Kiderült, melyik bandában folytatja a Tankcsapda exgitárosa, Sidi

Sidlovics Gábor, Sidi, aki tizenhárom éven át erősítette a Tankcsapda kötelékét, a ctavalyi távozását követően egyfajta alkotói elvonulásba kezdett, amelynek eredménye most a Siddhi formáció képében öltött testet.

A Tankcsapda régi csapata, még Sidivel

A névválasztás nem véletlen: a szanszkrit eredetű kifejezés spirituális mélységekre utal, jelezve, hogy a gitáros ezúttal egy személyesebb, belső indíttatású zenei világot kíván felépíteni.

Az új formáció trió felállásban vág neki az útnak, ahol Sidlovics Gábor mellett Steklács Miklós basszusgitáros és Horváth Márk dobos alkotja a ritmusszekciót.

A projekt egyik legérdekesebb nóvuma, hogy a gitáros ezúttal az énekesi szerepkört is magára vállalja, ami jelentős művészi váltást és egyben komoly szakmai kihívást is jelent a korábbi pályafutásához képest.

A Siddhi bemutatkozó alkotása, amely A Test kihűl címet viseli, 2026. március 14-én debütál a nagyközönség előtt egy videóklip kíséretében. Ez a momentum szimbolikusan is lezárja Sidlovics életének debreceni fejezetét, amely 2025 májusában, a Budapest Parkban adott búcsúkoncerttel ért véget. Miközben a Tankcsapda Vörös Attila személyében már megtalálta új állandó gitárosát, a Siddhi indulása azt igazolja, hogy a különválás mindkét fél számára termékeny talajt biztosított a megújuláshoz.