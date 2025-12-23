Jutott bőven karácsonyi ajándékra! Hamilton csak a pályán bukott el, a kasszánál viszont jól járt

A sportolók közül talán a világon az F1-es pilóták a legirigyeltebbek, ugyanis a világ szemében úgy élnek, mint akik elképesztő összegeket keresnek. Természetesen ez akár meg is felel a valóságnak, ám eurótízmilliókat csak a mezőny egy szűk rétege keres, mint például a két nagy öreg, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton és a kétszeres vb-győztes Fernando Alonso, a Ferrari monacói kedvence, Charles Leclerc, valamint a friss világbajnok Lando Norris. A Marca összeállítása alapján a fizetési karácsonyfa csúcsdísze a négyszeres bajnok Max Verstappen, akit sokan a jelenlegi mezőny legjobb versenyzőjének tartanak.

Némi túlzással Lewis Hamilton a rollerrel gyorsabb volt a paddockban, mint a Ferrarival a pályán. Fotó: AFP

Egyik sem lett világbajnok, de Verstappen és Hamilton a fizetési lista nyertese

Vélhetően sokan csodálkoznak majd azon, hogy az F1-es pilóták kereseti listáján mindössze ketten vannak, akiknek a fix bevétele meghaladja az ötvenmillió eurót. Igaz, kettejüknek összesen 11 egyéni világbajnoki címe van, amihez még tíz konstruktőri vb-elsőség is hozzátevődik. Azaz ez alapján joggal foglalják el a lista első két helyét.

Max Verstappen

négyszeres egyéni (2021, 2022, 2023, 2024) és kétszeres konstruktőri világbajnok

keresete: 55,7 millió euró, amihez különféle bónuszok járnak (futamgyőzelem, vb-helyezés)

233 versenyen indult

71 győzelem

127 dobogós helyezés

48 pole pozíció

36 leggyorsabb kör

3444,5 vb-pont

Max Verstappen búcsút intett a bajnoki címnek, ám van így is valami, amiben mindenkit legyőzött 2025-ben is. Fotó: NurPhoto/Nicolas Economou

Lewis Hamilton

hétszeres egyéni (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2018, 2020) és nyolcszoros konstruktőri világbajnok

keresete: 51,1 millió euró

380 versenyen indult

105 győzelem

202 dobogós helyezés

104 pole pozíció

68 leggyorsabb kör

5018,5 vb-pont

Az idei világbajnokságon azonban sokkal jobban kinyílt kettejük pályán nyújtott teljesítményében az olló, mint a fizetési listán. Ugyanis amíg Verstappen a nyári, 103 pontos hátrányát kis híján ledolgozva majdnem zsinórban ötödik alkalommal is világbajnok lett – mindössze két ponttal szerzett kevesebbet, mint a csúcsra először felérő Lando Norris –, addig Hamilton F1-es pályafutása egyik legrosszabb idényén van túl, melynek során egyszer sem állhatott fel a dobogóra. Ráadásul Verstappen jövőre kénytelen lesz négy év után megválni az egyes rajtszámától, és 2026-ba a 3-as számmal láthatjuk majd a versenyeken. Ugyanakkor vannak olyan sajtóinformációk, hogy Hamilton megunta a szenvedését, és visszavonul.