várják a közönséget

– tette hozzá.

A Kocsák Tibor és Miklós Tibor által jegyzett musical a hazai zenés színházi életben is jelentős múltra tekint vissza. Magyarországi ősbemutatóját 1994-ben tartották a Rock Színházban, a darabot 2008-ban a Madách Színház színpadán is bemutatták.

Az Anna Karenina musical azóta a popkultúra, sőt az egyetemes kultúra részévé vált. 

Kocsák Tibor szerint a modern musicalek egyik sajátossága, hogy időtálló történetekből, gyakran klasszikus irodalmi művekből építkeznek.

A rendező, Bakos-Kiss Gábor elmondta, hogy a Margitszigeti Színházzal ez már a harmadik közös koprodukciójuk az Evita és a Rudolf musical után. Érdekes módon mindhárom történet női sorsot állít a középpontba. A rendező szerint Tolsztoj regénye nagy lélektani mű, amelynek egyik kulcskérdése a „Miért?”. Ez a kérdés jelenik meg a musical egyik ikonikus dalában is.

A rendezés letisztult, klasszicista formanyelvre épül, fekete, fehér és arany színeket láttam magam előtt

– fogalmazott, hozzátéve, hogy költői, légies hangulatú előadást szeretnének létrehozni.

A látványvilág is fontos szerepet kap a produkcióban. A díszlettervező, Horesnyi Balázs szerint a színházi alkotás lényege, hogy a mű soha nem tekinthető teljesen késznek, a Margitsziget különleges színpadi adottságai pedig külön kihívást jelentenek az alkotóknak. Árva Nóra jelmeztervező arról beszélt, hogy a ruhák monokróm színvilága a XIX. század második felének hangulatát idézi meg, ugyanakkor modern anyagokkal és letisztult vonalvezetéssel.

A produkcióban mások mellett Széles Flóra, Mózes Anita, Miller Zoltán, Nagy Balázs, Kocsis Dénes és Vaszkó Bence lép színpadra, a Győri Nemzeti Színház zenekarának, énekkarának és tánckarának közreműködésével.

 A bemutató egyszerre ígér látványos szabadtéri előadást és mély érzelmi történetet, méltó módon idézve fel Tolsztoj halhatatlan nőalakjának tragédiáját.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

