Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek: azonnali lépést követel a Barátság kőolajvezeték ügyében + videó

Bejelentették a Tankcsapda új gitárosát, az Arénában debütál a friss felállás

Hosszú hónapok találgatása után a Retro Rádió Bochkor című műsorában jelentették be: Vörös Attila csatlakozik a Tankcsapdához. A zenekar új, hivatalos felállását a hazai közönség először 2026. március 28-án láthatja a Papp László Budapest Sportaréna színpadán.

Munkatársunktól
2026. 02. 26. 8:59
A Tankcsapda hosszú hallgatás után mostanában magasabb fordulatszámra kapcsolt. Fotó: Veres Nándor/MTI
Hivatalossá vált, amiről a rajongók hónapok óta beszéltek: a debreceni rocktrió új gitárosa Vörös Attila. A bejelentés a Retro Rádió Bochkor című műsorában hangzott el, ahol a zenekar tagjai, Lukács László és Fejes Tamás osztották meg a hírt a hallgatókkal. A közönség az új felállást először 2026. március 28-án láthatja élőben a Tankcsapda nagyszabású koncertjén, a Papp László Budapest Sportaréna színpadán.

Lukács László és Fejes Tamás a Tankcsapda oszlopos tagjai már alig várják a Vörös Attilával való közös fellépést. Forrás: Facebook
Tankcsapda: új korszak kezdődik

A zenekar életében jelentős fordulatot hozott, amikor 2024-ben távozott a több mint egy évtizeden át meghatározó szerepet betöltő gitáros, Sidlovics Gábor. A rajongókat váratlanul érte a hír, hiszen a klasszikus trió – Lukács László, Fejes Tamás és Sidlovics Gábor – az elmúlt években stabil és összeszokott egységet alkotott.

A bejelentést követően a Tankcsapda nem állt le: a koncerteket megtartották, a gitárszólamokat pedig vendégzenészekkel oldották meg. Több alkalommal különböző ismert gitárosok segítették ki a zenekart élő fellépéseken, ami egyszerre adott friss lendületet a produkciónak és tartotta fenn a találgatásokat arról, ki lehet a végleges utód.

A rajongói fórumokon és közösségi oldalakon hónapokig ment a spekuláció: vajon egy fiatal tehetség, egy underground körökben ismert muzsikus, vagy egy már bizonyított, rutinos gitáros érkezik?

A választ most megkaptuk: Vörös Attila csatlakozásával új korszak kezdődik a Tankcsapda történetében. A gitáros szakmai múltja és technikai felkészültsége alapján erős és karakteres jelenlétre számíthat a közönség, ami új színt vihet a zenekar megszólalásába is.

 

