A Tankcsapda énekese elmondta, mi fog történni, ha nem hagyják tovább zenélni az együttest + videó

Ukrán támadás: robbanás a Barátság kőolajvezetéken

Megérkezett a készülő Tankcsapda-album következő dala, a Kér a nép, amely zeneileg és vizuálisan is új irányokat hoz a zenekar világába. A Tankcsapda friss szerzeményének különlegessége, hogy két legendás gitáros, Tátrai Tibor és Lukács Peta is közreműködik benne, akik a játékukkal új energiákat adtak a dalnak.

2025. 12. 03. 12:10
A Tankcsapda hosszú hallgatás után mostanában magasabb fordulatszámra kapcsolt. Fotó: Veres Nándor/MTI
A Tankcsapda új klipjének rendezője a zenekarral évek óta együtt dolgozó Tokay Péter, aki a szeptemberben megjelent Mondd ki a nevemet című videót is készítette. A filmes csapat ezúttal egy letisztult, modern látványvilággal hangsúlyozza a dal mondanivalóját. – A készülő új Tankcsapda-album következő dala, amit nagy örömmel mutatunk be, annál is inkább, mert megtisztelő, hogy ebben a dalban két olyan ismert, elismert és kiváló gitárossal dolgozhattunk együtt, mint Tátrai Tibusz és Lukács Peta! Igazi örömzenélés volt a stúdióban, és persze a klipforgatás is nagyon jó hangulatban telt. A dal mondanivalója pedig a körülöttünk lévő világra, az abban zajló eseményekre és az ezzel kapcsolatos érzéseinkre reflektál, ezeket fogalmazza meg – mondta Lukács Laci.

Az új videóklip itt már nézhető is:

Tankcsapda: Kér a nép

– Azt, hogy ez ott így összeállt és megszületett, először fel sem fogtam. Nem is láttam, hogy mi lesz belőle, csak azt éreztem, hogy hihetetlenül erős anyag születik, ha szabad ilyen szerényen fogalmaznom. Brutálisan erős –  idézte fel Tátrai Tibor. Aztán amikor elkészült a képi verzió is, leültem megnézni, és könnybe lábadt a szemem. A rendezés, a vizuális megvalósítás annyira passzolt az egészhez, minden egyben volt: egy gondolat, egy üzenet, egy energia. Egyszerűen elképesztő. Nagyon köszönöm, hogy végül belevágtunk ebbe, ritka az ilyen élmény – tette hozzá az együttes gitárosa.

A Tátrai Tiborral és Lukács Petával készült Kér a nép élő premierjére sem kell sokat várni, Tibuszék ott lesznek a Tankcsapda évzáró koncertjén Debrecenben december 29-én, a Főnix Arénában, ahol a színpadon fellépnek a 2025-ös nyári turné vendéggitárosai is.

A zenekart a tavasz előtt még egy rendkívüli kihívás is várja: februárban Lukács Laci és Fejes Tomi is részt vesz a Budapest–Bamako Rallyn, a 9173 kilométeres afrikai táv biztos, hogy komoly erőpróbát és izgalmas kalandot jelent majd.

2026. március 28-án pedig a Papp László Budapest Sportarénában nyitják az évet, ahol a készülő új album már megjelent dalai is meghatározó szerepet kapnak majd. 

 

 

