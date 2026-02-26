Bejelentették a Tankcsapda új gitárosát, az Arénában debütál a friss felállás

Hivatalossá vált, amiről a rajongók hónapok óta beszéltek: a debreceni rocktrió új gitárosa Vörös Attila. A bejelentés a Retro Rádió Bochkor című műsorában hangzott el, ahol a zenekar tagjai, Lukács László és Fejes Tamás osztották meg a hírt a hallgatókkal. A közönség az új felállást először 2026. március 28-án láthatja élőben a Tankcsapda nagyszabású koncertjén, a Papp László Budapest Sportaréna színpadán.

Lukács László és Fejes Tamás, a Tankcsapda oszlopos tagjai már alig várják a Vörös Attilával való közös fellépést. Forrás: Facebook

Tankcsapda: új korszak kezdődik

A zenekar életében jelentős fordulatot hozott, amikor 2024-ben távozott a több mint egy évtizeden át meghatározó szerepet betöltő gitáros, Sidlovics Gábor. A rajongókat váratlanul érte a hír, hiszen a klasszikus trió – Lukács László, Fejes Tamás és Sidlovics Gábor – az elmúlt években stabil és összeszokott egységet alkotott.

A bejelentést követően a Tankcsapda nem állt le: a koncerteket megtartották, a gitárszólamokat pedig vendégzenészekkel oldották meg. Több alkalommal különböző ismert gitárosok segítették ki a zenekart élő fellépéseken, ami egyszerre adott friss lendületet a produkciónak és tartotta fenn a találgatásokat arról, ki lehet a végleges utód.

A rajongói fórumokon és közösségi oldalakon hónapokig ment a spekuláció: vajon egy fiatal tehetség, egy underground körökben ismert muzsikus, vagy egy már bizonyított, rutinos gitáros érkezik?

A választ most megkaptuk: Vörös Attila csatlakozásával új korszak kezdődik a Tankcsapda történetében. A gitáros szakmai múltja és technikai felkészültsége alapján erős és karakteres jelenlétre számíthat a közönség, ami új színt vihet a zenekar megszólalásába is.