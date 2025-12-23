Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz a kormány karácsony előtt – kövesse nálunk élőben! + videó

lewis hamiltonoscar piastrilando norrismax verstappeneurólista

Jutott bőven karácsonyi ajándékra! Hamilton csak a pályán bukott el, a kasszánál viszont jól járt

A Forma–1-es rajtrács fizetési rangsora nagy különbségeket tükröz a legjobb hat pilóta és a többiek jövedelme között. A legszembetűnőbb, hogy egyrészt a McLaren két pilótája – főleg Oscar Piastri – sehol sincs a dobogósokhoz képest, másrészt a legtöbbet kereső Max Verstappen mögött az a Lewis Hamilton végzett, aki eddigi pályafutása talán legrosszabb szezonját teljesítette.

Molnár László
2025. 12. 23. 14:15
Lewis Hamilton ferraris álmából rémálom lett, igaz, csak a pályán, mert a számlájára nem lehetett panasza
Lewis Hamilton ferraris álmából rémálom lett, igaz, csak a pályán, mert a számlájára nem lehetett panasza Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A sportolók közül talán a világon az F1-es pilóták a legirigyeltebbek, ugyanis a világ szemében úgy élnek, mint akik elképesztő összegeket keresnek. Természetesen ez akár meg is felel a valóságnak, ám eurótízmilliókat csak a mezőny egy szűk rétege keres, mint például a két nagy öreg, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton és a kétszeres vb-győztes Fernando Alonso, a Ferrari monacói kedvence, Charles Leclerc, valamint a friss világbajnok Lando Norris. A Marca összeállítása alapján a fizetési karácsonyfa csúcsdísze a négyszeres bajnok Max Verstappen, akit sokan a jelenlegi mezőny legjobb versenyzőjének tartanak.

Némi túlzással Lewis Hamilton a rollerrel gyorsabb volt a paddockban, mint a Ferrarival a pályán
Némi túlzással Lewis Hamilton a rollerrel gyorsabb volt a paddockban, mint a Ferrarival a pályán. Fotó: AFP

Egyik sem lett világbajnok, de Verstappen és Hamilton a fizetési lista nyertese

Vélhetően sokan csodálkoznak majd azon, hogy az F1-es pilóták kereseti listáján mindössze ketten vannak, akiknek a fix bevétele meghaladja az ötvenmillió eurót. Igaz, kettejüknek összesen 11 egyéni világbajnoki címe van, amihez még tíz konstruktőri vb-elsőség is hozzátevődik. Azaz ez alapján joggal foglalják el a lista első két helyét.

Max Verstappen

  • négyszeres egyéni (2021, 2022, 2023, 2024) és kétszeres konstruktőri világbajnok
  • keresete: 55,7 millió euró, amihez különféle bónuszok járnak (futamgyőzelem, vb-helyezés)
  • 233 versenyen indult
  • 71 győzelem
  • 127 dobogós helyezés
  • 48 pole pozíció
  • 36 leggyorsabb kör
  • 3444,5 vb-pont
Max Verstappen búcsút intett a bajnoki címnek, ám van így is valami, amiben mindenkit legyőzött 2025-ben is
Max Verstappen búcsút intett a bajnoki címnek, ám van így is valami, amiben mindenkit legyőzött 2025-ben is. Fotó: NurPhoto/Nicolas Economou

Lewis Hamilton

  • hétszeres egyéni (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2018, 2020) és nyolcszoros konstruktőri világbajnok
  • keresete: 51,1 millió euró
  • 380 versenyen indult
  • 105 győzelem
  • 202 dobogós helyezés
  • 104 pole pozíció
  • 68 leggyorsabb kör
  • 5018,5 vb-pont

Az idei világbajnokságon azonban sokkal jobban kinyílt kettejük pályán nyújtott teljesítményében az olló, mint a fizetési listán. Ugyanis amíg Verstappen a nyári, 103 pontos hátrányát kis híján ledolgozva majdnem zsinórban ötödik alkalommal is világbajnok lett – mindössze két ponttal szerzett kevesebbet, mint a csúcsra először felérő Lando Norris –, addig Hamilton F1-es pályafutása egyik legrosszabb idényén van túl, melynek során egyszer sem állhatott fel a dobogóra. Ráadásul Verstappen jövőre kénytelen lesz négy év után megválni az egyes rajtszámától, és 2026-ba a 3-as számmal láthatjuk majd a versenyeken. Ugyanakkor vannak olyan sajtóinformációk, hogy Hamilton megunta a szenvedését, és visszavonul.

Az Ason Martin pilótapárosa, Lance Stroll és Fernando Alonso jövőre akár már a futamgyőzelmekért is versenyezhetnek.
Az Aston Martin pilótapárosa, Lance Stroll és Fernando Alonso jövőre akár már a futamgyőzelmekért is versenyezhetnek. Fotó: Getty Images/Clive Rose

A tízmillió felett keresők között a másik nagy öreg, Alonso is ott van

A fenti két versenyzőt követően még összesen négy olyan pilótát találunk a mezőnyben, akik tízmillió euró feletti keresettel rendelkeznek. Közülük ketten rendelkeznek vb-címmel – Fernando Alonso kétszer, míg Lando Norris egyszer volt világbajnok –, ám valamennyien rendelkeznek már futamgyőzelmekkel, pole pozíciókkal. Külön érdekesség, hogy a legnagyobb ugrást a fizetésben jövőre George Russell hajtja végre, ugyanis a Mercedes az új szerződése értelmében szinte megháromszorozta a fizetését. Jövőre sokan Alonsót is vb-esélyesnek tartják, hiszen az új szabályok miatt az Aston Martin szintén új csapatfőnöke, Adrian Newey a sportág legjobb tervezője, aki egész évben már a 2026-os autón dolgozott.

Forma-1
Oscar Piastri meglepően alacsony bérezése ellenére kis híján világbajnok lett idén. Fotó: AFP

Hiába a remek teljesítmény, Piastri a középmezőny végén kullog

Talán a fizetési lista közepe okozza a legnagyobb meglepetést, ugyanis az idei világbajokságon a bajoki címért az utolsó pillanatig harcban lévő Oscar Piastri (McLaren) a középmezőny legjobban fizetett pilótáitól is milliókra van lemaradva. A fiatal ausztrál versenyzőnek ez volt a harmadik szezonja az F1-ben, és a hét futamgyőzelme mellett 16 alkalommal állhatott fel a dobogóra, míg hat-hat pole-ja és leggyorsabb köre is volt. Vélhetően jövőre jelentősen megemelik majd a fizetését, ám erről még sem a menedzsere, Mark Webber, sem pedig a csapata nem adott ki információt.

Carlos Sainz volt az egyetlen olyan pilóta a dobogóra állók közül, aki nem a négy nagy istálló versenyzője
Carlos Sainz volt az egyetlen olyan pilóta a dobogóra állók közül, aki nem a négy nagy istálló versenyzője. Fotó: AFP/Marco Bertorello

A középmezőny élén az a Carlos Sainz Jr. (Williams) áll, aki az idei szezonban egyedül volt képes dobogóra állni a négy nagy csapat pilótáin kívül, ráadásul rögtön kétszer is. Holott a spanyol 17 százalékos fizetéscsökkentést kellett elviseljen a Ferraritól való távozását követően.

Kimi Antonelli a fizetése alapján a mezőny végéhez, a pályán nyújtott teljesítménye alapján viszont az elejéhez tartozott idén
Kimi Antonelli a fizetése alapján a mezőny végéhez, a pályán nyújtott teljesítménye alapján viszont az elejéhez tartozott idén. Fotó: Csudai Sándor

A lista végén lévők fizetése a milliót sem éri el

A fizetési rangsor végén négy olyan fiatal pilóta található, akik közül hárman több versenyen igazolták, hogy lehet rájuk számítani a jövőben, sőt egyikük, Isack Hadjar (Racing Bulls) olyan jó teljesítményt nyújtott, hogy 2026-ban Verstappen csapattársa lesz a Red Bullnál, a mostaninál nyilván jóval magasabb fizetésért. Az utolsó helyen végzett Franco Colapinto a 2024-es berobbanását követően egyértelmű csalódást okozott az Alpine csapatának, ugyanis egyetlen pilótaként még pontot sem tudott szerezni a futamokon. Ennek ellenére 2026-ban a szerződése értelmében 1,7 millió euró üti majd a markát.

A 2026-os szezon nemcsak a fizetésekben hoz újat, hanem az új, életbe lépő szabályok értelmében szinte egy teljesen új világbajnokságnak is szemtanúi lehetünk.

Az idei F1-es világbajnokság győztese, Lando Norris:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.